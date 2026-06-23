Η κατάψυξη ωαρίων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις της σύγχρονης αναπαραγωγικής ιατρικής, προσφέροντας στις γυναίκες τη δυνατότητα να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους και να σχεδιάσουν το μέλλον τους με μεγαλύτερη ελευθερία και αυτονομία.
Τέσσερις γυναίκες στο Κερατσίνι μήνυσαν πρώην αρχιμανδρίτη για σεξουαλική κακοποίηση, η αντίδραση της Ιεράς Μητρόπολης Νικαίας
Τέσσερις γυναίκες στο Κερατσίνι μήνυσαν πρώην αρχιμανδρίτη για σεξουαλική κακοποίηση, η αντίδραση της Ιεράς Μητρόπολης Νικαίας
Καταγγέλλονται συμπεριφορές από το 2018 ως το 2025 που ξεπερνούσαν τα όρια της ποιμαντικής σχέσης και εξελίσσονταν σε ανεπιθύμητες σωματικές επαφές και πράξεις σεξουαλικού χαρακτήρα
Στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης βρίσκεται υπόθεση, που αφορά καταγγελίες τεσσάρων γυναικών σε βάρος πρώην αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μητρόπολης Νικαίας, οι οποίες κάνουν λόγο για περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης, προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας και χειραγώγησης που φέρονται να εκτυλίχθηκαν σε βάθος αρκετών ετών.
Οι καταγγελίες, που έχουν λάβει πλέον τη μορφή επίσημης μήνυσης, αφορούν περιστατικά τα οποία, σύμφωνα με τις καταγγέλλουσες, φέρονται να σημειώθηκαν από το 2018 έως και το 2025 στην ευρύτερη περιοχή του Κερατσινίου. Ορισμένες από τις γυναίκες υποστηρίζουν ότι οι πρώτες επαφές με τον κληρικό έγιναν όταν ήταν ακόμη ανήλικες.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέσα από τις δημόσιες μαρτυρίες τους, οι γυναίκες υποστηρίζουν ότι ο κληρικός αξιοποιούσε τη θέση και το κύρος, που του παρείχε ο εκκλησιαστικός του ρόλος, προκειμένου να αναπτύσσει σχέσεις εμπιστοσύνης με νεαρά άτομα και τις οικογένειές τους.
Όπως αναφέρουν, η προσέγγιση γινόταν συχνά με αφορμή θρησκευτικές δραστηριότητες, εξομολογήσεις, ευλογίες ή παροχή πνευματικής καθοδήγησης.
Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς των γυναικών, ακολουθούσαν συμπεριφορές που ξεπερνούσαν τα όρια της ποιμαντικής σχέσης και εξελίσσονταν σε ανεπιθύμητες σωματικές επαφές και πράξεις σεξουαλικού χαρακτήρα.
Παράλληλα, ορισμένες από τις καταγγέλλουσες κάνουν λόγο για ψυχολογική πίεση, φόβο και αίσθημα αδυναμίας αντίδρασης, εξαιτίας της σχέσης εξάρτησης και εμπιστοσύνης, που είχε διαμορφωθεί με τον κληρικό.
Η Ιερά Μητρόπολη Νικαίας ανακοίνωσε, ότι προχώρησε άμεσα στις προβλεπόμενες ενέργειες μόλις οι σχετικές πληροφορίες περιήλθαν σε γνώση της. Σύμφωνα με την επίσημη τοποθέτησή της, ενεργοποιήθηκαν οι εκκλησιαστικές πειθαρχικές διαδικασίες που προβλέπονται από τον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος και τη νομοθεσία περί εκκλησιαστικών δικαστηρίων.
Εκκλησιαστικές πηγές αναφέρουν, ότι ο καταγγελλόμενος κληρικός έχει ήδη απομακρυνθεί από τα καθήκοντά του, ενώ η υπόθεση έχει παραπεμφθεί στα αρμόδια εκκλησιαστικά όργανα για περαιτέρω εξέταση. Η Μητρόπολη επισημαίνει ότι δεν μπορεί να δημοσιοποιήσει λεπτομέρειες των αποφάσεων λόγω προστασίας προσωπικών δεδομένων και του απορρήτου της διαδικασίας.
Παράλληλα, τονίζεται ότι τα διαθέσιμα στοιχεία διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, με τη Μητρόπολη να δηλώνει ότι θα συνεργαστεί πλήρως με κάθε στάδιο της έρευνας.
Μετά την κατάθεση της μήνυσης, η υπόθεση εισέρχεται πλέον στη φάση της προκαταρκτικής διερεύνησης από τις αρμόδιες εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να αξιολογηθούν οι καταθέσεις των καταγγελλουσών, τυχόν μαρτυρικές καταθέσεις τρίτων προσώπων, καθώς και κάθε άλλο αποδεικτικό στοιχείο, που μπορεί να συμβάλει στη διαλεύκανση της υπόθεσης.
Νομικοί κύκλοι επισημαίνουν, ότι σε υποθέσεις, που αφορούν καταγγελίες για αδικήματα γενετήσιας φύσης, ιδίως όταν υπάρχουν αναφορές σε περιστατικά που φέρεται να ξεκίνησαν κατά την ανηλικότητα των θυμάτων, η έρευνα είναι συνήθως ιδιαίτερα σύνθετη και απαιτεί προσεκτική αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά υποθέσεων, που έχουν απασχολήσει τα τελευταία χρόνια την ελληνική κοινωνία και αφορούν καταγγελίες κακοποιητικών συμπεριφορών σε χώρους όπου αναπτύσσονται σχέσεις εμπιστοσύνης και εξουσίας. Ειδικοί επισημαίνουν, ότι η δημόσια συζήτηση γύρω από τέτοια περιστατικά έχει συμβάλει στην ενθάρρυνση περισσότερων θυμάτων να απευθύνονται στις αρχές και να αναζητούν δικαστική διερεύνηση των καταγγελιών τους.
Οι καταγγελίες, που έχουν λάβει πλέον τη μορφή επίσημης μήνυσης, αφορούν περιστατικά τα οποία, σύμφωνα με τις καταγγέλλουσες, φέρονται να σημειώθηκαν από το 2018 έως και το 2025 στην ευρύτερη περιοχή του Κερατσινίου. Ορισμένες από τις γυναίκες υποστηρίζουν ότι οι πρώτες επαφές με τον κληρικό έγιναν όταν ήταν ακόμη ανήλικες.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέσα από τις δημόσιες μαρτυρίες τους, οι γυναίκες υποστηρίζουν ότι ο κληρικός αξιοποιούσε τη θέση και το κύρος, που του παρείχε ο εκκλησιαστικός του ρόλος, προκειμένου να αναπτύσσει σχέσεις εμπιστοσύνης με νεαρά άτομα και τις οικογένειές τους.
Όπως αναφέρουν, η προσέγγιση γινόταν συχνά με αφορμή θρησκευτικές δραστηριότητες, εξομολογήσεις, ευλογίες ή παροχή πνευματικής καθοδήγησης.
Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς των γυναικών, ακολουθούσαν συμπεριφορές που ξεπερνούσαν τα όρια της ποιμαντικής σχέσης και εξελίσσονταν σε ανεπιθύμητες σωματικές επαφές και πράξεις σεξουαλικού χαρακτήρα.
Παράλληλα, ορισμένες από τις καταγγέλλουσες κάνουν λόγο για ψυχολογική πίεση, φόβο και αίσθημα αδυναμίας αντίδρασης, εξαιτίας της σχέσης εξάρτησης και εμπιστοσύνης, που είχε διαμορφωθεί με τον κληρικό.
Η Ιερά Μητρόπολη Νικαίας ανακοίνωσε, ότι προχώρησε άμεσα στις προβλεπόμενες ενέργειες μόλις οι σχετικές πληροφορίες περιήλθαν σε γνώση της. Σύμφωνα με την επίσημη τοποθέτησή της, ενεργοποιήθηκαν οι εκκλησιαστικές πειθαρχικές διαδικασίες που προβλέπονται από τον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος και τη νομοθεσία περί εκκλησιαστικών δικαστηρίων.
Η αντίδραση της Ιεράς Μητρόπολης Νικαίας
Εκκλησιαστικές πηγές αναφέρουν, ότι ο καταγγελλόμενος κληρικός έχει ήδη απομακρυνθεί από τα καθήκοντά του, ενώ η υπόθεση έχει παραπεμφθεί στα αρμόδια εκκλησιαστικά όργανα για περαιτέρω εξέταση. Η Μητρόπολη επισημαίνει ότι δεν μπορεί να δημοσιοποιήσει λεπτομέρειες των αποφάσεων λόγω προστασίας προσωπικών δεδομένων και του απορρήτου της διαδικασίας.
Παράλληλα, τονίζεται ότι τα διαθέσιμα στοιχεία διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, με τη Μητρόπολη να δηλώνει ότι θα συνεργαστεί πλήρως με κάθε στάδιο της έρευνας.
Μετά την κατάθεση της μήνυσης, η υπόθεση εισέρχεται πλέον στη φάση της προκαταρκτικής διερεύνησης από τις αρμόδιες εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να αξιολογηθούν οι καταθέσεις των καταγγελλουσών, τυχόν μαρτυρικές καταθέσεις τρίτων προσώπων, καθώς και κάθε άλλο αποδεικτικό στοιχείο, που μπορεί να συμβάλει στη διαλεύκανση της υπόθεσης.
Ο ρόλος της Δικαιοσύνης
Νομικοί κύκλοι επισημαίνουν, ότι σε υποθέσεις, που αφορούν καταγγελίες για αδικήματα γενετήσιας φύσης, ιδίως όταν υπάρχουν αναφορές σε περιστατικά που φέρεται να ξεκίνησαν κατά την ανηλικότητα των θυμάτων, η έρευνα είναι συνήθως ιδιαίτερα σύνθετη και απαιτεί προσεκτική αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά υποθέσεων, που έχουν απασχολήσει τα τελευταία χρόνια την ελληνική κοινωνία και αφορούν καταγγελίες κακοποιητικών συμπεριφορών σε χώρους όπου αναπτύσσονται σχέσεις εμπιστοσύνης και εξουσίας. Ειδικοί επισημαίνουν, ότι η δημόσια συζήτηση γύρω από τέτοια περιστατικά έχει συμβάλει στην ενθάρρυνση περισσότερων θυμάτων να απευθύνονται στις αρχές και να αναζητούν δικαστική διερεύνηση των καταγγελιών τους.
Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και βρίσκεται υπό δικαστική εξέταση, ενώ μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας και την έκδοση τυχόν δικαστικών αποφάσεων, όλοι οι εμπλεκόμενοι θεωρούνται αθώοι σύμφωνα με το τεκμήριο αθωότητας, που προβλέπει η ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα