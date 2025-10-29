Εκλογές στην Ολλανδία: Νίκη των κεντρώων απέναντι στην ακροδεξιά, σύμφωνα με τα exit-poll - Δεύτερος ο Βίλντερς

Το PVV χάνει 12 έδρες σε σχέση με την εντυπωσιακή εκλογική του νίκη το 2023

«Οι ψηφοφόροι εκφράστηκαν. Ελπίζαμε σε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα, αλλά μείναμε πιστοί στις ιδέες μας» δήλωσε ο Βίλντερς μέσω της πλατφόρμας X.Ο Βίλντερς δήλωσε ωστόσο ότι «25 έδρες θα ήταν το δεύτερο καλύτερο αποτέλεσμα που έχουμε πετύχει ποτέ. Παραμένουμε ένα μεγάλο κόμμα στην Ολλανδία. Πιθανότατα δεν θα είμαι στην κυβέρνηση εάν επιβεβαιωθεί ότι το D66 είναι ο νικητής των εκλογών».Οι εκλογές στην Ολλανδία παρακολουθούνται στενά στην Ευρώπη, καθώς αναμενόταν ότι θα αποτιμούσαν το μέγεθος της ανόδου της ακροδεξιάς παντού σε όλη την ήπειρο, κυρίως στη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία.Εάν τα αποτελέσματα των exit poll είναι ακριβή, το PVV χάνει 12 έδρες σε σχέση με την εντυπωσιακή εκλογική του νίκη το 2023.Όποιο κι αν είναι το τελικό αποτέλεσμα, ο Βίλντερς δεν θα γίνει πρωθυπουργός, καθώς τα άλλα μεγάλα κόμματα έχουν αποκλείσει επί του παρόντος κάθε νέα συνεργασία μαζί του, θεωρώντας τον αναξιόπιστο ή τις απόψεις του απαράδεκτες.Ο ίδιος ο Βίλντερς προκάλεσε τις πρόωρες εκλογές τορπιλίζοντας την απερχόμενη κυβέρνηση έπειτα από μια διαμάχη για τη μετανάστευση, αποσύροντας το PVV από έναν εύθραυστο τετρακομματικό συνασπισμό.Μόλις γίνει γνωστό το τελικό αποτέλεσμα, θα αρχίσει η μακρά περίοδος διαπραγματεύσεων μεταξύ των κομμάτων για να καθοριστεί ποιος θέλει να συνεργαστεί με ποιον, μια διαδικασία που θα μπορούσε να διαρκέσει μήνες.Στην Ολλανδία, το πολιτικό σύστημα είναι τόσο κατακερματισμένο που κανένα κόμμα δεν μπορεί να κερδίσει τις 76 έδρες που απαιτούνται για να κυβερνήσει μόνο του. Επομένως, η συναίνεση και οι συνασπισμοί είναι απαραίτητοι.