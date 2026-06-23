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Μελτέμια κρατούν μακριά τον καύσωνα, έρχονται καταιγίδες από Τετάρτη, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Μελτέμια κρατούν μακριά τον καύσωνα, έρχονται καταιγίδες από Τετάρτη, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Η δυτική και κεντρική Ευρώπη δοκιμάζονται από ακραία ζέστη, όμως στην Ελλάδα οι ισχυροί βοριάδες συγκρατούν τις θερμοκρασίες – Δεν διαφαίνεται κύμα καύσωνα έως το τέλος Ιουνίου
Ενώ η δυτική και η κεντρική Ευρώπη ψήνονται κυριολεκτικά από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες, στη χώρα μας τα μελτέμια λειτουργούν σαν φυσικό φράγμα προστασίας, αναχαιτίζοντας την επέκταση της έντονης ζέστης προς την Ελλάδα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr Γιώργο Τσατραφύλλια. Μάλιστα, με τα σημερινά προγνωστικά δεδομένα, δεν διαφαίνεται καύσωνας στη χώρα μας τουλάχιστον μέχρι το τέλος του μήνα.
Πιο αναλυτικά, σήμερα, Τρίτη 23 Ιουνίου 2026, περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό στις περισσότερες περιοχές. Μετά το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά από τη Στερεά και βορειότερα, με εξαίρεση τη Θράκη, θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες, κυρίως στις ορεινές περιοχές.
Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 με 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στο Ιόνιο, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα κυμανθεί από 33 έως 34 βαθμούς.
Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς στο Ιόνιο, ενώ στο Αιγαίο οι βοριάδες θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ.
Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη, από το μεσημέρι και μετά, υπάρχει μικρή πιθανότητα να εκδηλωθεί πρόσκαιρη βροχή ή καταιγίδα. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα πνέουν νότιοι έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
Από την Τετάρτη έως και την Παρασκευή προβλέπεται έντονη αστάθεια, με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, ενώ οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 6 μποφόρ.
Το Σαββατοκύριακο τα μελτέμια στο Αιγαίο θα ενισχυθούν, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει λίγο η θερμοκρασία. Παράλληλα, η αστάθεια θα περιοριστεί και δεν προβλέπονται ιδιαίτερες βροχές.
Πιο αναλυτικά, σήμερα, Τρίτη 23 Ιουνίου 2026, περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό στις περισσότερες περιοχές. Μετά το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά από τη Στερεά και βορειότερα, με εξαίρεση τη Θράκη, θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες, κυρίως στις ορεινές περιοχές.
Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 με 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στο Ιόνιο, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα κυμανθεί από 33 έως 34 βαθμούς.
Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς στο Ιόνιο, ενώ στο Αιγαίο οι βοριάδες θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ.
Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη, από το μεσημέρι και μετά, υπάρχει μικρή πιθανότητα να εκδηλωθεί πρόσκαιρη βροχή ή καταιγίδα. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα πνέουν νότιοι έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
Από την Τετάρτη έως και την Παρασκευή προβλέπεται έντονη αστάθεια, με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, ενώ οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 6 μποφόρ.
Το Σαββατοκύριακο τα μελτέμια στο Αιγαίο θα ενισχυθούν, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει λίγο η θερμοκρασία. Παράλληλα, η αστάθεια θα περιοριστεί και δεν προβλέπονται ιδιαίτερες βροχές.
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