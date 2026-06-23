Εκλογές στην Κολομβία: Συγκρούσεις στους δρόμους και έκκληση του ηττημένου Σεπέδα για ψυχραιμία

Ο υποψήφιος της αριστεράς δεν αναγνωρίζει ακόμη την ήττα και ζητά να ολοκληρωθεί η καταμέτρηση των ψήφων





«Θέλω να απευθύνω πολύ εγκάρδια έκκληση για ψυχραιμία και ηρεμία», είπε ο Ιβάν Σεπέδα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, προσθέτοντας πως οποιαδήποτε διαδήλωση πρέπει να «παραμείνει αυστηρά εντός των ορίων της ηρεμίας και της ειρηνικής κινητοποίησης».















Ο Ιβάν Σεπέδα δεν έχει αναγνωρίσει ακόμη την ήττα, δηλώνει πως θα περιμένει να τελειώσει η διαδικασία καταμέτρησης των ψήφων και ελέγχου εγκυρότητας των αποτελεσμάτων.



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Ωστόσο εξασφαλίζοντας το 49,7% των ψήφων, έναντι 48,7% του γερουσιαστή της αριστεράς, ο εκατομμυριούχος ποινικολόγος Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, θαυμαστής του προέδρου του Ελ Σαλβαδόρ Ναγίμπ Μπουκέλε, αυτού της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι και αυτού των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που τον υποστήριξε δημόσια, έχει προβάδισμα 250.000 ψήφων που ο αντίπαλός του δεν θεωρείται πως μπορεί να καλύψει.



Η ανακοίνωση του επίσημου αποτελέσματος αναμένεται να γίνει αύριο Τετάρτη.



Παρότι κάλεσε σε ηρεμία, ο κ. Σεπέδα απηύθυνε προειδοποίηση στον αντίπαλό του, προτρέποντάς τον να μην τροφοδοτεί τις εντάσεις.



Ο Ιβάν Σεπέδα, ο υποψήφιος της κολομβιανής αριστεράς που ηττήθηκε στο νήμα στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών , κάλεσε χθες Δευτέρα τους υποστηρικτές του να παραμείνουν ήρεμοι, την επομένη βίαιων επεισοδίων που αμαύρωσαν συγκεντρώσεις εναντίον της νίκης του υποψηφίου της λεγόμενης σκληρής δεξιάς, του Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια.«Θέλω να απευθύνω πολύ εγκάρδια έκκληση για ψυχραιμία και ηρεμία», είπε ο Ιβάν Σεπέδα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, προσθέτοντας πως οποιαδήποτε διαδήλωση πρέπει να «παραμείνει αυστηρά εντός των ορίων της ηρεμίας και της ειρηνικής κινητοποίησης».Μετά την ανακοίνωση των εκλογικών αποτελεσμάτων το βράδυ προχθές Κυριακή, έγιναν συγκεντρώσεις στην πρωτεύουσα Μπογοτά και στην Κάλι, την τρίτη πόλη της χώρας, και ξέσπασαν συγκρούσεις με την αστυνομία.Με κραυγές για «αντίσταση», στήθηκαν φλεγόμενα οδοφράγματα, κι η αστυνομία επενέβη κάνοντας χρήση δακρυγόνων και άλλων μέσων αντιμετώπισης ταραχών για να διαλύσει συγκεντρωμένους.Ο Ιβάν Σεπέδα δεν έχει αναγνωρίσει ακόμη την ήττα, δηλώνει πως θα περιμένει να τελειώσει η διαδικασία καταμέτρησης των ψήφων και ελέγχου εγκυρότητας των αποτελεσμάτων.Ωστόσο εξασφαλίζοντας το 49,7% των ψήφων, έναντι 48,7% του γερουσιαστή της αριστεράς, ο εκατομμυριούχος ποινικολόγος Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, θαυμαστής του προέδρου του Ελ Σαλβαδόρ Ναγίμπ Μπουκέλε, αυτού της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι και αυτού των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που τον υποστήριξε δημόσια, έχει προβάδισμα 250.000 ψήφων που ο αντίπαλός του δεν θεωρείται πως μπορεί να καλύψει.Η ανακοίνωση του επίσημου αποτελέσματος αναμένεται να γίνει αύριο Τετάρτη.Παρότι κάλεσε σε ηρεμία, ο κ. Σεπέδα απηύθυνε προειδοποίηση στον αντίπαλό του, προτρέποντάς τον να μην τροφοδοτεί τις εντάσεις.

Οι υποστηρικτές του, προειδοποίησε, είναι «πάρα πολλοί», αντιπροσωπεύουν «τη μισή χώρα σε πολιτικό επίπεδο».



«Έχουμε μακρά ιστορία αντίστασης κι είμαστε σκληραγωγημένοι· νικήσαμε πολλές αυταρχικές κυβερνήσεις, πολλούς βίαιους πολιτικούς. Επομένως όχι, δεν θα νιώσουμε ότι απειλούμαστε, δεν θα φοβηθούμε από τους βρυχηθμούς του ούτε από τα ουρλιαχτά του», είπε.



Το βράδυ προχθές Κυριακή, μπροστά σε χιλιάδες οπαδούς του στην Μπαρανκίγια, βόρεια, στις ακτές της χώρας στην Καραϊβική, ο κ. δε λα Εσπριέγια απείλησε τον αντίπαλό του σε περίπτωση που «ενθαρρύνει τη βία»:



«Σεπέδα, ξέρεις ήδη πόσο δυνατά δαγκώνει ο τίγρης», είπε, αναφερόμενος στον εαυτό του στο τρίτο πρόσωπο. «Και θα σου ένα πράγμα. Ο τίγρης μπορεί να σε δαγκώσει πολύ πιο δυνατά απ’ ό,τι έκανε στις κάλπες», πρόσθεσε υπό τις επευφημίες των ψηφοφόρων του, αυτός που διεμήνυε στην προεκλογική εκστρατεία πως θα «ξεκοιλιάσει» αυτόν που χαρακτηρίζει τον «καρκίνο» της αριστεράς.