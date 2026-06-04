Η στιγμή που ένα ιρανικό drone χτυπά τη στέγη του Διεθνούς Αεροδρομίου του Κουβέιτ, δείτε το βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Κουβέιτ Ιράν Επίθεση Drone

Η στιγμή που ένα ιρανικό drone χτυπά τη στέγη του Διεθνούς Αεροδρομίου του Κουβέιτ, δείτε το βίντεο

Από την ιρανική επίθεση στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ, σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν πάνω από 60 - Το Κουβέιτ κήρυξε ανεπιθύμητα δύο μέλη της ιρανικής διπλωματικής αποστολής

Η στιγμή που ένα ιρανικό drone χτυπά τη στέγη του Διεθνούς Αεροδρομίου του Κουβέιτ, δείτε το βίντεο
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Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε, τουλάχιστον 63 τραυματίστηκαν και μεγάλες ζημιές καταγράφηκαν στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ, μετά την ιρανική επίθεση με drones που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, ανεβάζοντας ξανά στα ύψη την ένταση στην περιοχή του Περσικού Κόλπου. Ζημιές υπέστησαν και εγκαταστάσεις διπλωματικών αποστολών που στεγάζονται στο αεροδρόμιο, ενώ οι πτήσεις σταμάτησαν για αρκετές ώρες. Η αντίδραση του Κουβέιτ ήταν έντονη σε διπλωματικό επίπεδο, καθώς η κυβέρνηση της χώρας κήρυξε ανεπιθύμητα δύο μέλη της διπλωματικής αποστολής του Ιράν και τους ζήτησε να εγκαταλείψουν τη χώρα εντός 24 ωρών.

Στο μεταξύ, βίντεο που κυκλοφόρησε τις τελευταίες ώρες από κάμερα ασφαλείας της περιοχής, έχει καταγράψει ακριβώς τη στιγμή που ένα ιρανικό drone χτυπά τη στέγη του αεροδρομίου, προκαλώντας έκρηξη και τις ζημιές που ακολούθησαν.

Δείτε το βίντεο





Το Ιράν από την πλευρά του, καταδίκασε τις αμερικανικές επιθέσεις σε τάνκερ και εγκαταστάσεις του, χαρακτηρίζοντάς τες παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας και του διεθνούς δικαίου, επιρρίπτοντας «άμεση και σαφή ευθύνη» στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν για την υποστήριξη στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ κατά της χώρας.

Δείτε βίντεο με τις εικόνες καταστροφής στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ

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