Τραγωδία στο Νέο Δελχί: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου όπου 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά
ΚΟΣΜΟΣ
Νέο Δελχί Πυρκαγιά Ξενοδοχείο

Τραγωδία στο Νέο Δελχί: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου όπου 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά

Οι φλόγες εξαπλώθηκαν ταχύτατα στους ορόφους του κτιρίου, αναγκάζοντας ενοίκους να πηδήξουν από τα μπαλκόνια για να σωθούν

Τραγωδία στο Νέο Δελχί: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου όπου 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά
Η ινδική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα τη σύλληψη του ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου στο Νέο Δελχί, όπου χθες, Τετάρτη, ξέσπασε πυρκαγιά με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 21 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων ξένων υπηκόων, και να τραυματιστούν δεκάδες άλλοι, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό.

Η αστυνομία δεν έχει σχολιάσει τα αίτια της πυρκαγιάς που κατέστρεψε το ξενοδοχείο Flourish Stay. Ωστόσο, τα τοπικά μέσα ενημέρωσης έχουν επισημάνει πολυάριθμες παραβιάσεις ασφαλείας.

Οι πυρκαγιές είναι συχνές στην Ινδία λόγω της κακής κατάστασης των υποδομών και της συχνής μη τήρησης των κανονισμών ασφαλείας και εκκένωσης.



Η πυρκαγιά ξέσπασε χθες το πρωί στο ξενοδοχείο και εξαπλώθηκε γρήγορα στους επάνω ορόφους, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, αναγκάζοντας πολλούς ενοίκους να πηδήξουν από τα μπαλκόνια για να ξεφύγουν από τις φλόγες.

Σύμφωνα με την αστυνομία, 49 άτομα που υπέφεραν από εισπνοή καπνού, εγκαύματα ή κατάγματα έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία.

Κλείσιμο


Οι πυροσβέστες στην ινδική πρωτεύουσα έχουν επίσημα ταυτοποιήσει έναν υπήκοο Λιβερίας και έναν Μοζαμβίκης μεταξύ των νεκρών.

Η πυρκαγιά στο ξενοδοχείο Flourish Stay είναι η πιο θανατηφόρα στο Νέο Δελχί από το 2019, όταν 43 εργάτες έχασαν τη ζωή τους σε ένα κτίριο που καταστράφηκε από φλόγες.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης