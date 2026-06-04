Διπλωματικό επεισόδιο Νέας Ζηλανδίας - Κίνας: Μπλόκο σε τέσσερις Νεοζηλανδούς βουλευτές που πήγαν στην Ταϊβάν

Το Πεκίνο θεωρεί την Ταϊβάν επαρχία του την οποία θέλει να ενώσει με το υπόλοιπο έδαφός της





Εκπρόσωπος του Νεοζηλανδού υπουργού Εξωτερικών Γουίνστον Πίτερς δήλωσε ότι βουλευτές επισκέπτονται το νησί εδώ και δεκαετίες.



«Τέτοιου είδους επισκέψεις συνάδουν με την πολιτική της Μίας Κίνας που ακολουθεί η Νέα Ζηλανδία», επεσήμανε ο εκπρόσωπος αναφερόμενος στην πολιτική που ακολουθείται από το 1972, βάσει της οποίας το Πεκίνο αναγνωρίζεται ως η μόνη κυβέρνηση της Κίνας.







«Στο πλαίσιο αυτής της μακράς ιστορίας ο υπουργός εξεπλάγη όταν ενημερώθηκε πως η Κίνα έλαβε την απόφαση, για πρώτη φορά, να επιβάλει απαγόρευση ταξιδίων σε βουλευτές της Νέας Ζηλανδίας λόγω της επίσκεψης στην Ταϊβάν», πρόσθεσε.



Ο Πίτερς ζήτησε από αξιωματούχους του νεοζηλανδικού υπουργείου Εξωτερικών στο Πεκίνο και το Ουέλινγκον να συζητήσουν το θέμα με τις κινεζικές αρχές «προκειμένου να εκφράσουν την ανησυχία τους για την απομάκρυνση από την προηγούμενη πρακτική και για να την κατανοήσουν καλύτερα».







Παρά το γεγονός ότι το Ουέλινγκτον δεν διατηρεί διπλωματικές σχέσεις με την Ταϊβάν, «αυτό δεν εμποδίζει τη Νέα Ζηλανδία να έχει εμπορικές, οικονομικές και πολιτιστικές συναλλαγές» με το νησί, υπογράμμισε το υπουργείο Εξωτερικών.



«Ένα είδος ξένης παρέμβασης» «Οι βουλευτές δεν είναι απλοί πολίτες», απάντησε εκπρόσωπος της κινεζικής πρεσβείας στη Νέα Ζηλανδία με ανακοίνωση στον ιστότοπό της. «Η Κίνα είναι σταθερά αντίθετη σε επισκέψεις στην επαρχία Ταϊβάν της Κίνας από μέλη κοινοβουλίων χωρών που έχουν διπλωματικές σχέσεις με την Κίνα, περιλαμβανομένης της Νέας Ζηλανδίας και αυτή η περίπτωση δεν αποτελεί εξαίρεση», πρόσθετε η ανακοίνωση.



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Παράλληλα η κινεζική πρεσβεία εξήγησε ότι η απαγόρευση αυτή επιβλήθηκε στους τέσσερις βουλευτές καθώς η επίσκεψή τους στην Ταϊβάν τον Μάιο «είχε σοβαρές, αρνητικές πολιτικές επιπτώσεις» και αποτέλεσε «παρέμβαση». Τόνιζε εξάλλου ότι οι βουλευτές μετέβησαν στην Ταϊβάν παρά «τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις» του Πεκίνου.



Από την πλευρά του το υπουργείο Εξωτερικών της Ταϊβάν καταδίκασε σήμερα «έντονα» τα «αντίποινα» της Κίνας, ενώ πρόσθεσε ότι το Πεκίνο δεν έχει κανένα δικαίωμα να παρεμβαίνει στις συναλλαγές της Ταϊπέι με «διεθνείς φίλους».



Η κινεζική πρεσβεία επεσήμανε ότι έχει απαγορευθεί σε τέσσερις Νεοζηλανδούς βουλευτές να επισκεφθούν την Κίνα, το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο για έναν χρόνο. Η απαγόρευση αφορά τρεις βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος – τη Λόρα ΜακΚλιούρ, τον Ντέιβιντ Γουίλσον και τη Μορίν Πόου-- καθώς και τον βουλευτή των Εργατικών Ντάνκαν Γουέμπ.



Η κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας ανακοίνωσε σήμερα ότι θα εκφράσει τις ανησυχίες της στο Πεκίνο, αφού η Κίνα απαγόρευσε την είσοδο στο έδαφός της σε τέσσερις Νεοζηλανδούς βουλευτές οι οποίοι τον Μάιο είχαν επισκεφθεί την Ταϊβάν.Εκπρόσωπος του ΝεοζηλανδούΓουίνστον Πίτερς δήλωσε ότι βουλευτές επισκέπτονται το νησί εδώ και δεκαετίες.«Τέτοιου είδους επισκέψεις συνάδουν με την πολιτική της Μίας Κίνας που ακολουθεί η Νέα Ζηλανδία», επεσήμανε ο εκπρόσωπος αναφερόμενος στην πολιτική που ακολουθείται από το 1972, βάσει της οποίας το Πεκίνο αναγνωρίζεται ως η μόνη κυβέρνηση της Κίνας. Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν επαρχία της την οποία θέλει να ενώσει με το υπόλοιπο έδαφός της.«Στο πλαίσιο αυτής της μακράς ιστορίας ο υπουργός εξεπλάγη όταν ενημερώθηκε πως η Κίνα έλαβε την απόφαση, για πρώτη φορά, να επιβάλει απαγόρευση ταξιδίων σε βουλευτές της Νέας Ζηλανδίας λόγω της επίσκεψης στην Ταϊβάν», πρόσθεσε.Ο Πίτερς ζήτησε από αξιωματούχους του νεοζηλανδικού υπουργείου Εξωτερικών στο Πεκίνο και το Ουέλινγκον να συζητήσουν το θέμα με τις κινεζικές αρχές «προκειμένου να εκφράσουν την ανησυχία τους για την απομάκρυνση από την προηγούμενη πρακτική και για να την κατανοήσουν καλύτερα».Η Νέα Ζηλανδία και η Κίνα διατηρούν τα τελευταία χρόνια σταθερές σχέσεις, με το Πεκίνο να παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους του Ουέλινγκτον, αν και η Νέα Ζηλανδία εκφράζει ολοένα και περισσότερο τις ανησυχίες της για την επεκτεινόμενη επιρροή της Κίνας στην περιοχή του Ειρηνικού.Παρά το γεγονός ότι το Ουέλινγκτον δεν διατηρεί διπλωματικές σχέσεις με την Ταϊβάν, «αυτό δεν εμποδίζει τη Νέα Ζηλανδία να έχει εμπορικές, οικονομικές και πολιτιστικές συναλλαγές» με το νησί, υπογράμμισε το υπουργείο Εξωτερικών.«Οι βουλευτές δεν είναι απλοί πολίτες», απάντησε εκπρόσωπος της κινεζικής πρεσβείας στη Νέα Ζηλανδία με ανακοίνωση στον ιστότοπό της. «Η Κίνα είναι σταθερά αντίθετη σε επισκέψεις στην επαρχία Ταϊβάν της Κίνας από μέλη κοινοβουλίων χωρών που έχουν διπλωματικές σχέσεις με την Κίνα, περιλαμβανομένης της Νέας Ζηλανδίας και αυτή η περίπτωση δεν αποτελεί εξαίρεση», πρόσθετε η ανακοίνωση.«Κατά συνέπεια η Νέα Ζηλανδία δεν θα πρέπει να εκπλήσσεται», σημείωνε.Παράλληλα η κινεζική πρεσβεία εξήγησε ότι η απαγόρευση αυτή επιβλήθηκε στους τέσσερις βουλευτές καθώς η επίσκεψή τους στην Ταϊβάν τον Μάιο «είχε σοβαρές, αρνητικές πολιτικές επιπτώσεις» και αποτέλεσε «παρέμβαση». Τόνιζε εξάλλου ότι οι βουλευτές μετέβησαν στην Ταϊβάν παρά «τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις» του Πεκίνου.Από την πλευρά του το υπουργείο Εξωτερικών της Ταϊβάν καταδίκασε σήμερα «έντονα» τα «αντίποινα» της Κίνας, ενώ πρόσθεσε ότι το Πεκίνο δεν έχει κανένα δικαίωμα να παρεμβαίνει στις συναλλαγές της Ταϊπέι με «διεθνείς φίλους».Η κινεζική πρεσβεία επεσήμανε ότι έχει απαγορευθεί σε τέσσερις Νεοζηλανδούς βουλευτές να επισκεφθούν την Κίνα, το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο για έναν χρόνο. Η απαγόρευση αφορά τρεις βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος – τη Λόρα ΜακΚλιούρ, τον Ντέιβιντ Γουίλσον και τη Μορίν Πόου-- καθώς και τον βουλευτή των Εργατικών Ντάνκαν Γουέμπ.

Η ΜακΚλιούρ δήλωσε στην εφημερίδα The New Zealand Herald ότι η απαγόρευση αυτή είναι «ένα είδος ξένης παρέμβασης». «Δεν θα ζητήσω συγγνώμη επειδή επισκέφθηκα την Ταϊβάν», τόνισε.



Η κινεζική πρεσβεία ενημέρωσε το κοινοβούλιο της Νέας Ζηλανδίας ότι η απαγόρευση μπορεί να αρθεί ή να μειωθεί η χρονική ισχύς της εφόσον οι βουλευτές ζητήσουν συγγνώμη για το ταξίδι τους στην Ταϊβάν.



ΑΠΕ-ΜΠΕ