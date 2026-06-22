Επιδημία Έμπολα στο Κονγκό: 254 νεκροί επί συνόλου 1.003 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
Έμπολα Κονγκό

Επιδημία Έμπολα στο Κονγκό: 254 νεκροί επί συνόλου 1.003 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων

Σχεδόν όλα τα κρούσματα έχουν καταγραφεί στην Ιτούρι, μια απομακρυσμένη επαρχία στο βορειοανατολικό άκρο της χώρας

Επιδημία Έμπολα στο Κονγκό: 254 νεκροί επί συνόλου 1.003 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων
Ξεπέρασαν τα 1.000 τα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όπου η επιδημία που κηρύχθηκε στις 15 Μαϊου έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 250 ανθρώπους μέχρι στιγμής, σύμφωνα με απολογισμό που έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα οι αρχές της χώρας.

Το Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας (INSP) της ΛΔ Κονγκό ανακοίνωσε πως έχει καταγράψει 1.003 εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα και 254 θανάτους, κάτι που συνεπάγεται θνητότητα της τάξης του 25,3%.

Σχεδόν όλα τα κρούσματα έχουν καταγραφεί στην Ιτούρι (91,3% των μολύνσεων, 80,7% των θανάτων), μια απομακρυσμένη επαρχία στο βορειοανατολικό άκρο της χώρας.

Η δυνατότητα διεξαγωγής εξετάσεων για την ανίχνευση του ιού έχει βελτιωθεί, γεγονός που εξηγεί εν μέρει την αύξηση του αριθμού των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων.

Η επιδημία Έμπολα έχει εξαπλωθεί επίσης στη γειτονική Ουγκάντα, όπου οι αρχές έχουν καταγράψει 19 κρούσματα, συμπεριλαμβανομένων δύο θανάτων.

Η τρέχουσα επιδημία προκαλείται από το στέλεχος Bundibugyo, για το οποίο δεν υπάρχει ούτε εμβόλιο ούτε συγκεκριμένη θεραπεία.

Ο Έμπολα έχει σκοτώσει περισσότερους από 15.000 ανθρώπους στην Αφρική μέσα σε μισό αιώνα.

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