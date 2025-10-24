Το παιχνίδι που έστησε ο Τέρι Ροζίερ – Ο ψεύτικος τραυματισμός και το στοίχημα των χιλιάδων δολαρίων

Ο γκαρντ των Μαϊάμι Χιτ φέρεται να ενημέρωσε άτομα του στενού του περιβάλλοντος ότι θα αποχωρούσε πρόωρα από τον αγώνα, επιτρέποντας σε μέλη κυκλώματος να στοιχηματίσουν πάνω στα στατιστικά του