Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσικό drone χτύπησε παιδικό σταθμό - Ένας νεκρός, 7 τραυματίες, 50 παιδιά απομακρύνθηκαν

When you think it couldn’t get any worse — Russia hits a Kharkiv kindergarten full of children with three Shaheds.



Bloody terrorists. pic.twitter.com/1aLCjnfxDe — Maria Avdeeva (@maria_avdv) October 22, 2025

Russia has just bombed a kindergarten in Kharkiv during school hours, many children are reportedly injured.



With Ukraine's allies still refusing to pressure Russia or provide badly needed weapons, Russians believe they are free to scale up the mass murder of our people. pic.twitter.com/2lUJLcbyKq — SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) October 22, 2025

Ένα νηπιαγωγείο στοεπλήγη από ρωσικό drone το πρωί της Τετάρτης, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ατόμου και τον τραυματισμό επτά ακόμη, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας. Περίπου πενήντα παιδιά απομακρύνθηκαν από το σημείο, ενώ διερευνάται ο αριθμός των παιδιών που τραυματίστηκαν.Σύμφωνα με ανάρτηση τουστο, διασώστες και αστυνομικοί έβγαλαν με ασφάλεια τα παιδιά από το νηπιαγωγείο που επλήγη από τη ρωσική επίθεση. «Μικρά χέρια κρατούν τους ώμους αυτών που τα σώζουν και τα προστατεύουν. Δεν υπάρχουν αρχές ή κανόνες στις ενέργειες της Ρωσίας. Μόνο καταστροφή και θάνατος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός.Η αστυνομία, σε συνεργασία με την, τεκμηριώνει το περιστατικό ως έγκλημα πολέμου κατά αμάχων και παιδιών. «Μέχρι στιγμής, γνωρίζουμε ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και επτά τραυματίστηκαν. Περίπου πενήντα παιδιά έχουν απομακρυνθεί με ασφάλεια. Ο ακριβής αριθμός των τραυματισμένων παιδιών βρίσκεται υπό διερεύνηση», πρόσθεσε ο«Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για μια επίθεση με drone σε ένα νηπιαγωγείο, ούτε μπορεί να υπάρξει ποτέ. Είναι σαφές ότι η Ρωσία γίνεται όλο και πιο θρασύς. Αυτές οι επιθέσεις είναι το χαστούκι της Ρωσίας σε όλους όσους επιμένουν σε μια ειρηνική λύση. Οι κακοποιοί και οι τρομοκράτες μπορούν να τεθούν στη θέση τους μόνο με τη βία» έγραψε από την πλευρά του οΣτο μεταξύ, τουλάχιστον έξι άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, σκοτώθηκαν από νέες ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και drones στην Ουκρανία τη νύχτα, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.Σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου,, συντρίμμια από τα καταρριφθέντα πυρομαχικά έπεσαν σε πολλές συνοικίες της πρωτεύουσας, προκαλώντας πυρκαγιές σχεδόν στη μισή πόλη. «Η Ουκρανία είχε αποδεχθεί εδώ και καιρό την πρόταση των ΗΠΑ για εκεχειρία, ενώ η Μόσχα κάνει τα πάντα για να συνεχιστούν οι δολοφονίες», δήλωσε στοο επικεφαλής του γραφείου του προέδρου Ζελένσκι,. «Αυτό σημαίνει ότι οι συλλογικές ενέργειες κατά του Πούτιν δεν επαρκούν· πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε περισσότερα για να τον σταματήσουμε», πρόσθεσε.Οι ουκρανικές υπηρεσίες διάσωσης ανακοίνωσαν ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από επίθεση στοκαι άλλοι τέσσερις, μεταξύ αυτών δύο παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από πλήγματα στην ευρύτερη περιφέρεια. Δέκα άτομα διασώθηκαν από πυρκαγιά σε πολυώροφο κτίριο στην περιοχή, σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου,ενώ πέντε τραυματίες, ανάμεσά τους ένα παιδί, νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της πόλης.Φωτιές ξέσπασαν επίσης στις συνοικίες Ντεσνιάνσκι, Ντάρνιτσκι και Πέτσερσκι, όπου βρίσκεται το μοναστήρι της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου – ένα από τα σημαντικότερα σύμβολα της ουκρανικής πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς. Οι επιθέσεις, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, ξεκίνησαν τη νύχτα και συνεχίστηκαν μέχρι το πρωί της Τετάρτης, αρχικά με βαλλιστικούς πυραύλους και στη συνέχεια με drones. Η Μόσχα δεν έχει σχολιάσει ακόμη.«Όλη τη νύχτα ο εχθρός χτυπούσε τις ενεργειακές υποδομές της χώρας», δήλωσε η υπουργός Ενέργειας, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Το υπουργείο επιβεβαίωσε σε νεότερη ανάρτηση ότι σημειώθηκαν έκτακτες διακοπές ρεύματος στις περισσότερες περιοχές της Ουκρανίας, περιλαμβανομένης της πρωτεύουσας και των προαστίων της.