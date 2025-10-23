Σκάνδαλο στημένων αγώνων στο ΝΒΑ: Και ματς των Μπακς του Αντετοκούνμπο στη λίστα - Μετά τον Ροζίερ, συνελήφθη και ο προπονητής των Μπλέιζερς

, με στημένους αγώνες στους οποίους εμπλέκονται παίκτες όπως ο Τέρι

Ροζίερ. Συνελήφθη και

ο προπονητής των Μπλέιζερ

Τσόνσεϊ

Μπίλαπ,

ενώ μεταξύ των επτά αγώνων που βρίσκονται στην υπόθεση είναι και ένας των

Μιλγουόκι

Μπακς

του Γιάννη

Αντετοκούνμπο

κόντρα στους

Λέικερς

.





Την έρευνα ξεκίνησε το

FBI

σχετικά με την εμπλοκή της μαφίας και τη χειραγώγηση αγώνων, με αποτέλεσμα οι Αρχές των ΗΠΑ προχωρήσουν στη σύλληψη αρκετών προσωπικοτήτων του αμερικανικού μπάσκετ, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση.



Το FBI, που συνέλαβε πάνω από 30 άτομα, εκτός από τους χειραγωγημένους αγώνες, είχε εντοπίσει και εμπλοκή της μαφίας σε τυχερά παιχνίδια, όπως το πόκερ. Οι δράστες χρησιμοποιούσαν ειδική τεχνολογία συμπεριλαμβανομένων φακών επαφής, για να διαβάζουν τα χαρτιά της τράπουλας και να χειραγωγούν το ανακάτεμα των φύλλων.



Μάλιστα, δ

ελέαζαν τα θύματά τους με την προοπτική να παίξουν δίπλα σε διάσημα άτομα, συμπεριλαμβανομένων αθλητών, ενώ τα χρήματα που χάθηκαν από την απάτη της μαφίας φτάνουν περίπου στα 6 εκατ. ευρώ.



Η εμπλοκή του Ροζίερ

Από εκείνη τη στιγμή μπήκε στο μάτι των αρχών για να προκύψει η σημερινή σύλληψη, αλλά ο δικηγόρος του στις πρώτες του δηλώσεις αποκάλυψε ότι σ' αυτά τα δύο χρόνια είχαν γίνει συναντήσεις με το NBA και το FBI, χωρίς να προκύψει το παραμικρό, ενώ και η Λίγκα ενημέρωσε ότι η δική της έρευνα δεν εντόπισε ενέργειες που να παραβιάζουν τους κανόνες της.



Ένας αγώνας των Μπακς μεταξύ των αγώνων που αφορούν την υπόθεση





Μεγάλο σκάνδαλο έχει σοκάρει τον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ Η αρχή στις συλλήψεις έγινε με τον γκαρντ των Μαϊάμι Χιτ , Τέρι Ροζίερ, στον οποίο πέρασαν χειροπέδες σε ξενοδοχείο του Ορλάντο στη Φλόριντα λίγες ώρες μετά τον αγώνα της πρεμιέρας όπου οι Χιτ ηττήθηκαν από τους Μάτζικ με τον έμπειρο άσο να μην χρησιμοποιείται καθόλου από τον προπονητή του.Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, ο Ροζίερ βρέθηκε στο στόχαστρο των αρχών εδώ και 2.5 χρόνια καθώς στον αγώνα Χόρνετς-Πέλικανς (έπαιζε τότε στους πρώτους) στις 23 Μαρτίου 2023 προέκυψαν ύποπτα πονταρίσματα που αφορούσαν τα στατιστικά του.Συγκεκριμένα σε διάστημα 46 λεπτών τοποθετήθηκαν 30 ειδικά στοιχήματα (ύψους 13.759 δολαρίων) τα οποία είχαν να κάνουν με τους πόντους που θα πετύχει, ριμπάουντ που θα πάρει και τις ασίστ που θα δώσει... Οι εταιρίες απέσυραν όλα τα στοιχήματα που τον αφορούσαν κι ο Ροζίερ αποσύρθηκε από το ματς 10 λεπτά μετά το τζάμπολ με πρόβλημα στο πόδι!

Σημειώνεται πως μέρος της συγκεκριμένης υπόθεσης είναι επτά αγώνες του NBA μεταξύ Φεβρουαρίου 2023 και Μαρτίου 2024. Μεταξύ αυτών των αναμετρήσεων, είναι και ο αγώνας των Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τους Λος Άντζελες Λέικερς τον Φεβρουάριο του 2023.

Η λίστα με τα παιχνίδια που συμμετέχουν

9 Φεβρουαρίου 2023: Λος Άντζελες Λέικερς - Μιλγουόκι Μπακς

23 Μαρτίου 2023: Σάρλοτ Χόρνετς - Νιου Όρλεανς Πέλικανς

24 Μαρτίου 2023: Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς - Σικάγο Μπουλς

6 Απριλίου 2023: Ορλάντο Μάτζικ - Κλίβελαντ Καβαλίερς

15 Ιανουαρίου 2024: Λος Άντζελες Λέικερς - Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ

26 Ιανουαρίου 2024: Τορόντο Ράπτορς - Λος Άντζελες Κλίπερς

20 Μαρτίου 2024: Τορόντο Ράπτορς - Σακραμέντο Κινγκς

Η σύλληψη του Μπίλαπς για παράνομο πόκερ