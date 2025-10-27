Νίκη της παράταξης του προέδρου Μιλέι στις ενδιάμεσες εκλογές της Αργεντινής

Με καταμετρημένο πάνω από το 90% των ψήφων, η «Η Ελευθερία Προχωρά» προβλέπεται πως θα εξασφαλίσει 64 έδρες στη Βουλή έναντι 31 των Περονιστών