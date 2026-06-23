Με ντοπιέτα Χάαλαντ η Νορβηγία τράβηξε... κουπί στους «32», 3-2 τη Σενεγάλη, δείτε τα γκολ

Ο Πέντερσεν αποδείχθηκε «χρυσή» αλλαγή

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Ποδοσφαιρική πανδαισία και... σόου Χάαλαντ

Προϊόντος του χρόνου, ο ρυθμός έπεσε, ο κόουτς της αφρικανικής χώρας άλλαξε τακτικές και πρόσωπα αλλά η ομάδα του δεν κατόρθωσε κάτι ουσιαστικό.



Η Νορβηγία έκανε διατήρηση του αποτελέσματος και οι -τυπικά- φιλοξενούμενοι το μόνο που κατάφεραν ήταν να μειώσουν στο τελικό 3-2 με το δεύτερο προσωπικό γκολ του Σαρ. Νορβηγία και Γαλλία βρίσκονται ήδη στους «32». Ιράκ και Σενεγάλη είναι στο... καναβάτσο ακόμα και για το εισιτήριο μέσω της τρίτης θέσης, καθώς έχουν από δύο ήττες και αρνητικό συντελεστή τερμάτων, που δύσκολα ανατρέπεται.