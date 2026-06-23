«Τρέξτε, τρέξτε»: Πανικός για τουρίστες στην Γουατεμάλα όταν άρχισε να βρέχει φλεγόμενες πέτρες από ηφαίστειο, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ηφαίστειο Γουατεμάλα Τουρίστες Έκρηξη ηφαιστείου

«Τρέξτε, τρέξτε»: Πανικός για τουρίστες στην Γουατεμάλα όταν άρχισε να βρέχει φλεγόμενες πέτρες από ηφαίστειο, δείτε βίντεο

Το Volcán de Fuego είναι σχεδόν συνεχώς ενεργό σε χαμηλό επίπεδο, παράγοντας μικρές εκρήξεις αερίου και τέφρας κάθε 15 με 20 λεπτά

«Τρέξτε, τρέξτε»: Πανικός για τουρίστες στην Γουατεμάλα όταν άρχισε να βρέχει φλεγόμενες πέτρες από ηφαίστειο, δείτε βίντεο
Στιγμές τρόμου έζησε μια ομάδα τουριστών στο πιο ενεργό ηφαίστειο της Γουατεμάλα όταν άρχισε να «βρέχει» φλεγόμενες πέτρες.

Στο βίντεο που κατέγραψαν μέλη της ομάδας, φαίνεται ότι το ηφαίστειο Volcán de Fuego είχε ενεργοποιηθεί όταν επέλεξαν να το προσεγγίσουν.



Μια από τις πεζοπόρους, η Άννα Γκαρσία, περιέγραψε ότι οι φλεγόμενες πέτρες έκαψαν το μπουφάν της ενώ, όπως είπε, ένα κομμάτι βράχου «παραλίγο να τη χτυπήσει» στο κεφάλι»

«Το ηφαίστειο εξερράγη και κατάφερα να κινηματογραφήσω ένα μικρό μέρος του, αλλά δεν κατέγραψα πολλά επειδή, ενώ κινηματογραφούσα, κοίταξα ψηλά και άρχισα να βλέπω βράχους να πέφτουν. Εκείνη τη στιγμή ήμουν κάπως σοκαρισμένη και μετά άρχισα να τρέχω» είπε η Γκαρσία κάνοντας λόγο για μια «αξέχαστη εμπειρία» κατά τη διάρκεια της οποίας παραδέχθηκε ότι ήταν ήταν «απόλυτα τρομοκρατημένη».



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Σύμφωνα με ερευνητές, το εν λόγω ηφαίστειο είναι σχεδόν συνεχώς ενεργό σε χαμηλό επίπεδο, παράγοντας μικρές εκρήξεις αερίου και τέφρας κάθε 15 με 20 λεπτά.

Ιστορικά έχει εκραγεί περισσότερες από 60 φορές από το 1524 αν και μόνο σε τρεις από τις εκρήξεις προκλήθηκαν θάνατοι. Η πιο πρόσφατη ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στις 3 Ιουνίου 2018 με τη λάβα να θάβει μικρές πόλεις προκαλώντας τον θάνατο περισσότερων από 100 ανθρώπων και την τέφρα, τότε, να φτάνει έως και τα 33.000 πόδια και να είναι ορατή από το διάστημα.

People flee as black cloud of volcanic ash towers above them in Guatemala

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