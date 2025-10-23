Σκάνδαλο στημένων αγώνων στο ΝΒΑ: Και ματς των Μπακς του Αντετοκούνμπο στη λίστα - Μετά τον Ροζίερ, συνελήφθη και ο προπονητής των Μπλέιζερς
SPORTS
NBA παράνομος στοιχηματισμός τζόγος Πόκερ Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς Μαϊάμι Χιτ

Σκάνδαλο στημένων αγώνων στο ΝΒΑ: Και ματς των Μπακς του Αντετοκούνμπο στη λίστα - Μετά τον Ροζίερ, συνελήφθη και ο προπονητής των Μπλέιζερς

Η έρευνα ξεκίνησε από το FBI για σύνδεση της μαφίας με χειραγωγημένους αγώνες και στημένα τυχερά παιχνίδια - Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται και ο παλαίμαχος άσος Ντέιμον Τζόουνς - Σε σοκ το NBA για το μεγάλο σκάνδαλο

Σκάνδαλο στημένων αγώνων στο ΝΒΑ: Και ματς των Μπακς του Αντετοκούνμπο στη λίστα - Μετά τον Ροζίερ, συνελήφθη και ο προπονητής των Μπλέιζερς
33 ΣΧΟΛΙΑ
Μεγάλο σκάνδαλο έχει σοκάρει τον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ , με στημένους αγώνες στους οποίους εμπλέκονται παίκτες όπως ο Τέρι Ροζίερ. Συνελήφθη και  ο προπονητής των Μπλέιζερ Τσόνσεϊ Μπίλαπ, ενώ μεταξύ των επτά αγώνων που βρίσκονται στην υπόθεση είναι και ένας των Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο κόντρα στους Λέικερς.

Την έρευνα ξεκίνησε το FBI σχετικά με την εμπλοκή της μαφίας και τη χειραγώγηση αγώνων, με αποτέλεσμα οι Αρχές των ΗΠΑ προχωρήσουν στη σύλληψη αρκετών προσωπικοτήτων του αμερικανικού μπάσκετ, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση. 

Το FBI, που συνέλαβε πάνω από 30 άτομα, εκτός από τους χειραγωγημένους αγώνες, είχε εντοπίσει και εμπλοκή της μαφίας σε τυχερά παιχνίδια, όπως το πόκερ. Οι δράστες χρησιμοποιούσαν ειδική τεχνολογία συμπεριλαμβανομένων φακών επαφής, για να διαβάζουν τα χαρτιά της τράπουλας και να χειραγωγούν το ανακάτεμα των φύλλων.

Μάλιστα, δελέαζαν τα θύματά τους με την προοπτική να παίξουν δίπλα σε διάσημα άτομα, συμπεριλαμβανομένων αθλητών, ενώ τα χρήματα που χάθηκαν από την απάτη της μαφίας φτάνουν περίπου στα 6 εκατ. ευρώ.


Η εμπλοκή του Ροζίερ


Η αρχή στις συλλήψεις έγινε με τον γκαρντ των Μαϊάμι Χιτ, Τέρι Ροζίερ, στον οποίο πέρασαν χειροπέδες σε ξενοδοχείο του Ορλάντο στη Φλόριντα λίγες ώρες μετά τον αγώνα της πρεμιέρας όπου οι Χιτ ηττήθηκαν από τους Μάτζικ με τον έμπειρο άσο να μην χρησιμοποιείται καθόλου από τον προπονητή του.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, ο Ροζίερ βρέθηκε στο στόχαστρο των αρχών εδώ και 2.5 χρόνια καθώς στον αγώνα Χόρνετς-Πέλικανς (έπαιζε τότε στους πρώτους) στις 23 Μαρτίου 2023 προέκυψαν ύποπτα πονταρίσματα που αφορούσαν τα στατιστικά του.

Συγκεκριμένα σε διάστημα 46 λεπτών τοποθετήθηκαν 30 ειδικά στοιχήματα (ύψους 13.759 δολαρίων) τα οποία είχαν να κάνουν με τους πόντους που θα πετύχει, ριμπάουντ που θα πάρει και τις ασίστ που θα δώσει... Οι εταιρίες απέσυραν όλα τα στοιχήματα που τον αφορούσαν κι ο Ροζίερ αποσύρθηκε από το ματς 10 λεπτά μετά το τζάμπολ με πρόβλημα στο πόδι!

Από εκείνη τη στιγμή μπήκε στο μάτι των αρχών για να προκύψει η σημερινή σύλληψη, αλλά ο δικηγόρος του στις πρώτες του δηλώσεις αποκάλυψε ότι σ' αυτά τα δύο χρόνια είχαν γίνει συναντήσεις με το NBA και το FBI, χωρίς να προκύψει το παραμικρό, ενώ και η Λίγκα ενημέρωσε ότι η δική της έρευνα δεν εντόπισε ενέργειες που να παραβιάζουν τους κανόνες της.


Κλείσιμο

Ένας αγώνας των Μπακς μεταξύ των αγώνων που αφορούν την υπόθεση

Σημειώνεται πως μέρος της συγκεκριμένης υπόθεσης είναι επτά αγώνες του NBA μεταξύ Φεβρουαρίου 2023 και Μαρτίου 2024. Μεταξύ αυτών των αναμετρήσεων, είναι και ο αγώνας των Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τους Λος Άντζελες Λέικερς τον Φεβρουάριο του 2023.

Η λίστα με τα παιχνίδια που συμμετέχουν

9 Φεβρουαρίου 2023: Λος Άντζελες Λέικερς - Μιλγουόκι Μπακς

23 Μαρτίου 2023: Σάρλοτ Χόρνετς - Νιου Όρλεανς Πέλικανς

24 Μαρτίου 2023: Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς - Σικάγο Μπουλς

6 Απριλίου 2023: Ορλάντο Μάτζικ - Κλίβελαντ Καβαλίερς

15 Ιανουαρίου 2024: Λος Άντζελες Λέικερς - Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ

26 Ιανουαρίου 2024: Τορόντο Ράπτορς - Λος Άντζελες Κλίπερς

20 Μαρτίου 2024: Τορόντο Ράπτορς - Σακραμέντο Κινγκς

Η σύλληψη του Μπίλαπς για παράνομο πόκερ

Μεταξύ των εμπλεκόμενων είναι και ο προπονητής των Μπλέιζερς Τσόνσεϊ Μπίλαπς, ο οποίος συνελήφθη και εκείνος από το FBI, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία του παράνομου στοιχηματισμού, αλλά σε μια εντελώς διαφορετική υπόθεση.

Σύμφωνα με το ABC o Μπίλαπς κατηγορείται για συμμετοχή σε αγώνες παράνομου πόκερ που διοργάνωνε η μαφία και όχι για στοιχηματισμό που αφορούσε αγώνα της ομάδας του.

Ο έμπειρος τεχνικός και πρωταθλητής του NBA ως παίκτης με τους Ντιτρότι Πίστονς, ήταν κανονικά στον πάγκο της ομάδας του στην πρεμιέρα (εντός έδρας νίκη επί των Τίμπεργουλβς) και συνελήφθη στο Όρεγκον.

Χειροπέδες και στον παλαίμαχο άσο του ΝΒΑ, Ντέιμον Τζόουνς

Μεταξύ των συλληφθέντων που έχουν σχέση με το ΝΒΑ, βρίσκεται και ο 49χρονος παλαίμαχος μπασκετμπολίστας, Ντέιμον Τζόουνς, ο οποίος αγωνίστηκε επί 11 σεζόν στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ στον κόσμο.

Ο Ντέιμον Τζόουνς κατονομάζεται ως κατηγορούμενος τόσο στις έρευνες για αθλητικά στοιχήματα όσο και για παράνομο πόκερ. Οι αρχές λένε ότι έπαιζε βασικό ρόλο στον συντονισμό στοιχημάτων σε όλα τα κυκλώματα, λειτουργώντας ως σύνδεσμος μεταξύ των παικτών και των ευρύτερων δικτύων στοιχηματισμού και τυχερών παιχνιδιών.

Η εμπλοκή του χαρακτηρίζεται «κλειδί» στην προσπάθεια των Αρχών ν΄ αποκαλύψουν όλους όσοι σχετίζονται στις συγκεκριμένες έρευνες για παράνομα αθλητικά στοιχήματα, αλλά και στις δραστηριότητες πόκερ.




Ειδήσεις σήμερα:

Ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος απομακρύνθηκε από το σπίτι του μετά την κατάσχεση: «Είναι κρίμα κι άδικο αυτό που κάνουν»

Δεν υπάρχει κλήση στο Κέντρο, ενημερωθήκαμε από τον πατέρα λέει η ΕΛΑΣ για τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι - Εν αναμονή των τοξικολογικών εξετάσεων

Συνελήφθη ο διαιτητής της Euroleague Ούρος Νίκολιτς - Βρέθηκαν 250.000 ευρώ στο σπίτι του
33 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ένας νέος κόσμος απόλαυσης και χαράς

Ένας νέος κόσμος απόλαυσης και χαράς

Με το νέο της Παιχνιδο-αυγό, η ΙΟΝ προσφέρει μια εμπειρία που ξεκινά από τη γεύση της αγαπημένης σοκολάτας γάλακτος και συνεχίζεται με την ανακάλυψη των πιο αγαπημένων παιδικών ηρώων, τη φετινή χρονιά με τα αγαπημένα PAW Patrol.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης