Στην Ιταλία ο Κάρολος και η Καμίλα – Την Πέμπτη η ιστορική συνάντηση με τον πάπα Λέοντα ΙΔ'
Είναι η πρώτη φορά από το σχίσμα Καθολικής και Αγγλικανικής Εκκλησίας το 1534 που ένας Βρετανός μονάρχης θα προσευχηθεί μαζί με τον αρχηγό της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας
Ο βασιλιάς της Βρετανίας Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα έφτασαν αργά την Τετάρτη στη Ρώμη και το πρωί της Πέμπτης θα γίνουν δεκτοί, σε ιδιωτική ακρόαση, από τον πάπα Λέοντα ΙΔ΄ στο Βατικανό.
Στη συνέχεια, ο Βρετανός μονάρχης θα έχει συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Αγίας Έδρας, καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν, ενώ η σύζυγός του θα επισκεφθεί το παρεκκλήσι Παολίνα.
Το βασιλικό ζεύγος συνοδεύει ο αρχιεπίσκοπος του Γιορκ, Στέφεν Κότρελ, γιατί η νέα αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι, Σάρα Μαλάλι, πρόκειται να αναλάβει επίσημα καθήκοντα τον ερχόμενο Μάρτιο.
Οι παρατηρητές υπογραμμίζουν ότι η συγκεκριμένη επίσκεψη μπορεί να χαρακτηριστεί ιστορική, δεδομένου ότι θα είναι η πρώτη φορά από το σχίσμα Καθολικής και Αγγλικανικής Εκκλησίας το 1534 που ένας Βρετανός μονάρχης θα προσευχηθεί μαζί με τον αρχηγό της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Πρόκειται για οικουμενική προσευχή υπέρ της φροντίδας της πλάσης, της οποίας θα χοροστατήσει το μεσημέρι της Πέμπτης ο πάπας Λέοντας, μαζί με τον αρχιεπίσκοπο του Γιορκ, στην Καπέλα Σιξτίνα.
Ο Κάρολος και η Καμίλα, πριν αναχωρήσουν, πρόκειται να συναντηθούν με εκπροσώπους επιχειρήσεων που καταβάλλουν ουσιαστικές προσπάθειες για την προστασία του περιβάλλοντος και να επισκεφθούν την βασιλική του Αγίου Παύλου, η οποία είναι αφιερωμένη στον οικουμενικό διάλογο.
