Τραγωδία στο Νέο Δελχί: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου όπου 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά
Τραγωδία στο Νέο Δελχί: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου όπου 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά
Οι φλόγες εξαπλώθηκαν ταχύτατα στους ορόφους του κτιρίου, αναγκάζοντας ενοίκους να πηδήξουν από τα μπαλκόνια για να σωθούν
Η ινδική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα τη σύλληψη του ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου στο Νέο Δελχί, όπου χθες, Τετάρτη, ξέσπασε πυρκαγιά με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 21 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων ξένων υπηκόων, και να τραυματιστούν δεκάδες άλλοι, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό.
Η αστυνομία δεν έχει σχολιάσει τα αίτια της πυρκαγιάς που κατέστρεψε το ξενοδοχείο Flourish Stay. Ωστόσο, τα τοπικά μέσα ενημέρωσης έχουν επισημάνει πολυάριθμες παραβιάσεις ασφαλείας.
Οι πυρκαγιές είναι συχνές στην Ινδία λόγω της κακής κατάστασης των υποδομών και της συχνής μη τήρησης των κανονισμών ασφαλείας και εκκένωσης.
Η πυρκαγιά ξέσπασε χθες το πρωί στο ξενοδοχείο και εξαπλώθηκε γρήγορα στους επάνω ορόφους, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, αναγκάζοντας πολλούς ενοίκους να πηδήξουν από τα μπαλκόνια για να ξεφύγουν από τις φλόγες.
Σύμφωνα με την αστυνομία, 49 άτομα που υπέφεραν από εισπνοή καπνού, εγκαύματα ή κατάγματα έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία.
Οι πυροσβέστες στην ινδική πρωτεύουσα έχουν επίσημα ταυτοποιήσει έναν υπήκοο Λιβερίας και έναν Μοζαμβίκης μεταξύ των νεκρών.
Η πυρκαγιά στο ξενοδοχείο Flourish Stay είναι η πιο θανατηφόρα στο Νέο Δελχί από το 2019, όταν 43 εργάτες έχασαν τη ζωή τους σε ένα κτίριο που καταστράφηκε από φλόγες.
Η αστυνομία δεν έχει σχολιάσει τα αίτια της πυρκαγιάς που κατέστρεψε το ξενοδοχείο Flourish Stay. Ωστόσο, τα τοπικά μέσα ενημέρωσης έχουν επισημάνει πολυάριθμες παραβιάσεις ασφαλείας.
Οι πυρκαγιές είναι συχνές στην Ινδία λόγω της κακής κατάστασης των υποδομών και της συχνής μη τήρησης των κανονισμών ασφαλείας και εκκένωσης.
Several people jumped from a burning building in Delhi that killed at least 21 people, including 18 foreign nationals, an eyewitness said, in one of the deadliest such incidents in the national capital since 2022 https://t.co/YAZO0fuQIu pic.twitter.com/7FckcoLP1R— Reuters (@Reuters) June 3, 2026
Η πυρκαγιά ξέσπασε χθες το πρωί στο ξενοδοχείο και εξαπλώθηκε γρήγορα στους επάνω ορόφους, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, αναγκάζοντας πολλούς ενοίκους να πηδήξουν από τα μπαλκόνια για να ξεφύγουν από τις φλόγες.
Σύμφωνα με την αστυνομία, 49 άτομα που υπέφεραν από εισπνοή καπνού, εγκαύματα ή κατάγματα έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία.
Witnesses to a hotel fire in the Indian capital say several guests jumped out of windows to escape the flames. Authorities in New Delhi are investigating the cause of the blaze that killed 22 people, including 18 foreign nationals.— Al Jazeera English (@AJEnglish) June 3, 2026
Al Jazeera’s Caley Callahan reports. pic.twitter.com/Vyoxc3KdbD
Οι πυροσβέστες στην ινδική πρωτεύουσα έχουν επίσημα ταυτοποιήσει έναν υπήκοο Λιβερίας και έναν Μοζαμβίκης μεταξύ των νεκρών.
Η πυρκαγιά στο ξενοδοχείο Flourish Stay είναι η πιο θανατηφόρα στο Νέο Δελχί από το 2019, όταν 43 εργάτες έχασαν τη ζωή τους σε ένα κτίριο που καταστράφηκε από φλόγες.
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