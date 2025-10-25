Με ελεγχόμενη κατάρρευση κατεδαφίστηκαν οι πύργοι πρώην πυρηνικού εργοστασίου στη Γερμανία – Δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ

Με ελεγχόμενη κατάρρευση κατεδαφίστηκαν οι πύργοι πρώην πυρηνικού εργοστασίου στη Γερμανία – Δείτε βίντεο

Ο σταθμός είναι εκτός λειτουργίας εδώ και χρόνια στο πλαίσιο της μετάβασης σε ανανεώσιμες μορφές ενέργειας - Ως το 2040 η πλήρης διάλυση των εγκαταστάσεων

Με ελεγχόμενη κατάρρευση κατεδαφίστηκαν οι πύργοι πρώην πυρηνικού εργοστασίου στη Γερμανία – Δείτε βίντεο
9 ΣΧΟΛΙΑ
Οι δύο τεράστιοι πύργοι ψύξης, από περίπου 56.000 τόνους σκυροδέματος, σε πυρηνικό εργοστάσιο στη νότια Γερμανία κατέρρευσαν με ελεγχόμενη κατεδάφιση το Σάββατο, ένα συμβολικό τέλος για την εγκατάσταση.

Οι πύργοι ανήκαν στον σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Γκουντρμίνγκεν της Βαυαρίας.

Δείτε βίντεο από την κατεδάφιση:

Moment der Sprengung der Kühltürme des AKW von Gundremmingen | BR24


Sprengung der Kühltürme des ehemaligen AKW Gundremmingen am 25. Oktober 2025


Gundremmingen: Die Sprengung unserer Energieversorgung!


Κλείσιμο
Sprengung des Atomkraftwerks in Gundremmingen am 25.10.2025


Ο σταθμός ήταν ορόσημο για την πόλη για σχεδόν έξι δεκαετίες, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και ενισχύοντας την τοπική οικονομία, αναφέρει το Euronews.

Στο πλαίσιο της κατάργησης της πυρηνικής ενέργειας στη χώρα και της μετάβασης ανανέωσιμες πηγές, οι πυρηνικοί σταθμοί Γκουντρμίνγκεν, Μπρόκντοφ και Γκρόντε είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας από τον Δεκέμβριο του 2021.

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να παρακολουθήσουν από απόσταση ασφαλείας την κατεδάφιση.

Έγιναν συνολικά τρεις εκρήξεις. Η πρώτη για να διώξει τα ζώα και τα άγρια ζώα της περιοχής και οι άλλες δύο για να ισοπεδώσουν τους πύργους.

Μετά την κατεδάφιση θα συνεχιστεί η αποσυναρμολόγηση του σταθμού που θα ολοκληρωθεί το 2040.

Ειδήσεις σήμερα:

Με δάκρυα και τραγούδια η Ελλάδα αποχαιρέτησε τον Διονύση Σαββόπουλο - Δείτε βίντεο, φωτογραφίες

Δείτε ποιοι πολιτικοί και καλλιτέχνες βρέθηκαν στο τελευταίο αντίο στον Διονύση Σαββόπουλο - Δεν πήγαν ο Ανδρουλάκης και ο Φάμελλος

Τζορτζ Κλούνεϊ: Το χιουμοριστικό σχόλιο για τη ληστεία στο Λούβρο - «Είμαι πολύ περήφανος για αυτούς τους τύπους»
9 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης