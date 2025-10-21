Η Μόσχα υποβαθμίζει το σενάριο συνάντησης Τραμπ - Πούτιν σε σύντομο χρονικό διάστημα

«Τηλεφωνικές επαφές»

Η Ρωσία υποβάθμισε την πιθανότητα διεξαγωγής συνόδου κορυφής μεταξύ τουκαι τουσε σύντομο χρονικό διάστημα, τονίζοντας ότι «δεν έχει οριστεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα» για τη συνάντηση, της οποίας πρέπει να προηγηθούν προπαρασκευαστικές εργασίες μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον.«Ούτε ο πρόεδρος Πούτιν, ούτε ο πρόεδρος Τραμπ έχουν ανακοινώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα», δήλωσε οσε δημοσιογράφους. «Και οι δύο πλευρές, αμερικανική και ρωσική, έχουν πει ότι αυτό μπορεί να πάρει χρόνο», σημείωσε ο Πεσκόφ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για «σοβαρές προετοιμασίες». Η Μόσχα ανέφερε επίσης ότι είναι «πρόωρο» να συζητηθεί το χρονοδιάγραμμα για τη συνάντηση των Ρώσων υπουργών Εξωτερικών,και, η οποία, θεωρητικά, θα ανοίξει το δρόμο για τη σύνοδο Πούτιν-Τραμπ που προγραμματίζεται στη Βουδαπέστη.«Είναι πρόωρο να μιλήσουμε για ένα χρονοδιάγραμμα», δήλωσε και ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών,όπως μεταδόθηκε από τα επίσημα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων. «Ούτε πριν, ούτε κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας χθες τέθηκε το ζήτημα μιας συνάντησης», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ Λαβρόφ και Ρούμπιο τη Δευτέρα.Για την ώρα, «έχουμε συμφωνήσει να συνεχίσουμε τις τηλεφωνικές επαφές», ανακοίνωσε οσε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη. Στις 16 Οκτωβρίου, η σύνοδος κορυφής στη Βουδαπέστη συζητήθηκε για πρώτη φορά μεταξύκαι. Αναφέροντας την «πολύ παραγωγική» ανταλλαγή απόψεων που είχε εκείνη την ημέρα με τον Ρώσο ομόλογό του, οανέφερε ότι η σύνοδος θα πραγματοποιηθεί «τις επόμενες δύο εβδομάδες», πριν τον Νοέμβριο.Ωστόσο, αυτή η προοπτική φαίνεται τώρα να απομακρύνεται. Μετά τη συνάντησή τους στην Αλάσκα τον Αύγουστο, η οποία δεν απέδωσε κανένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, αυτή θα ήταν η δεύτερη συνάντηση με στόχο να βρεθεί λύση στον πόλεμο στην Ουκρανία, τον οποίο η Ρωσία ξεκίνησε στις αρχές του 2022. Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας,έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμος να συμμετάσχει αν προσκληθεί.