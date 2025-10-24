Το παιχνίδι που έστησε ο Τέρι Ροζίερ – Ο ψεύτικος τραυματισμός και το στοίχημα των χιλιάδων δολαρίων
Ο γκαρντ των Μαϊάμι Χιτ φέρεται να ενημέρωσε άτομα του στενού του περιβάλλοντος ότι θα αποχωρούσε πρόωρα από τον αγώνα, επιτρέποντας σε μέλη κυκλώματος να στοιχηματίσουν πάνω στα στατιστικά του
Ο γκαρντ των Μαϊάμι Χιτ, Τέρι Ροζίερ, βρίσκεται στο επίκεντρο του μεγάλου σκανδάλου παράνομου στοιχηματισμού που συγκλονίζει το NBA. Ο Αμερικανός παίκτης κατηγορείται ότι είχε ενημερώσει πως θα αποχωρούσε πρόωρα από έναν αγώνα, προκειμένου να εξασφαλίσει την πληρωμή στοιχήματος player props, ενός τύπου στοιχήματος που βασίζεται σε ατομικά στατιστικά, όπως πόντους, ριμπάουντ και ασίστ.
Ο Ροζίερ, ο οποίος διανύει την τελευταία χρονιά του τετραετούς συμβολαίου του αξίας 96,3 εκατομμυρίων δολαρίων, φέρεται να είχε μειώσει εσκεμμένα τις επιδόσεις του την περίοδο που αγωνιζόταν στους Σάρλοτ Χόρνετς, πριν μεταγραφεί στους Μαϊάμι Χιτ τον Ιανουάριο του 2024.
Το πιο χαρακτηριστικό περιστατικό σημειώθηκε στις 23 Μαρτίου 2023 στη Σάρλοτ. Τότε, ο Ροζίερ φέρεται να είχε ενημερώσει άτομα του στενού του περιβάλλοντος ότι σχεδίαζε να αποχωρήσει πρόωρα από τον αγώνα, επικαλούμενος τραυματισμό. Με βάση αυτή την πληροφορία, τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να τοποθέτησαν στοιχήματα άνω των 200.000 δολαρίων στα στατιστικά του.
Ο Ροζίερ αποχώρησε με ενοχλήσεις στο πόδι έπειτα από δέκα λεπτά παιχνιδιού, έχοντας 5 πόντους (2/4 σουτ), 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο. Την ίδια ημέρα, η εταιρεία U.S. Integrity εντόπισε ύποπτη στοιχηματική δραστηριότητα σχετικά με τα στατιστικά του και ειδοποίησε άμεσα τα πρακτορεία στοιχημάτων και το NBA, που στη συνέχεια ανέστειλαν τη λήψη στοιχημάτων για τον συγκεκριμένο παίκτη.
Μαζί του συνελήφθη και ο προπονητής των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, Τσόνσι Μπίλαπς, στο πλαίσιο διπλής ομοσπονδιακής έρευνας που αφορά παράνομο στοιχηματισμό και στημένα παιχνίδια πόκερ με διασυνδέσεις στη μαφία. Οι δύο άνδρες περιλαμβάνονται ανάμεσα στα 34 άτομα που συνελήφθησαν ύστερα από πολυετή έρευνα του FBI.
«Στοιχημάτιζαν σε παίκτες για να σκοράρουν λιγότερο, να μαζεύουν λιγότερα ριμπάουντ ή να δίνουν λιγότερες ασίστ, χρησιμοποιώντας εσωτερική πληροφόρηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι παίκτες είχαν εσκεμμένα κακή απόδοση ή αποσύρονταν από τους αγώνες ώστε να εξασφαλίσουν την πληρωμή των στοιχημάτων», δήλωσε η αρχηγός της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, Τζέσσικα Τις.
Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η U.S. Integrity έχει επισημάνει επτά αγώνες του NBA για ύποπτη στοιχηματική δραστηριότητα τα τελευταία δύο χρόνια — ανάμεσά τους τον αγώνα Χόρνετς-Πέλικανς και δύο παιχνίδια στα οποία συμμετείχε ο Τζόντεϊ Πόρτερ, ο οποίος φέρεται να προσποιήθηκε ασθένεια ή τραυματισμό ώστε να αποσυρθεί πρόωρα και να διευκολύνει το κέρδος των συνεργών του.
