Τραμπ: Ο Στάρμερ έπεσε λόγω μετανάστευσης, ενέργειας και εγκληματικότητας
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Κρι Στάρμερ

Τραμπ: Ο Στάρμερ έπεσε λόγω μετανάστευσης, ενέργειας και εγκληματικότητας

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ο παραιτηθείς Βρετανός πρωθυπουργός «αυτοπυροβολήθηκε στο πόδι» με τις πολιτικές του επιλογές

Τραμπ: Ο Στάρμερ έπεσε λόγω μετανάστευσης, ενέργειας και εγκληματικότητας
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Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε χθες Δευτέρα τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, που ανακοίνωσε το πρωί την παραίτησή του, «κατά κάποιον τρόπο φίλο», αποδίδοντας την πτώση του στις επιλογές του ως προς τη μετανάστευση και την ενέργεια.

«Είναι (...) πολύ συμπαθητικός, θα ήθελα να πω -- κατά κάποιον τρόπο, φίλος», είπε ο ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, καταφερόμενος ταυτόχρονα εναντίον του πολιτικού των Εργατικών.

«Δεν ήταν καλός μαζί μας στο NATO», υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ, που αντιμετωπίζει με μνησικακία την απόφαση του κ. Στάρμερ να μην υποστηρίξει την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν.

«Είχε δυο προβλήματα: την ενέργεια και τη μετανάστευση και την εγκληματικότητα. Αυτοπυροβολήθηκε στο πόδι», επιχειρηματολόγησε ο Ντόναλντ Τραμπ.



Ο μεγιστάνας δεν σταματά να καταφέρεται εναντίον της ανάπτυξης της αιολικής ενέργειας στη Βρετανία. Διατείνεται εξάλλου ότι το Λονδίνο θα όφειλε να εμπνευστεί από την αντιμεταναστευτική επίθεση που διεξάγει εκείνος.

Σε ολοένα πιο δύσκολη θέση για μήνες, ο βρετανός πρωθυπουργός πήγε χθες το πρωί να ενημερώσει τον βασιλιά Κάρολο Γ΄ για την παραίτησή του, λίγο πριν την ανακοινώσει σε σύντομη παρέμβασή του στον αριθμό 10 της Ντάουνινγκ Στριτ.

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Για τη διαδοχή του φαβορί φέρεται να είναι μέγας αντίπαλός του στην παράταξη της βρετανικής κεντροαριστεράς, ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος δεν αποκλείεται να αναλάβει πρωθυπουργός το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου.
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