Αυξημένα κατά 21% τα έσοδα από τις εξαγωγές πετρελαίου της Βενεζουέλας κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους
ΚΟΣΜΟΣ
Βενεζουέλα Πετρέλαιο

Αυξημένα κατά 21% τα έσοδα από τις εξαγωγές πετρελαίου της Βενεζουέλας κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους

Η χώρα καταγράφει σημαντική ανάκαμψη φέτος σε ό,τι αφορά την παραγωγή αργού και τις εξαγωγές της προς τις ΗΠΑ και την Ευρώπη

Αυξημένα κατά 21% τα έσοδα από τις εξαγωγές πετρελαίου της Βενεζουέλας κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους
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Τα έσοδα από τις εξαγωγές πετρελαίου της Βενεζουέλας ανήλθαν σε 5,49 δισεκατομμύρια δολάρια το πρώτο τρίμηνο του έτους, καταγράφοντας αύξηση 21,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε η Κεντρική Τράπεζα της χώρας.

Η Βενεζουέλα καταγράφει σημαντική ανάκαμψη φέτος σε ό,τι αφορά την παραγωγή αργού πετρελαίου και τις εξαγωγές της προς τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, αφότου το Καράκας άνοιξε τις πόρτες σε ξένες πετρελαϊκές εταιρείες και η Ουάσινγκτον χαλάρωσε τις κυρώσεις σε βάρος του, μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση που οδήγησε στην ανατροπή του καθεστώτος Μαδούρο τον Ιανουάριο.

Εξαιρώντας τις εξαγωγές πετρελαίου, τα έσοδα από τις εξαγωγές ανήλθαν σε 2,27 δισεκατομμύρια δολάρια το πρώτο τρίμηνο του 2026, αυξημένα κατά 15,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα της Βενεζουέλας.
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