Τέσσερις γυναίκες στο Κερατσίνι μήνυσαν πρώην αρχιμανδρίτη για σεξουαλική κακοποίηση, η αντίδραση της Ιεράς Μητρόπολης Νικαίας

Καταγγέλλονται συμπεριφορές από το 2018 ως το 2025 που ξεπερνούσαν τα όρια της ποιμαντικής σχέσης και εξελίσσονταν σε ανεπιθύμητες σωματικές επαφές και πράξεις σεξουαλικού χαρακτήρα