Η κατάψυξη ωαρίων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις της σύγχρονης αναπαραγωγικής ιατρικής, προσφέροντας στις γυναίκες τη δυνατότητα να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους και να σχεδιάσουν το μέλλον τους με μεγαλύτερη ελευθερία και αυτονομία.
Ολονύχτια επιχείρηση διάσωσης 60χρονου πεζοπόρου που τραυματίστηκε σε δύσβατη περιοχή των Καλαβρύτων, δείτε βίντεο
Ολονύχτια επιχείρηση διάσωσης 60χρονου πεζοπόρου που τραυματίστηκε σε δύσβατη περιοχή των Καλαβρύτων, δείτε βίντεο
Καθοριστική υπήρξε και η συνδρομή των κατοίκων της περιοχής οι οποίοι βοήθησαν τους πυροσβέστες στο έργο τους
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε σήμερα νωρίς το πρωί (23/6) η πολύωρη επιχείρηση διάσωσης 60χρονου Έλληνα πεζοπόρου, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά έπειτα από πτώση σε γκρεμό σε δασική περιοχή του Δήμου Καλαβρύτων.
Σύμφωνα με ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, το βράδυ της Δευτέρας (22/6) το Κέντρο Επιχειρήσεων έλαβε κλήση μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 από τον τραυματία, ο οποίος βρισκόταν στην τοποθεσία Βολεμιά Αρκούδι, στην περιοχή Κέρτεζη.
Χάρη στον άμεσο γεωεντοπισμό του κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαβρύτων, την 6η ΕΜΑΚ και την 6η ΕΜΟΔΕ, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχε και ελικόπτερο. Ωστόσο, οι ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, η χαμηλή ορατότητα λόγω του σκότους και το απόκρημνο ανάγλυφο της περιοχής δεν επέτρεψαν την προσέγγιση του σημείου από αέρος.
Οι επίγειες δυνάμεις συνέχισαν την επιχείρηση καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, δίνοντας μάχη με το δύσβατο έδαφος. Έπειτα από συντονισμένες προσπάθειες, κατάφεραν να προσεγγίσουν τον τραυματία και να τον μεταφέρουν με φορείο σε ασφαλές σημείο.
Από εκεί παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαβρύτων για την παροχή ιατρικής φροντίδας.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη συμβολή των κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι συνέδραμαν με κάθε διαθέσιμο μέσο το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων καθ’ όλη τη διάρκεια της απαιτητικής επιχείρησης.
Σύμφωνα με ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, το βράδυ της Δευτέρας (22/6) το Κέντρο Επιχειρήσεων έλαβε κλήση μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 από τον τραυματία, ο οποίος βρισκόταν στην τοποθεσία Βολεμιά Αρκούδι, στην περιοχή Κέρτεζη.
Βίντεο από την επιχείρηση που στήθηκε:
Χάρη στον άμεσο γεωεντοπισμό του κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαβρύτων, την 6η ΕΜΑΚ και την 6η ΕΜΟΔΕ, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχε και ελικόπτερο. Ωστόσο, οι ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, η χαμηλή ορατότητα λόγω του σκότους και το απόκρημνο ανάγλυφο της περιοχής δεν επέτρεψαν την προσέγγιση του σημείου από αέρος.
Οι επίγειες δυνάμεις συνέχισαν την επιχείρηση καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, δίνοντας μάχη με το δύσβατο έδαφος. Έπειτα από συντονισμένες προσπάθειες, κατάφεραν να προσεγγίσουν τον τραυματία και να τον μεταφέρουν με φορείο σε ασφαλές σημείο.
Από εκεί παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαβρύτων για την παροχή ιατρικής φροντίδας.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη συμβολή των κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι συνέδραμαν με κάθε διαθέσιμο μέσο το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων καθ’ όλη τη διάρκεια της απαιτητικής επιχείρησης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα