Snik: Την κόρη μας θα την πούμε Μπόνι, όπως ονομάζεται το νέο μου άλμπουμ, αλλά και σαν το «Μπόνι και Κλάιντ»
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Snik Κόρη

Snik: Την κόρη μας θα την πούμε Μπόνι, όπως ονομάζεται το νέο μου άλμπουμ, αλλά και σαν το «Μπόνι και Κλάιντ»

Στη γυναίκα μου άρεσε πολύ, συμπλήρωσε ο τράπερ

Snik: Την κόρη μας θα την πούμε Μπόνι, όπως ονομάζεται το νέο μου άλμπουμ, αλλά και σαν το «Μπόνι και Κλάιντ»
Ιωάννα Μαρίνου
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Το όνομα της κόρης του αποκάλυψε ο Snik, δηλώνοντας πως με τη σύντροφό του αποφάσισαν να την ονομάσουν Μπόνι, όπως ονομάζεται και το νέο του άλμπουμ. Όπως επισήμανε, είναι εμπνευσμένο και από την ταινία «Μπόνι και Κλάιντ».

Ο τράπερ έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Πρωινό» τη Δευτέρα 22 Ιουνίου σχετικά με τη γέννηση του παιδιού του τον Απρίλιο και ανέφερε αρχικά πως είναι το μεγαλύτερο δώρο της ζωής του: «Είμαι στα καλύτερά μου. Έχω το μεγαλύτερο δώρο της ζωής. Είμαι συγκινημένος», είπε ενώ έπειτα μίλησε για την καθημερινότητα με το μωρό, σημειώνοντας πως δεν έχει πολλά να πει ακόμα, καθώς είναι πολύ μικρό: «Προς το παρόν, επειδή κοιμάται και τρώει, θέλω να μου ξανακάνεις την ερώτηση σε τρεις-τεσσερις μήνες που το μωρό θα μιλάει. Ήδη χαμογελάει, αλλά θα είμαι ο πιο χαζομπαμπάς που παίζει», δήλωσε.

Όσον αφορά στο όνομα που θα πάρει, ο Snik αποκάλυψε: «Θα την πούμε Μπόνι, σαν το όνομα του άλμπουμ μου και σαν το Μπόνι και Κλάιντ. Στη γυναίκα μου άρεσε πολύ αυτό το όνομα».

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Στη συνέχεια, ο τράπερ αναφέρθηκε στο ταξίδι που έκανε Ντουμπάι με την οικογένειά του, εξηγώντας πως η σύντροφός του χρειαζόταν χρόνο για να χαλαρώσει μετά την πίεση που δέχτηκε κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης: «Πήγαμε μία εβδομάδα για να ξεκουραστούμε, γιατί η Μάρτα ήταν πιεσμένη από την εγκυμοσύνη. Όταν μια γυναίκα είναι για 9 μήνες στο σπίτι, περνάει δύσκολα. Πήγαμε να περάσουμε λίγο καλά, μακριά από τα φώτα, μακριά από όλα», είπε.
Ιωάννα Μαρίνου
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