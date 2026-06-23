«Ψηφιακή ασπίδα» για τις υβριδικές απειλές το νέο κτήριο Κυβερνοχώρου δωρεάς Λασκαρίδη, όλα όσα έγιναν στα εγκαίνια

Η ναυτιλία και η... κοινωνία

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Δημήτριος Χούπης

Λασκαρίδης: Πολύς αδρανής πλούτος στην ναυτιλία

Από Αριστερά: Κυριάκος Μητσοτάκης, Μαρέβα Γκραμπόφσκι, Νίκος Δένδιας, Εύη Λαζού-Λασκαρίδη, Αθανάσιος Λασκαρίδης Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και Αθανάσιος Δαβάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνομιλεί με τον κ. Αθανάσιο Λασκαρίδη μετά την τελετή εγκαινίων

Δένδιας: Λειτουργικός πυρήνας κυβερνοασφάλειας

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας συνομιλεί την κα Εύη Λαζού - Λασκαρίδη και τον κ. Αθανάσιο Λασκαρίδη

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης με τον κ. Αθανάσιο Λασκαρίδη

Πλέγμα για τις υβριδικές απειλές

Ο δωρητής κ. Αθανάσιος Λασκαρίδης με τη σύζυγό του Εύη Λαζού - Λασκαρίδη

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

Το νέο κτήριο για τον Κυβερνοχώρο

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρετά την κυρία Εύη Λαζού – Λασκαρίδη και τον κ. Αθανάσιο Λασκαρίδη

Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθανάσιος Δαβάκης

Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για τη “γενναιόδωρη δωρεά του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Λασκαρίδης. Και θέλω με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω ξεχωριστά τον κύριο και την κυρία Λασκαρίδη για μία ακόμα ευγενική δωρεά”, απαντώντας στην αποστροφή του δωρητή του κτηρίου απέναντι στην επίδειξη κοινωνικής ευθύνης εκ μέρους της ελληνικής ναυτιλίας. Όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, “αναφερθήκατε, κ. Λασκαρίδη, σε μία σειρά από ενδιαφέροντα οικονομικά δεδομένα και τα συγκράτησα. Εάν οι 50 κορυφαίες ναυτιλιακές οικογένειες της χώρας έχουν περιουσία που ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο και αθροιζόμενη αυτή η περιουσία είναι περί τα 50 δισεκατομμύρια και αν ο καθένας και η καθεμία που διαχειρίζεται μία τέτοια περιουσία έκανε πράξη την ενέργεια του Αριστοτέλη Ωνάση και του Σταύρου Νιάρχου να αφήσουν τη μισή τους περιουσία σε ένα κοινωφελές ίδρυμα για σκοπούς στήριξης της πατρίδας μας, θα μαζευόταν μία περιουσία της τάξης των 25 δισεκατομμυρίων ευρώ. Με μία απόδοση της τάξης του 5%, πολύ συντηρητική, αυτό θα σήμαινε δυνατότητα υποστήριξης της ελληνικής κοινωνίας με ένα ποσό το οποίο θα ξεπερνούσε το 1 δισεκατομμύριο ευρώ ετησίως”. “Ας σκεφτούν, λοιπόν, λίγο αυτά τα δεδομένα οι συμπολίτες μας οι οποίοι δημιούργησαν έναν μεγάλο πλούτο, σε έναν βαθμό υποστηριζόμενοι και από την ελληνική πολιτεία, που παρείχε πάντα τη στήριξή της στην ελληνική ναυτιλία, και είμαι σίγουρος ότι όταν το αναλογιστούν, το παράδειγμα σας θα βρει και άλλους πολλούς μιμητές”, κατέληξε ο Πρωθυπουργός.Νωρίτερα, στο χαιρετισμό του ο δωρητής των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, Αθανάσιος Λασκαρίδης τόνισε πωςΕγκαινιάζουμε ένα έργο που ξεκίνησε 18 μήνες πριν, μια «εγκατάσταση υψηλών διεθνών προδιαγραφών» ανέφερε κατά το χαιρετισμό του ο Αθανάσιος Λασκαρίδης, κατά το χαιρετισμό του στα εγκαίνια του νέου κτηρίου της Διεύθυνσης Πληροφορικής- Κυβερνοχώρου, το οποίο ολοκληρώθηκε μέσω αποκλειστικής δωρεάς του. Στον αρχικό σχεδιασμό προστέθηκε και ένα πλήρες data center, προκειμένου να δωρίσουμε στη χώρα ένα σύγχρονο εργαλείο που να αντέχει στο χρόνο, όπως τόνισε ο κ. Λασκαρίδης, δίνοντας συνέχεια στο πρόγραμμα δωρεών που έχει δρομολογήσει προς τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.Τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει αρκετές δωρεές, όπως επισήμανε ο κ. Λασκαρίδης, το οποίο ο ίδιος χαρακτήρισε θετικό, αλλά όχι αρκετό, αφού «υπάρχει στη χώρα μας πολύς αδρανής πλούτος ιδίως στο χώρο της ναυτιλίας», όπως τόνισε. Μάλιστα, σε ποσοστό του ΑΕΠ ο πλούτος αυτός αντιπροσωπεύει ένα 20 % για τις ελληνικές οικογένειες, όταν το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 10%, στις ΗΠΑ. Την ίδια στιγμή, οι περισσότερες επενδύσεις στην Ελλάδα γεννήθηκαν χάρη στα ναυτιλιακά κεφαλαία, όπως περιέγραψε ο κ. Λασκαρίδης, επισημαίνοντας πως η οικονομική ανισότητα και η συγκέντρωση πλούτου αποτελούν πρόβλημα που υπονομεύει την ίδια την οικονομία.Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Λασκαρίδης μνημόνευσε μεγάλους ευεργέτες, όπως τους Ωναση και Νιάρχο, ενώ υπογράμμισε τη δύναμη του παραδείγματος για τους απογόνους των δωρητών. «Η ελευθερία είναι σίγουρη κατάκτηση μόνο για όσους έχουν το θάρρος να την υπερασπιστούν» κατέληξε ο κ. Λασκαρίδης κατά το χαιρετισμό του ευχαριστώντας ιδιαίτερα τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη για την πρωτοβουλία που έλαβε ζητώντας από το δωρητή του κτιρίου να συμβάλει στην υλοποίηση του.«Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο θα αποκαλούσα τον Μέσι της σύγχρονης πολιτικης» σχολίασε ο κ. Λασκαρίδης, καθώς «το κριτήριο της επιτυχίας για όποιον ασκεί εξουσία είναι απλό. Αφήνει σε καλύτερη κατάσταση αυτό που παρέλαβε;», όπως διερωτήθηκε. «Σήμερα η χώρα μας μπορεί επιτέλους να υπερασπιστεί επάξια τον εαυτό της» σημείωσε ο κ. Λασκαρίδης.Από πλευράς του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και οικοδεσπότης, Νίκος Δένδιας εστίασε στο μεταρρυθμιστικό έργο για τις Ένοπλες Δυνάμεις, αναφέροντας πως “η «Ατζέντα 2030» με συνέπεια, με συνέχεια, επιχειρεί να μετατρέψει τις Ένοπλες Δυνάμεις της Πατρίδας μας από μια αξιόμαχη παράταξη Στελεχών και συστημάτων, σε ένα σύστημα λήψης, μετάδοσης, επεξεργασίας, προτεραιοποίησης και αντίδρασης στην πληροφορία, δηλαδή στην απειλη”.Ο ίδιος υπενθύμισε ακόμη πως “το πρώτο νομοθέτημα της Υπουργίας μου, ο Ν. 5110/2024 συνέστησε στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, Σώμα Πληροφορικής. Το Σώμα, δηλαδή, που υπηρετεί την Πατρίδα στον κυβερνοχώρο. Μία δομή διακλαδική που συγκεντρώνει - ενοποιεί - τις κρίσιμες λειτουργίες της πληροφορικής, της Κυβερνοασφάλειας, της ανάπτυξης λογισμικού, της ανάλυσης δεδομένων και της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών”, συμπληρώνοντας πως “η μάχιμη αιχμή των μαχητών του κυβερνοχώρου, είναι η Μονάδα «1864». Η θεσμική επιχειρησιακή απάντηση των Ενόπλων Δυνάμεων στον κυβερνοχώρο”.Σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, η Μονάδα «1864» “επιτρέπει με την τεχνητή νοημοσύνη, την επεξεργασία, την αποθήκευση τεράστιου όγκου δεδομένων σε ελάχιστο χρόνο, την αυτοματοποιημένη εκτίμηση του κινδύνου, την ανίχνευση, αξιολόγηση, ιεράρχηση των απειλών, την ταχεία λήψη αποφάσεων και την επίγνωση επιχειρησιακής κατάστασης σε πραγματικό χρόνο. Παράλληλα, η Μονάδα «1864» παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής κάθε είδους επιχειρήσεων κυβερνοπολέμου, ενταγμένες στον συνολικό σχεδιασμό των Ενόπλων Δυνάμεων. Η συγκρότηση αυτής της εθνικής ικανότητας, εδράζεται σε μια νέα οργανωτική Δομή, σύγχρονα Δόγματα, υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, κατάλληλες υποδομές, διαρκή ανάπτυξη νέων επιχειρησιακών μέσων”.Την ίδια ώρα, στον στρατηγικό σχεδιασμό των Ενόπλων Δυνάμεων, “η Μονάδα «1864» σε συνδυασμό με τη Μονάδα Ηλεκτρονικών Πληροφοριών «1821», τη Μονάδα Διαστημικών Εφαρμογών «1912» και τη Μονάδα Συλλογής Πληροφοριών από ανθρώπινες πηγές «1947», αποτελούν το ολοκληρωμένο πλέγμα συλλογής, επεξεργασίας, προστασίας και επιχειρησιακής αξιοποίησης της πληροφορίας. Ένα κύριο βήμα στη μετατροπή -όπως είπα- των Ενόπλων Δυνάμεων, από μια ικανή παράταξη Στελεχών και συστημάτων, σε έναν υπερσύγχρονο μηχανισμό διασύνδεσης αισθητήρων, μέσο συλλογής πληροφοριών και προτεραιοποίησης αυτών των πληροφοριών, διαβίβασης τους στα οπλικά συστήματα αντίδρασης που αφορά το εθνικό συμφέρον”.“Η δομή που εγκαινιάζουμε σήμερα στεγάζει έναν ενιαίο λειτουργικό πυρήνα κυβερνοασφάλειας. Σκοπεύει να προστατέψει το Κράτος, τις Ένοπλες Δυνάμεις αλλά και τις κρίσιμες εθνικές υποδομές” συνέχισε ο κ. Δένδιας και αναφερόμενος στον δωρητή, “Κύριε Λασκαρίδη, η σημερινή δωρεά επιβεβαιώνει τη σταθερή παρουσία σας στο πλευρό των Ενόπλων Δυνάμεων. Εγγράφεται στην παράδοση της ευεργεσίας σας και πρέπει να σας πω ότι άκουσα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και με μεγάλη προσοχή τις σκέψεις σας για την κατανομή του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος και την υποχρέωση των εχόντων”, κατέληξε.Παρόντες στην τελετή ήταν επίσης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, η Υφυπουργός Ανάπτυξης Ζωή Ράπτη, o Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφαλείας Θάνος Ντόκος, o Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας, ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο Ιδρυτής του Ιδρύματος «Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης» Αθανάσιος Λασκαρίδης, η Πρόεδρος του Ιδρύματος «Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης» Εύη Λάζου-Λασκαρίδη, ο Πρόεδρος του Ιδρύματος «Αικατερίνη Λασκαρίδη» Υποναύαρχος ε.τ. Πάνος Λασκαρίδης, ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί, καθώς και άλλοι προσκεκλημένοι, ενώ τον Πρωθυπουργό συνόδευσε στην τελετή εγκαινίων η σύζυγός του Μαρέβα Γκραμπόφσκι.Το νέο κτίριο, η θεμελίωση του οποίου πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2024, ανεγέρθηκε με αποκλειστική δωρεά του «Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης» και αποτελεί σημαντική επένδυση στην ενίσχυση των δυνατοτήτων του ΓΕΕΘΑ στους τομείς της Πληροφορικής και του Κυβερνοχώρου.Πρόκειται για υπερσύγχρονο κτίριο τριών επιπέδων, συνολικής επιφάνειας 2.500 τ.μ., το οποίο στεγάζει τη Διεύθυνση Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου και τη «Μονάδα 1864» του ΓΕΕΘΑ.Οι νέες εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις πλέον προηγμένες διεθνείς και συμμαχικές προδιαγραφές Κυβερνοασφάλειας και περιλαμβάνουν υποδομές για την υποστήριξη των Ενόπλων Δυνάμεων στον Κυβερνοχώρο.