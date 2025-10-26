Η Ρωσία δοκίμασε νέο πυρηνοκίνητο πύραυλο κρουζ - «Δεν υπάρχει ανάλογος στον κόσμο, είναι ανίκητος» λέει ο Πούτιν

Ο πύραυλος διέσχισε απόσταση 14.000 χιλιομέτρων και βρισκόταν στον αέρα για περίπου 15 ώρες, - Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, ο 9M730 Burevestnik έχει απεριόριστο βεληνεκές και μη προβλέψιμη πορεία πτήσης