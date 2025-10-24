Κροατία: Συνελήφθη 29χρονος για δίκτυο παιδικής πορνογραφίας - Μοιραζόταν υλικό με 250 άτομα σε όλο τον κόσμο

Ο συλληφθείς φέρεται να είχε αποκτήσει επαφή με τουλάχιστον 20 θύματα στην Κροατία και γύρω στα 10 θύματα σε άλλες χώρες, σύμφωνα με την αστυνομία