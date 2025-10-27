Στη θάλασσα του Μπάρεντς δοκίμασε η Ρωσία το νέο πυρηνοκίνητο πύραυλο κρουζ
Στη θάλασσα του Μπάρεντς δοκίμασε η Ρωσία το νέο πυρηνοκίνητο πύραυλο κρουζ
Ο Πούτιν μίλησε για έναν πύραυλο που είναι «ανίκητος», ενώ «δεν υπάρχει ανάλογος στον κόσμο»
Η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Νορβηγίας ανακοίνωσε σήμερα ότι η δοκιμή του νέου πυρηνοκίνητου πυραύλου κρουζ μεγάλου βεληνεκούς Burevestnik («Θαλασσοβάτης») που πραγματοποίησε η Ρωσία την περασμένη εβδομάδα έγινε από το αρχιπέλαγος της Novaya Zemlya (Νόβαγια Ζεμλιά – Νέα Γη) στην θάλασσα του Μπάρεντς.
«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η Ρωσία πραγματοποίησε μια δοκιμαστική εκτόξευση του πυραύλου κρουζ μεγάλου βεληνεκούς Skyfall (Burevestnik) από την Νέα Γη», ανέφερε με δήλωσή του που έστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Reuters ο αντιναύαρχος Νιλς Αντρέας Στενσοένς, επικεφαλής της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Νορβηγίας.
Ο πύραυλος σύμφωνα με την ενημέρωση που έκανε ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας της Ρωσίας, Βαλέρι Γκεράσιμοφ στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν διέσχισε απόσταση 14.000 χιλιομέτρων και βρισκόταν στον αέρα για περίπου 15 ώρες.
Ο Πούτιν έχει δηλώσει ότι ο πύραυλος 9M730 Burevestnik είναι «αθέατος» στα σημερινά και μελλοντικά συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας, με σχεδόν απεριόριστο βεληνεκές και μη προβλέψιμη πορεία πτήσης.
Ο νέος πυρηνοκίνητος πύραυλος μπορεί να φέρει πυρηνική κεφαλή.
Σε χθεσινές του δηλώσεις, ο Πούτιν, ντυμένος με στολή παραλλαγής, δήλωσε στον Γκεράσιμοφ ότι οι κρίσιμης σημασίας δοκιμές του Burevestnik ολοκληρώθηκαν και ότι θα ξεκινήσουν εργασίες για το τελικό στάδιο πριν από την ανάπτυξη των πυραύλων.
Ειδήσεις σήμερα:
Παραδόθηκε ο 23χρονος που σκότωσε τον 52χρονο στο ματωμένο γλέντι στην Κρήτη - «Με απείλησε και με έβρισε» υποστήριξε
Ζευγάρι δισεκατομμυριούχων θα δωρίσει το 95% της αμύθητης περιουσίας του για φιλανθρωπικούς σκοπούς - Αφήνουν στους απογόνους τους $550 εκατ.
Πρεμιέρα για τα ελληνικά drones και αντι-drones στην παρέλαση 28ης Οκτωβρίου
«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η Ρωσία πραγματοποίησε μια δοκιμαστική εκτόξευση του πυραύλου κρουζ μεγάλου βεληνεκούς Skyfall (Burevestnik) από την Νέα Γη», ανέφερε με δήλωσή του που έστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Reuters ο αντιναύαρχος Νιλς Αντρέας Στενσοένς, επικεφαλής της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Νορβηγίας.
Ο πύραυλος σύμφωνα με την ενημέρωση που έκανε ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας της Ρωσίας, Βαλέρι Γκεράσιμοφ στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν διέσχισε απόσταση 14.000 χιλιομέτρων και βρισκόταν στον αέρα για περίπου 15 ώρες.
🚨🚨 Unlimited-range Burevestnik joins Russia’s elite missile club — after flying 14K km— Sputnik India (@Sputnik_India) October 26, 2025
A glimpse inside Russia’s top-tier arsenal 🧵👇 https://t.co/IjcrJRWJp5 pic.twitter.com/fABARGFVJs
Ο Πούτιν έχει δηλώσει ότι ο πύραυλος 9M730 Burevestnik είναι «αθέατος» στα σημερινά και μελλοντικά συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας, με σχεδόν απεριόριστο βεληνεκές και μη προβλέψιμη πορεία πτήσης.
Russia has taken a step towards deploying its nuclear-powered Burevestnik cruise missile, President Vladimir Putin said in remarks published by the Kremlin pic.twitter.com/wdqVmieWfU— Reuters (@Reuters) October 26, 2025
Ο νέος πυρηνοκίνητος πύραυλος μπορεί να φέρει πυρηνική κεφαλή.
Σε χθεσινές του δηλώσεις, ο Πούτιν, ντυμένος με στολή παραλλαγής, δήλωσε στον Γκεράσιμοφ ότι οι κρίσιμης σημασίας δοκιμές του Burevestnik ολοκληρώθηκαν και ότι θα ξεκινήσουν εργασίες για το τελικό στάδιο πριν από την ανάπτυξη των πυραύλων.
Ειδήσεις σήμερα:
Παραδόθηκε ο 23χρονος που σκότωσε τον 52χρονο στο ματωμένο γλέντι στην Κρήτη - «Με απείλησε και με έβρισε» υποστήριξε
Ζευγάρι δισεκατομμυριούχων θα δωρίσει το 95% της αμύθητης περιουσίας του για φιλανθρωπικούς σκοπούς - Αφήνουν στους απογόνους τους $550 εκατ.
Πρεμιέρα για τα ελληνικά drones και αντι-drones στην παρέλαση 28ης Οκτωβρίου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα