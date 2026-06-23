Γαλιμπάφ: Το Ιράν θα διαχειρίζεται τα Στενά του Ορμούζ μετά τον πόλεμο
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν Στενά του Ορμούζ Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ

Γαλιμπάφ: Το Ιράν θα διαχειρίζεται τα Στενά του Ορμούζ μετά τον πόλεμο

Ο επικεφαλής του ιρανικού κοινοβουλίου δήλωσε ότι η Τεχεράνη θα διαχειρίζεται τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό

Γαλιμπάφ: Το Ιράν θα διαχειρίζεται τα Στενά του Ορμούζ μετά τον πόλεμο
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Το Ιράν δεν σκοπεύει να επιστρέψει στο προηγούμενο καθεστώς λειτουργίας των Στενών του Ορμούζ μετά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο επικεφαλής του ιρανικού κοινοβουλίου και βασικός διαπραγματευτής της Τεχεράνης στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, η Ισλαμική Δημοκρατία θα διαδραματίζει πλέον κεντρικό ρόλο στη διαχείριση της κρίσιμης θαλάσσιας οδού.

Ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ επανέλαβε τη Δευτέρα ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν πρόκειται να επανέλθουν στην κατάσταση που επικρατούσε πριν από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

«Όλος ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι η διαχείριση του στενού του Ορμούζ δεν θα είναι ποτέ αυτή που ήταν πριν από τον πόλεμο», δήλωσε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Ο Γαλιμπάφ ηγείται της ομάδας διαπραγματευτών του Ιράν στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον οριστικό τερματισμό του πολέμου στην περιοχή.

«Το Ιράν θα διαχειρίζεται το στενό»

Ο Ιρανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι η Τεχεράνη θα συνεχίσει να σέβεται τις διεθνείς δεσμεύσεις της, ξεκαθάρισε όμως ότι η χώρα του θα έχει ενισχυμένο ρόλο στη λειτουργία και τον έλεγχο της θαλάσσιας διόδου.

«Βεβαίως οι διεθνείς κανόνες θα τηρηθούν, αλλά το Ιράν θα διαχειρίζεται το στενό του Ορμούζ», τόνισε.

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης διεθνούς προσοχής γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται σημαντικό ποσοστό του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Τα Στενά του Ορμούζ θεωρούνται μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες του κόσμου, συνδέοντας τον Περσικό Κόλπο με τον Κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα.

Οποιαδήποτε αλλαγή στο καθεστώς ασφαλείας ή διαχείρισής τους παρακολουθείται στενά από τις διεθνείς αγορές ενέργειας, καθώς επηρεάζει άμεσα τη διακίνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου από τις χώρες του Κόλπου προς την Ασία, την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
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