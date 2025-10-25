Με ελεγχόμενη κατάρρευση κατεδαφίστηκαν οι πύργοι πρώην πυρηνικού εργοστασίου στη Γερμανία – Δείτε βίντεο

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να παρακολουθήσουν από απόσταση ασφαλείας την κατεδάφιση.Έγιναν συνολικά τρεις εκρήξεις. Η πρώτη για να διώξει τα ζώα και τα άγρια ζώα της περιοχής και οι άλλες δύο για να ισοπεδώσουν τους πύργους.Μετά την κατεδάφιση θα συνεχιστεί η αποσυναρμολόγηση του σταθμού που