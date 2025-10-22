Διάρρηξη στο Λούβρο: Ψυχραιμία και ταχεία εφαρμογή πρόσθετων μέτρων ασφαλείας ζητά ο Μακρόν

Ο Μακρόν κάλεσε τους υπουργούς του να παραμείνουν ψύχραιμοι μετά τη θεαματική διάρρηξη στο Λούβρο - Α υτό που συνέβη δεν θα έπρεπε να έχει συμβεί, περιμένουμε τα πορίσματα, λέει η γαλλική κυβέρνηση