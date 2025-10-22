Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσικό drone χτύπησε παιδικό σταθμό - Ένας νεκρός, 7 τραυματίες, 50 παιδιά απομακρύνθηκαν
Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσικό drone χτύπησε παιδικό σταθμό - Ένας νεκρός, 7 τραυματίες, 50 παιδιά απομακρύνθηκαν

Μαζικοί βομβαρδισμοί και τη νύχτα σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας - Έξι νεκροί, ανάμεσά τους δύο παιδιά – Νέα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές τη νύχτα

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσικό drone χτύπησε παιδικό σταθμό - Ένας νεκρός, 7 τραυματίες, 50 παιδιά απομακρύνθηκαν
Ένα νηπιαγωγείο στο Χάρκοβο επλήγη από ρωσικό drone το πρωί της Τετάρτης, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ατόμου και τον τραυματισμό επτά ακόμη, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας Ιχόρ Κλιμένκο. Περίπου πενήντα παιδιά απομακρύνθηκαν από το σημείο, ενώ διερευνάται ο αριθμός των παιδιών που τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Κλιμένκο στο Facebook, διασώστες και αστυνομικοί έβγαλαν με ασφάλεια τα παιδιά από το νηπιαγωγείο που επλήγη από τη ρωσική επίθεση. «Μικρά χέρια κρατούν τους ώμους αυτών που τα σώζουν και τα προστατεύουν. Δεν υπάρχουν αρχές ή κανόνες στις ενέργειες της Ρωσίας. Μόνο καταστροφή και θάνατος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός.


Η αστυνομία, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU), τεκμηριώνει το περιστατικό ως έγκλημα πολέμου κατά αμάχων και παιδιών. «Μέχρι στιγμής, γνωρίζουμε ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και επτά τραυματίστηκαν. Περίπου πενήντα παιδιά έχουν απομακρυνθεί με ασφάλεια. Ο ακριβής αριθμός των τραυματισμένων παιδιών βρίσκεται υπό διερεύνηση», πρόσθεσε ο Κλιμένκο.

«Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για μια επίθεση με drone σε ένα νηπιαγωγείο, ούτε μπορεί να υπάρξει ποτέ. Είναι σαφές ότι η Ρωσία γίνεται όλο και πιο θρασύς. Αυτές οι επιθέσεις είναι το χαστούκι της Ρωσίας σε όλους όσους επιμένουν σε μια ειρηνική λύση. Οι κακοποιοί και οι τρομοκράτες μπορούν να τεθούν στη θέση τους μόνο με τη βία» έγραψε από την πλευρά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.



Έξι νεκροί, ανάμεσά τους δύο παιδιά – Νέα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές τη νύχτα

Στο μεταξύ, τουλάχιστον έξι άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, σκοτώθηκαν από νέες ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και drones στην Ουκρανία τη νύχτα, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο, συντρίμμια από τα καταρριφθέντα πυρομαχικά έπεσαν σε πολλές συνοικίες της πρωτεύουσας, προκαλώντας πυρκαγιές σχεδόν στη μισή πόλη. «Η Ουκρανία είχε αποδεχθεί εδώ και καιρό την πρόταση των ΗΠΑ για εκεχειρία, ενώ η Μόσχα κάνει τα πάντα για να συνεχιστούν οι δολοφονίες», δήλωσε στο Telegram ο επικεφαλής του γραφείου του προέδρου Ζελένσκι, Αντρίι Γερμάκ. «Αυτό σημαίνει ότι οι συλλογικές ενέργειες κατά του Πούτιν δεν επαρκούν· πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε περισσότερα για να τον σταματήσουμε», πρόσθεσε.

Οι ουκρανικές υπηρεσίες διάσωσης ανακοίνωσαν ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από επίθεση στο Κίεβο και άλλοι τέσσερις, μεταξύ αυτών δύο παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από πλήγματα στην ευρύτερη περιφέρεια. Δέκα άτομα διασώθηκαν από πυρκαγιά σε πολυώροφο κτίριο στην περιοχή Ντνιπρόφσκι, σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ενώ πέντε τραυματίες, ανάμεσά τους ένα παιδί, νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της πόλης.

Φωτιές ξέσπασαν επίσης στις συνοικίες Ντεσνιάνσκι, Ντάρνιτσκι και Πέτσερσκι, όπου βρίσκεται το μοναστήρι της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου – ένα από τα σημαντικότερα σύμβολα της ουκρανικής πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς. Οι επιθέσεις, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, ξεκίνησαν τη νύχτα και συνεχίστηκαν μέχρι το πρωί της Τετάρτης, αρχικά με βαλλιστικούς πυραύλους και στη συνέχεια με drones. Η Μόσχα δεν έχει σχολιάσει ακόμη.

Στόχος ξανά οι ενεργειακές υποδομές

«Όλη τη νύχτα ο εχθρός χτυπούσε τις ενεργειακές υποδομές της χώρας», δήλωσε η υπουργός Ενέργειας Σβιτλάνα Γκριντσούκ, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Το υπουργείο επιβεβαίωσε σε νεότερη ανάρτηση ότι σημειώθηκαν έκτακτες διακοπές ρεύματος στις περισσότερες περιοχές της Ουκρανίας, περιλαμβανομένης της πρωτεύουσας και των προαστίων της.

Στην κεντρική περιφέρεια της Πολτάβα, εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου υπέστησαν ζημιές στην περιοχή Μιργκόροντ, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη. Στη Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική εμπόλεμη ζώνη, δεκατρία άτομα τραυματίστηκαν σε νυχτερινές επιθέσεις, όπως δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης Ιβάν Φεντόροφ.


