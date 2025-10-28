«Έγκυος» η πρώτη υπουργός ρομπότ της Αλβανίας - Η ανακοίνωση του Έντι Ράμα για τα 83 «παιδιά» της

«Σήμερα αναλάβαμε ένα μεγάλο ρίσκο με τη Ντιέλα και είμαι πολύ ευχαριστημένος. Είναι "έγκυος" για πρώτη φορά και με 83 "παιδιά"» δήλωσε ο Έντι Ράμα