Πούτιν: Η Ρωσία θέλει τον διάλογο, χρειάζεται προετοιμασία για τη συνάντηση με Τραμπ
Πούτιν: Η Ρωσία θέλει τον διάλογο, χρειάζεται προετοιμασία για τη συνάντηση με Τραμπ
Τόνισε ότι οι κυρώσεις δεν θα επηρεάσουν την οικονομία της Ρωσίας, αλλά τις χαρακτήρισε ως «μη φιλική πράξη» που δεν ενισχύει τις σχέσεις της με τις ΗΠΑ
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε ότι ο διπλωματικός διάλογος μεταξύ των χωρών είναι πάντα προτιμότερος από τη συνέχιση στρατιωτικών συγκρούσεων. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του, «ο διάλογος είναι πάντα καλύτερος από την αντιπαράθεση, τους καυγάδες και πολύ περισσότερο από τον πόλεμο».
Ο Πούτιν αναφέρθηκε επίσης στην ακύρωση ή την αναβολή της συνάντησης μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας, η οποία ήταν προγραμματισμένη για το Βουδαπέστη. Όπως είπε, η πρωτοβουλία για τις συνομιλίες ανήκει στις ΗΠΑ, και αυτό αποδεικνύεται από την πρόταση για την ίδια τη συνάντηση και τον τόπο της. Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι συμφώνησε με αυτή την πρόταση και ότι τόνισε την ανάγκη να προετοιμαστούν καλά τέτοιες συναντήσεις.
«Εάν δεν προετοιμάσουμε σωστά αυτή τη συνάντηση, θα ήταν λάθος για μένα και για τον Αμερικανό πρόεδρο να προσεγγίσουμε την συνάντηση με αδιαφορία και να αποχωρήσουμε χωρίς το αναμενόμενο αποτέλεσμα», είπε ο Πούτιν, σχολιάζοντας τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, για την ακύρωση της συνάντησης.
Παράλληλα, τόνισε ότι οι κυρώσεις δεν θα επηρεάσουν την οικονομία της Ρωσίας, αλλά τις χαρακτήρισε ως «μη φιλική πράξη» που δεν ενισχύει τις σχέσεις της με τις ΗΠΑ.
Ο Πούτιν αναφέρθηκε επίσης στην ακύρωση ή την αναβολή της συνάντησης μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας, η οποία ήταν προγραμματισμένη για το Βουδαπέστη. Όπως είπε, η πρωτοβουλία για τις συνομιλίες ανήκει στις ΗΠΑ, και αυτό αποδεικνύεται από την πρόταση για την ίδια τη συνάντηση και τον τόπο της. Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι συμφώνησε με αυτή την πρόταση και ότι τόνισε την ανάγκη να προετοιμαστούν καλά τέτοιες συναντήσεις.
«Εάν δεν προετοιμάσουμε σωστά αυτή τη συνάντηση, θα ήταν λάθος για μένα και για τον Αμερικανό πρόεδρο να προσεγγίσουμε την συνάντηση με αδιαφορία και να αποχωρήσουμε χωρίς το αναμενόμενο αποτέλεσμα», είπε ο Πούτιν, σχολιάζοντας τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, για την ακύρωση της συνάντησης.
Παράλληλα, τόνισε ότι οι κυρώσεις δεν θα επηρεάσουν την οικονομία της Ρωσίας, αλλά τις χαρακτήρισε ως «μη φιλική πράξη» που δεν ενισχύει τις σχέσεις της με τις ΗΠΑ.
Ειδήσεις σήμερα:
Νέα στοιχεία για τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι: Είχε πιει αλκοόλ με την παρέα της, χτύπησε σε τζαμαρία πριν καταρρεύσει, καταθέτει μάρτυρας
Κωνσταντοπούλου μαινόμενη στη Διάσκεψη των Προέδρων - Σήκωσε κινητό για να καταγράψει την Μπακογιάννη, εξύβρισε την
Γεροβασίλη
Ποιος είναι «ο τελευταίος Εβραίος της Βίνιτσα» ; Το ΑΙ βρήκε μόνον τον εκτελεστή - Τα μυστικά μίας σκληρής φωτογραφίας
Νέα στοιχεία για τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι: Είχε πιει αλκοόλ με την παρέα της, χτύπησε σε τζαμαρία πριν καταρρεύσει, καταθέτει μάρτυρας
Κωνσταντοπούλου μαινόμενη στη Διάσκεψη των Προέδρων - Σήκωσε κινητό για να καταγράψει την Μπακογιάννη, εξύβρισε την
Γεροβασίλη
Ποιος είναι «ο τελευταίος Εβραίος της Βίνιτσα» ; Το ΑΙ βρήκε μόνον τον εκτελεστή - Τα μυστικά μίας σκληρής φωτογραφίας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα