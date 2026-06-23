Η Ονδούρα θα αγοράσει drones από την Ουκρανία για τα σύνορα και τη μάχη κατά των ναρκωτικών
ΚΟΣΜΟΣ
Drones Ονδούρα Ουκρανία

Η Ονδούρα θα αγοράσει drones από την Ουκρανία για τα σύνορα και τη μάχη κατά των ναρκωτικών

Ο πρόεδρος της χώρας δήλωσε ότι η ουκρανική τεχνολογία μπορεί να ενισχύσει την εθνική ασφάλεια

Η Ονδούρα θα αγοράσει drones από την Ουκρανία για τα σύνορα και τη μάχη κατά των ναρκωτικών
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Ο πρόεδρος της Ονδούρας δήλωσε χθες Δευτέρα στο AFP ότι σχεδιάζει την αγορά drones από την Ουκρανία για να βελτιωθεί η ασφάλεια των συνόρων του κράτους της κεντρικής Αμερικής και για να διεξάγονται επιχειρήσεις εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών.

«Με την τεχνολογία που κατέχει, η Ουκρανία μπορεί να μας βοηθήσει να εγγυηθούμε περαιτέρω την ασφάλεια των συνόρων μας και στον αγώνα εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών. Είναι ζήτημα εθνικής ασφαλείας», είπε ο Νάσρι Ασφούρα στο Γαλλικό Πρακτορείο στον Παναμά, όπου διεξάγεται η γενική συνέλευση του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ).

Ο κ. Ασφούρα συναντήθηκε την Παρασκευή στο Κίεβο με τον ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος του πρότεινε συνεργασία στο πεδίο των στρατιωτικών τεχνολογιών, ειδικότερα στην προμήθεια μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων.

«Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια σήμερα, στις στρατιωτικές τεχνολογίες και σε αυτές που συνδέονται με τα drones, η Ουκρανία είναι από τις πιο ισχυρές χώρες στον κόσμο. Και ξέρω ότι αυτό σας ενδιαφέρει», διαβεβαίωσε ο κ. Ζελένσκι, σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών του.

Σύμφωνα με τον κ. Ασφούρα --σύμμαχο του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναμίχθηκε στην προεκλογική εκστρατεία για να ευνοήσει την ανάδειξή του στην προεδρία-- τα ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα θα μπορούσαν επίσης να αξιοποιηθούν σε τομείς όπως αυτός της γεωργίας.

Η Ονδούρα μαστίζεται για χρόνια από τη βία συμμοριών που επιδίδονται κυρίως σε διακίνηση ναρκωτικών, όπως η MS-13 και η Barrio 18.

Ο δείκτης ανθρωποκτονιών ανέρχεται σε 24 ανά 100.000 κατοίκους, με άλλα λόγια είναι τετραπλάσιος από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Την 21η Μαΐου, 19 άνθρωποι δολοφονήθηκαν σε χωριό στο βόρειο τμήμα της χώρας και πέντε αστυνομικοί σκοτώθηκαν κοντά στα σύνορα με τη Γουατεμάλα.
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