Η στιγμή που ένα ιρανικό drone χτυπά τη στέγη του Διεθνούς Αεροδρομίου του Κουβέιτ, δείτε το βίντεο

Το

από την πλευρά του, καταδίκασε τις αμερικανικές επιθέσεις σε τάνκερ και εγκαταστάσεις του, χαρακτηρίζοντάς τες παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας και του διεθνούς δικαίου, επιρρίπτοντας

στο

και το

για την υποστήριξη στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ κατά της χώρας.



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