Διάρρηξη στο Λούβρο: Ψυχραιμία και ταχεία εφαρμογή πρόσθετων μέτρων ασφαλείας ζητά ο Μακρόν
Ο Μακρόν κάλεσε τους υπουργούς του να παραμείνουν ψύχραιμοι μετά τη θεαματική διάρρηξη στο Λούβρο - Αυτό που συνέβη δεν θα έπρεπε να έχει συμβεί, περιμένουμε τα πορίσματα, λέει η γαλλική κυβέρνηση
Ψυχραιμία ζήτησε από τους υπουργούς του ο Εμανουέλ Μακρόν, μετά τη θεαματική διάρρηξη που σημειώθηκε την Κυριακή στο Μουσείο του Λούβρου. Όπως δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος Μοντ Μπρεζόν, ο Μακρόν «κάλεσε όλους να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους» και ζήτησε την άμεση ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας.
Μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου το πρωί της Τετάρτης, η Μπρεζόν ανέφερε ότι ο Γάλλος πρόεδρος χαιρέτισε τη γρήγορη κινητοποίηση της υπουργού Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί και του υπουργού Εσωτερικών Λοράν Νουνιές, οι οποίοι ανέλαβαν τον συντονισμό των ενεργειών για τη διερεύνηση του περιστατικού.
Σύμφωνα με την ίδια, ο Μακρόν ενημερώθηκε ότι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη πρόσθετα μέτρα ασφαλείας για το Μουσείο του Λούβρου, ενώ ζήτησε να επιταχυνθεί η εφαρμογή τους. «Ο πρόεδρος ζήτησε την επιτάχυνση αυτών των μέτρων», ανέφερε χαρακτηριστικά η Μπρεζόν.
Αναφερόμενη στην ανησυχία των Γάλλων πολιτών, η κυβερνητική εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί «κατανοεί πλήρως τη δυσαρέσκεια και την αμηχανία που μπορεί να νιώθουν πολλοί Γάλλοι». «Δεν μπορούμε να μιλάμε για μηδενικό κίνδυνο. Ωστόσο, αυτό που συνέβη δεν θα έπρεπε να έχει συμβεί. Οι έρευνες θα καθορίσουν με ακρίβεια τι ακριβώς έγινε. Ο ρόλος μας δεν είναι να εκφέρουμε κρίσεις πριν ολοκληρωθούν τα πορίσματα», σημείωσε.
Η Μοντ Μπρεζόν απέφυγε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τις πληροφορίες της εφημερίδας Le Figaro, σύμφωνα με τις οποίες η διευθύντρια του Λούβρου, Λορανς ντε Καρ, υπέβαλε την παραίτησή της, η οποία όμως δεν έγινε δεκτή. Η ίδια αναμένεται να καταθέσει το απόγευμα της Τετάρτης στη Γερουσία σχετικά με το περιστατικό.
