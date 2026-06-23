Το άλμπουμ της Ιβάνκα Τραμπ από τον γάμο του αδερφού της, Ντον Τζούνιορ, και το σχόλιο της νύφης της, δείτε φωτογραφίες
ΚΟΣΜΟΣ
Ιβάνκα Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ Γάμος Instagram Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ

Το άλμπουμ της Ιβάνκα Τραμπ από τον γάμο του αδερφού της, Ντον Τζούνιορ, και το σχόλιο της νύφης της, δείτε φωτογραφίες

Οι πόζες της κόρης του Ντόναλντ Τραμπ με τον σύζυγό της Τζάρεντ Κούσνερ και το photobombing του γαμπρού

Το άλμπουμ της Ιβάνκα Τραμπ από τον γάμο του αδερφού της, Ντον Τζούνιορ, και το σχόλιο της νύφης της, δείτε φωτογραφίες
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Αδημοσίευτες φωτογραφίες από τον γάμο του αδελφού της Ντον Τζούνιορ με την Μπετίνα Ελίζαμπεθ Άντερσον στις Μπαχάμες, στον οποίο ήταν απών ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανήρτησε στο Instagram η Ιβάνκα Τραμπ.

Η κόρη του Τραμπ έγραψε στη λεζάντα του άλμπουμ «ακόμα απολαμβάνω τη χαρά αυτών των αναμνήσεων! Συγχαρητήρια στους δύο! Σας αγαπώ!», βάζοντας emojis με ένα κοχύλι, μια κόκκινη καρδιά, τον ωκεανό και τρία αστέρια.



Το καρουζέλ περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, φωτογραφίες της Ιβάνκα να αγκαλιάζει τον σύζυγό της Τζάρεντ Κούσνερ στην παραλία με τον Ντον Τζούνιορ να κάνει photobombing, ενώ σε ένα άλλο καρέ τους αγκαλιάζει η νύφη.

Οι φωτογραφίες συγκίνησαν τη νύφη της Ιβάνκα Τραμπ που έγραψε σε σχόλιο «σε ευχαριστώ γλυκιά μου αδερφή. Σ' αγαπώ».

Το άλμπουμ της Ιβάνκα Τραμπ από τον γάμο του αδερφού της, Ντον Τζούνιορ, και το σχόλιο της νύφης της, δείτε φωτογραφίες


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Ο αδερφός της 44χρονης Ιβάνκα και γαμπρός, Ντον Τζούνιορ από την πλευρά του σχολίασε «δεν θα πω ψέματα... Νομίζω ότι έβγαλα το καλύτερο photobomb που έχω βγάλει ποτέ».

Το άλμπουμ της Ιβάνκα Τραμπ από τον γάμο του αδερφού της, Ντον Τζούνιορ, και το σχόλιο της νύφης της, δείτε φωτογραφίες
1 ΣΧΟΛΙΟ

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