Η στιγμή που ένα ιρανικό drone χτυπά τη στέγη του Διεθνούς Αεροδρομίου του Κουβέιτ, δείτε το βίντεο
Από την ιρανική επίθεση στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ, σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν πάνω από 60 - Το Κουβέιτ κήρυξε ανεπιθύμητα δύο μέλη της ιρανικής διπλωματικής αποστολής
Στο μεταξύ, βίντεο που κυκλοφόρησε τις τελευταίες ώρες από κάμερα ασφαλείας της περιοχής, έχει καταγράψει ακριβώς τη στιγμή που ένα ιρανικό drone χτυπά τη στέγη του αεροδρομίου, προκαλώντας έκρηξη και τις ζημιές που ακολούθησαν.
Δείτε το βίντεο
😳 Surveillance cameras captured the moment an Iranian Shahed-136 kamikaze drone struck Terminal 1 of Kuwait International Airport early Wednesday morning. pic.twitter.com/dPYFbS4nsc— NEXTA (@nexta_tv) June 4, 2026
Moment Iranian Strike Hits Kuwait Airport Caught on Camera#Kuwait #Airport #Iran #Drone #Attack #CCTV pic.twitter.com/pyFkDSdpAV— The Premium 24 (@ThePremium24X) June 4, 2026
Το Ιράν από την πλευρά του, καταδίκασε τις αμερικανικές επιθέσεις σε τάνκερ και εγκαταστάσεις του, χαρακτηρίζοντάς τες παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας και του διεθνούς δικαίου, επιρρίπτοντας «άμεση και σαφή ευθύνη» στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν για την υποστήριξη στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ κατά της χώρας.
Δείτε βίντεο με τις εικόνες καταστροφής στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ
#WATCH : Footage of Kuwait Airport After Iranian Strike pic.twitter.com/BQNo7lc1aI— upuknews (@upuknews1) June 3, 2026
Destruction at Kuwait International Airport after today's missile strikes by the Islamic regime of Iran, in which multiple civilians were injured.— Baba Banaras™ (@RealBababanaras) June 3, 2026
They are deliberately targeting civilian infra while strengthening themselves behind peace talks.
Decisive action is required pic.twitter.com/0hoOValDaT
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