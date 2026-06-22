Απαγορεύει τα κινητά στα σχολεία η Τσεχία από τον Σεπτέμβριο του 2027

Η απαγόρευση θα αφορά τη χρήση των κινητών κατά τη διάρκεια των μαθημάτων όπως και κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, με ορισμένες εξαιρέσεις, όπως για λόγους υγείας ή εάν τα σχολεία το επιτρέπουν για εκπαιδευτικούς σκοπούς