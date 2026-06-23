Το Μεξικό ανακοίνωσε την κατάσχεση 24.400 λίτρων υγροποιημένης μεθαμφεταμίνης
ΚΟΣΜΟΣ
Μεξικό Μεθαμφεταμίνη

Το Μεξικό ανακοίνωσε την κατάσχεση 24.400 λίτρων υγροποιημένης μεθαμφεταμίνης

Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη ποσότητα μεθαμφεταμίνης που έχει κατασχεθεί ποτέ στη χώρα

Το Μεξικό ανακοίνωσε την κατάσχεση 24.400 λίτρων υγροποιημένης μεθαμφεταμίνης
Οι μεξικανικές αρχές αναχαίτισαν 24.400 λίτρα μεθαμφεταμίνης σε υγρή μορφή, προχωρώντας στην κατάσχεση της δεύτερης μεγαλύτερης ποσότητας του συγκεκριμένου ναρκωτικού που έγινε ποτέ στην ιστορία της χώρας, ανακοίνωσε το υπουργείο Ασφαλείας και Προστασίας των Πολιτών.

Η ουσία εντοπίστηκε σε περιοχή όπου δρα το πάντα ισχυρό καρτέλ Σιναλόα, που είχε ιδρύσει ο διαβόητος Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν, διευκρίνισε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι κατασχέθηκαν επίσης, σε δυο άλλες πολιτείες, 2,1 τόνοι κοκαΐνης.

Οι αρχές του Μεξικού έχουν πολλαπλασιάσει τις κατασχέσεις ναρκωτικών και τις συλλήψεις αφότου επέστρεψε στην προεδρία των ΗΠΑ ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο ρεπουμπλικάνος ασκεί ασφυκτική πίεση στην κυβέρνηση της μεξικανής ομολόγου του Κλαούδιας Σέινμπαουμ να φρενάρει τη διακίνηση ουσιών διαμέσου των συνόρων των δυο κρατών.

Η ποσότητα της μεθαμφεταμίνης εντοπίστηκε στη Λος Μότσις, στην πολιτεία Σιναλόα (βορειοδυτικά), στο εσωτερικό δεκάδων συσκευασμένων βαρελιών και δοχείων. Άνδρας συνελήφθη κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, συμπλήρωσε ο υπουργός Ασφαλείας Όμαρ Γκαρσία Χάρφους.



Συγκρούσεις ανάμεσα σε αντίπαλες φράξιες του καρτέλ Σιναλόα μαίνονται από το 2024 στην ομώνυμη πολιτεία, αφήνοντας πίσω εκατοντάδες νεκρούς και αγνοούμενους.

Η Ουάσιγκτον κατηγορεί το καρτέλ Σιναλόα πως διακινεί φαιντανύλη προς τις ΗΠΑ, όπου το συνθετικό οπιοειδές αυτό προκαλεί δεκάδες χιλιάδες θανάτους από υπερβολική δόση σε ετήσια βάση τα τελευταία χρόνια, πυροδοτώντας εντάσεις στις διμερείς σχέσεις με το Μεξικό.

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Ο ιδρυτής κι ως πριν μερικά χρόνια ηγέτης του συγκεκριμένου καρτέλ, ο Χοακίν Γκουσμάν, γνωστός επίσης ως «Ελ Τσάπο», εκτίει το τρέχον διάστημα ποινή ισόβιας κάθειρξης στις ΗΠΑ.

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