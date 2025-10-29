Εκλογές στην Ολλανδία: Ήλπιζα σ' ένα διαφορετικό αποτέλεσμα, λέει ο Βίλντερς
Εκλογές στην Ολλανδία: Ήλπιζα σ' ένα διαφορετικό αποτέλεσμα, λέει ο Βίλντερς
«Οι ψηφοφόροι εκφράστηκαν, ελπίζαμε σε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα, αλλά μείναμε πιστοί στις ιδέες μας» δήλωσε ο ηγέτης της ολλανδικής ακροδεξιάς
Ο ηγέτης της ολλανδικής ακροδεξιάς Γκερτ Βίλντερς παραδέχτηκε απόψε ότι ήλπιζε σε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα μετά τις εκλογές που διεξήχθησαν στη χώρα, τις οποίες κερδίζει ένα κεντρώο κόμμα, ενώ το δικό του Κόμμα για την Ελευθερία (PVV) υποβιβάζεται στη δεύτερη θέση, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις που διενεργήθηκαν έξω από τα εκλογικά τμήματα.
«Οι ψηφοφόροι εκφράστηκαν. Ελπίζαμε σε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα, αλλά μείναμε πιστοί στις ιδέες μας» δήλωσε ο Βίλντερς μέσω της πλατφόρμας X.
Ο Βίλντερς δήλωσε ωστόσο ότι «25 έδρες θα ήταν το δεύτερο καλύτερο αποτέλεσμα που έχουμε πετύχει ποτέ. Παραμένουμε ένα μεγάλο κόμμα στην Ολλανδία. Πιθανότατα δεν θα είμαι στην κυβέρνηση εάν επιβεβαιωθεί ότι το D66 είναι ο νικητής των εκλογών».
«Οι ψηφοφόροι εκφράστηκαν. Ελπίζαμε σε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα, αλλά μείναμε πιστοί στις ιδέες μας» δήλωσε ο Βίλντερς μέσω της πλατφόρμας X.
Ο Βίλντερς δήλωσε ωστόσο ότι «25 έδρες θα ήταν το δεύτερο καλύτερο αποτέλεσμα που έχουμε πετύχει ποτέ. Παραμένουμε ένα μεγάλο κόμμα στην Ολλανδία. Πιθανότατα δεν θα είμαι στην κυβέρνηση εάν επιβεβαιωθεί ότι το D66 είναι ο νικητής των εκλογών».
Ειδήσεις σήμερα:
Μητσοτάκης: Σε εξέλιξη το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού στην ιστορία των Ενόπλων Δυνάμεων - Η νέα όψη του υπ. Εθνικής Άμυνας
Αργολίδα: Βαριά ποινή 15 ετών και στον συνοδηγό για το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στη 37χρονη μητέρα στη Νέα Κίο
Καταγγελία Νίκου Παπανδρέου: Ακροδεξιά oργάνωση έλαβε μέρος στην στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης
Μητσοτάκης: Σε εξέλιξη το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού στην ιστορία των Ενόπλων Δυνάμεων - Η νέα όψη του υπ. Εθνικής Άμυνας
Αργολίδα: Βαριά ποινή 15 ετών και στον συνοδηγό για το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στη 37χρονη μητέρα στη Νέα Κίο
Καταγγελία Νίκου Παπανδρέου: Ακροδεξιά oργάνωση έλαβε μέρος στην στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα