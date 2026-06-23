Άγριο επεισόδιο σε τρένο στο Σίδνεϊ: Νεαροί ξυλοκόπησαν επιβάτη που τους ζήτησε να χαμηλώσουν τη μουσική, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Τρένο Σίδνεϊ Επιβάτης Επεισόδιο Επίθεση

Άγριο επεισόδιο σε τρένο στο Σίδνεϊ: Νεαροί ξυλοκόπησαν επιβάτη που τους ζήτησε να χαμηλώσουν τη μουσική, δείτε βίντεο

Σύμφωνα με μάρτυρα που βρισκόταν στο τρένο την ώρα του επεισοδίου, οι νεαροί έπιναν βότκα και άκουγαν δυνατά μουσική όταν ο άνδρας φέρεται να τους ζήτησε ευγενικά να χαμηλώσουν την ένταση

Άγριο επεισόδιο σε τρένο στο Σίδνεϊ: Νεαροί ξυλοκόπησαν επιβάτη που τους ζήτησε να χαμηλώσουν τη μουσική, δείτε βίντεο
7 ΣΧΟΛΙΑ
Άγριο επεισόδιο με μια ομάδα νεαρών να επιτίθεται σε επιβάτη που τους ζήτησε να χαμηλώσουν την ένταση της μουσικής που άκουγαν, σημειώθηκε το Σαββατοκύριακο σε τρένο στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας.

Στο βίντεο που καταγράφηκε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου, φαίνονται οι νεαροί να γρονθοκοπούν τον άνδρα, ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες παρακολουθούν έντρομοι.



Σύμφωνα με μάρτυρα που βρισκόταν στο τρένο την ώρα του επεισοδίου, οι νεαροί έπιναν βότκα και άκουγαν δυνατά μουσική όταν ο άνδρας φέρεται να τους ζήτησε ευγενικά να χαμηλώσουν την ένταση.

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο και τη διαφυγή των δραστών, η αστυνομία αναζητά πληροφορίες για τον εντοπισμό τους ενώ η διαχειρίστρια εταιρεία διεμήνυσε ότι «δεν έχουμε καμία ανοχή στη βία στα δίκτυα δημόσιων συγκοινωνιών μας. Η ασφάλεια των επιβατών και του προσωπικού μας είναι η ύψιστη προτεραιότητά μας και θα βοηθήσουμε την αστυνομία σε τυχόν έρευνες».

«Το Σίδνεϊ είναι γεμάτο με εφήβους σαν κι αυτούς. Αναρωτιέμαι γιατί», έγραψε ένας σχολιαστής. «Ελπίζω πραγματικά οι γονείς τους να το δουν αυτό! Και αν δεν κάνουν τίποτα γι' αυτό, τότε σαφώς αυτοί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα εδώ», πρόσθεσε ένας άλλος ενώ ένας τρίτος αναρωτήθηκε «γιατί οι άνθρωποι απλώς παρακολουθούν και δεν κάνουν τίποτα γι' αυτό;»
7 ΣΧΟΛΙΑ

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