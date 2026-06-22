Φεύγω από τους Ρεπουμπλικανούς, δεν με εκφράζουν πια, λέει o άλλοτε φανατικός τραμπικός Τάκερ Κάρλσον
Φεύγω από τους Ρεπουμπλικανούς, δεν με εκφράζουν πια, λέει o άλλοτε φανατικός τραμπικός Τάκερ Κάρλσον
Ήμουν στο κόμμα 35 χρόνια, αλλά πλέον όπως είναι σήμερα δεν μπορεί να το υπερασπιστεί κανένας, δήλωσε
Την αποχώρησή του από Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, γιατί, όπως λέει το κόμμα δεν αντανακλά πλέον τις απόψεις του, ανακοίνωσε ο συντηρητικός σχολιαστής Τάκερ Κάρλσον.
«Αποχωρώ», δήλωσε ο Κάρλσον σε επεισόδιο του podcast «Can't Be Censored» που μεταδόθηκε την περασμένη Πέμπτη, αλλά ήλθε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα, όπως σημειώνει το Axios.
«Δεν θα υποστήριζα το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να το υποστηρίξω», είπε σε άλλο σημείο και πρόσθεσε: «Πώς θα μπορούσα να υποστηρίξω ένα πολιτικό κόμμα που δεν είναι πιστό στις Ηνωμένες Πολιτείες; Ψήφιζα τους Ρεπουμπλικάνους όλη μου τη ζωή, ήμουν σταθερός υποστηρικτής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για 35 χρόνια, αλλά αυτό εδώ δεν μπορεί να υπερασπιστεί κανείς. Αποχωρώ».
«Και αν αποχωρώ εγώ, τότε πιστεύω ότι αποχωρούν και πολλοί άλλοι», είπε ακόμη.
Η δημόσια ρήξη, που ήταν σχεδόν αδιανόητη πριν από ένα-δύο χρόνια, υπογραμμίζει τις αυξανόμενες διαχωριστικές τάσεις εντός του άτυπου κινήματος MAGA που δημιούργησε ο Ντόναλντ Τραμπ.
Ο πόλεμος του εναντίον του Ιράν, ο τρόπος διαχείρισης της οικονομίας και άλλα ζητήματα, όπως η διαχείριση των αρχείων Έπσταϊν και της εμπλοκής του Τραμπ σε αυτά, συνεχίζουν να διχάζουν τους Ρεπουμπλικάνους.
«Αποχωρώ», δήλωσε ο Κάρλσον σε επεισόδιο του podcast «Can't Be Censored» που μεταδόθηκε την περασμένη Πέμπτη, αλλά ήλθε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα, όπως σημειώνει το Axios.
Tucker Carlson:— Open Source Intel (@Osint613) June 22, 2026
I would not support the Republican Party. There's no chance I would support the Republican Party. How could I support a political party that is not loyal to the United States?
I voted Republican my entire life. I have been a consistent defender for 35 years of… pic.twitter.com/5Uta3y8H9K
«Και αν αποχωρώ εγώ, τότε πιστεύω ότι αποχωρούν και πολλοί άλλοι», είπε ακόμη.
Η δημόσια ρήξη, που ήταν σχεδόν αδιανόητη πριν από ένα-δύο χρόνια, υπογραμμίζει τις αυξανόμενες διαχωριστικές τάσεις εντός του άτυπου κινήματος MAGA που δημιούργησε ο Ντόναλντ Τραμπ.
Ο πόλεμος του εναντίον του Ιράν, ο τρόπος διαχείρισης της οικονομίας και άλλα ζητήματα, όπως η διαχείριση των αρχείων Έπσταϊν και της εμπλοκής του Τραμπ σε αυτά, συνεχίζουν να διχάζουν τους Ρεπουμπλικάνους.
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