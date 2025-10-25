Βοηθάμε το σώμα μας να ανακτήσει την ενέργεια και την ισορροπία του επιλέγοντας 100% φυσικές, αποτοξινωτικές φόρμουλες με στοχευμένη δράση.
Με ελεγχόμενη κατάρρευση κατεδαφίστηκαν οι πύργοι πρώην πυρηνικού εργοστασίου στη Γερμανία – Δείτε βίντεο
Με ελεγχόμενη κατάρρευση κατεδαφίστηκαν οι πύργοι πρώην πυρηνικού εργοστασίου στη Γερμανία – Δείτε βίντεο
Ο σταθμός είναι εκτός λειτουργίας εδώ και χρόνια στο πλαίσιο της μετάβασης σε ανανεώσιμες μορφές ενέργειας - Ως το 2040 η πλήρης διάλυση των εγκαταστάσεων
Οι δύο τεράστιοι πύργοι ψύξης, από περίπου 56.000 τόνους σκυροδέματος, σε πυρηνικό εργοστάσιο στη νότια Γερμανία κατέρρευσαν με ελεγχόμενη κατεδάφιση το Σάββατο, ένα συμβολικό τέλος για την εγκατάσταση.
Οι πύργοι ανήκαν στον σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Γκουντρμίνγκεν της Βαυαρίας.
Δείτε βίντεο από την κατεδάφιση:
Ο σταθμός ήταν ορόσημο για την πόλη για σχεδόν έξι δεκαετίες, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και ενισχύοντας την τοπική οικονομία, αναφέρει το Euronews.
Στο πλαίσιο της κατάργησης της πυρηνικής ενέργειας στη χώρα και της μετάβασης ανανέωσιμες πηγές, οι πυρηνικοί σταθμοί Γκουντρμίνγκεν, Μπρόκντοφ και Γκρόντε είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας από τον Δεκέμβριο του 2021.
Οι πύργοι ανήκαν στον σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Γκουντρμίνγκεν της Βαυαρίας.
Δείτε βίντεο από την κατεδάφιση:
Ο σταθμός ήταν ορόσημο για την πόλη για σχεδόν έξι δεκαετίες, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και ενισχύοντας την τοπική οικονομία, αναφέρει το Euronews.
Στο πλαίσιο της κατάργησης της πυρηνικής ενέργειας στη χώρα και της μετάβασης ανανέωσιμες πηγές, οι πυρηνικοί σταθμοί Γκουντρμίνγκεν, Μπρόκντοφ και Γκρόντε είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας από τον Δεκέμβριο του 2021.
Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να παρακολουθήσουν από απόσταση ασφαλείας την κατεδάφιση.
Έγιναν συνολικά τρεις εκρήξεις. Η πρώτη για να διώξει τα ζώα και τα άγρια ζώα της περιοχής και οι άλλες δύο για να ισοπεδώσουν τους πύργους.
Μετά την κατεδάφιση θα συνεχιστεί η αποσυναρμολόγηση του σταθμού που θα ολοκληρωθεί το 2040.
Έγιναν συνολικά τρεις εκρήξεις. Η πρώτη για να διώξει τα ζώα και τα άγρια ζώα της περιοχής και οι άλλες δύο για να ισοπεδώσουν τους πύργους.
Μετά την κατεδάφιση θα συνεχιστεί η αποσυναρμολόγηση του σταθμού που θα ολοκληρωθεί το 2040.
Ειδήσεις σήμερα:
Με δάκρυα και τραγούδια η Ελλάδα αποχαιρέτησε τον Διονύση Σαββόπουλο - Δείτε βίντεο, φωτογραφίες
Δείτε ποιοι πολιτικοί και καλλιτέχνες βρέθηκαν στο τελευταίο αντίο στον Διονύση Σαββόπουλο - Δεν πήγαν ο Ανδρουλάκης και ο Φάμελλος
Τζορτζ Κλούνεϊ: Το χιουμοριστικό σχόλιο για τη ληστεία στο Λούβρο - «Είμαι πολύ περήφανος για αυτούς τους τύπους»
Με δάκρυα και τραγούδια η Ελλάδα αποχαιρέτησε τον Διονύση Σαββόπουλο - Δείτε βίντεο, φωτογραφίες
Δείτε ποιοι πολιτικοί και καλλιτέχνες βρέθηκαν στο τελευταίο αντίο στον Διονύση Σαββόπουλο - Δεν πήγαν ο Ανδρουλάκης και ο Φάμελλος
Τζορτζ Κλούνεϊ: Το χιουμοριστικό σχόλιο για τη ληστεία στο Λούβρο - «Είμαι πολύ περήφανος για αυτούς τους τύπους»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα