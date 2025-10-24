Βοηθάμε το σώμα μας να ανακτήσει την ενέργεια και την ισορροπία του επιλέγοντας 100% φυσικές, αποτοξινωτικές φόρμουλες με στοχευμένη δράση.
Κροατία: Συνελήφθη 29χρονος για δίκτυο παιδικής πορνογραφίας - Μοιραζόταν υλικό με 250 άτομα σε όλο τον κόσμο
Κροατία: Συνελήφθη 29χρονος για δίκτυο παιδικής πορνογραφίας - Μοιραζόταν υλικό με 250 άτομα σε όλο τον κόσμο
Ο συλληφθείς φέρεται να είχε αποκτήσει επαφή με τουλάχιστον 20 θύματα στην Κροατία και γύρω στα 10 θύματα σε άλλες χώρες, σύμφωνα με την αστυνομία
Ένας άνδρας που είναι ύποπτος ότι διηύθυνε δίκτυο παιδικής πορνογραφίας στο διαδίκτυο, που μοιραζόταν «ακραίο» περιεχόμενο με 250 πρόσωπα σε όλον τον κόσμο και είχε στόχο δεκάδες θύματα, συνελήφθη, ανακοίνωσαν οι αρχές της Κροατίας.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 29χρονος Κροάτης κατηγορείται επίσης για σεξουαλική κακοποίηση ενός νεαρού κοριτσιού για μακρά περίοδο, και ότι είχε έρθει σε επαφή με τα θύματά του στο διαδίκτυο για να παρέχει στη συνέχεια περιεχόμενο στο δίκτυό του.
Τα μέλη του δικτύου, το οποίο εντοπίστηκε χάρη σε διεθνή έρευνα της αστυνομίας, επικοινωνούσαν μέσω «κρυπτογραφημένης εφαρμογής μηνυμάτων» και αντήλλασσαν «ακραία περιεχόμενα παιδικής πορνογραφίας».
Ο άνδρας αυτός είναι ύποπτος ότι είχε αποκτήσει επαφή με τουλάχιστον 20 θύματα στην Κροατία και γύρω στα 10 θύματα σε άλλες χώρες, σύμφωνα με την αστυνομία.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, πιστεύεται πως είχε έρθει σε επαφή με παιδιά μέσω διαδικτυακών πλατφορμών, ενώ τα παιδιά ήταν στο σχολείο ή βρισκόντουσαν υπό την παρουσία των γονιών τους.
Η έρευνα στο τηλέφωνό του επέτρεψε να βρεθούν εκατοντάδες φωτογραφίες και βίντεο παιδικής πορνογραφίας.
Η έρευνα ξεκίνησε αφού η αυστραλιανή αστυνομία εντόπισε πρόσωπο που μοιραζόταν τέτοιο περιεχόμενο σε κρυπτογραφημένη εφαρμογή επικοινωνίας.
Οι έρευνες συνεχίζονται για να εντοπιστούν όλα τα δυνάμει θύματα των κακοποιήσεων αυτών.
Ειδήσεις σήμερα:
Οι Λέικερς πωλούνται 10 δισ. δολάρια, αλλά δεν είναι η πιο ακριβή ομάδα του ΝΒΑ - Η λίστα του Forbes
Αναίρεσε τη θέση του σε χρόνο ρεκόρ, λέει η κυβέρνηση για τον Δούκα μετά την αντιπαράθεση με Δένδια για τον Άγνωστο Στρατιώτη
Έκανε τον ανήξερο ο 50χρονος στο Κορωπί ενώ είχε φωτογραφία στο κινητό του με τη γυναίκα του χτυπημένη - Μάχη για τη ζωή της δίνει η 40χρονη
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 29χρονος Κροάτης κατηγορείται επίσης για σεξουαλική κακοποίηση ενός νεαρού κοριτσιού για μακρά περίοδο, και ότι είχε έρθει σε επαφή με τα θύματά του στο διαδίκτυο για να παρέχει στη συνέχεια περιεχόμενο στο δίκτυό του.
Τα μέλη του δικτύου, το οποίο εντοπίστηκε χάρη σε διεθνή έρευνα της αστυνομίας, επικοινωνούσαν μέσω «κρυπτογραφημένης εφαρμογής μηνυμάτων» και αντήλλασσαν «ακραία περιεχόμενα παιδικής πορνογραφίας».
Ο άνδρας αυτός είναι ύποπτος ότι είχε αποκτήσει επαφή με τουλάχιστον 20 θύματα στην Κροατία και γύρω στα 10 θύματα σε άλλες χώρες, σύμφωνα με την αστυνομία.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, πιστεύεται πως είχε έρθει σε επαφή με παιδιά μέσω διαδικτυακών πλατφορμών, ενώ τα παιδιά ήταν στο σχολείο ή βρισκόντουσαν υπό την παρουσία των γονιών τους.
Η έρευνα στο τηλέφωνό του επέτρεψε να βρεθούν εκατοντάδες φωτογραφίες και βίντεο παιδικής πορνογραφίας.
Η έρευνα ξεκίνησε αφού η αυστραλιανή αστυνομία εντόπισε πρόσωπο που μοιραζόταν τέτοιο περιεχόμενο σε κρυπτογραφημένη εφαρμογή επικοινωνίας.
Οι έρευνες συνεχίζονται για να εντοπιστούν όλα τα δυνάμει θύματα των κακοποιήσεων αυτών.
Ειδήσεις σήμερα:
Οι Λέικερς πωλούνται 10 δισ. δολάρια, αλλά δεν είναι η πιο ακριβή ομάδα του ΝΒΑ - Η λίστα του Forbes
Αναίρεσε τη θέση του σε χρόνο ρεκόρ, λέει η κυβέρνηση για τον Δούκα μετά την αντιπαράθεση με Δένδια για τον Άγνωστο Στρατιώτη
Έκανε τον ανήξερο ο 50χρονος στο Κορωπί ενώ είχε φωτογραφία στο κινητό του με τη γυναίκα του χτυπημένη - Μάχη για τη ζωή της δίνει η 40χρονη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα