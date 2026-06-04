Εκεχειρία υπό πίεση με το καλημέρα: Αναφορές για ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο, αεροπορικός συναγερμός στο Ισραήλ

Η κατάπαυση πυρός που ανακοινώθηκε χθες στην Ουάσινγκτον δοκιμάζεται, καθώς το λιβανικό πρακτορείο ANI μεταδίδει νέες επιθέσεις στο νότιο τμήμα της χώρας - Ο Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ χαρακτήρισε τη συμφωνία «σοβαρό λάθος»