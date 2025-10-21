Οι αρχές της Συρίας ανακοινώνουν την κατάσχεση 12 εκατ. χαπιών συνθετικής αμφεταμίνης
ΚΟΣΜΟΣ
Συρία Ναρκωτικά Χάπια

Οι αρχές της Συρίας ανακοινώνουν την κατάσχεση 12 εκατ. χαπιών συνθετικής αμφεταμίνης

Ο επικεφαλής του κυκλώματος συνελήφθη κατά την επιχείρηση - Τα κατασχεθέντα ναρκωτικά θα καταστραφούν

Ο επικεφαλής του κυκλώματος συνελήφθη κατά την επιχείρηση - Τα κατασχεθέντα ναρκωτικά θα καταστραφούν
Κάπου 12 εκατομμύρια χάπια Captagon (σ.σ. φενετυλίνης) κατασχέθηκαν σε επιχείρηση κοντά στη Δαμασκό, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα το υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας.

Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες κατασχέσεις που ανακοινώθηκαν αφότου ανέλαβε την εξουσία οι νέες de facto αρχές, τον Δεκέμβριο του 2024.

Κατόπιν «ακριβούς παρακολούθησης και εντοπισμού κυκλώματος εμπορίας που αποπειράτο να διακινήσει μεγάλες ποσότητες ψυχοδιεγερτικών ουσιών στο εξωτερικό», οι «δυνάμεις ασφαλείας» κατέσχεσαν «περίπου 12 εκατομμύρια χάπια captagon στην περιφέρεια αλ Ντουμάιρ», δήλωσε ο ταξίαρχος Χάλεντ Έιντ, διευθυντής του τμήματος δίωξης ναρκωτικών, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου.

Ο επικεφαλής του κυκλώματος συνελήφθη κατά την επιχείρηση, κατά τον κ. Έιντ. Τα κατασχεθέντα ναρκωτικά θα καταστραφούν.

Το Captagon, συνθετική αμφεταμίνη παραγόμενη παράνομα, έγινε, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, το κυριότερο εξαγωγικό προϊόν της Συρίας κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου που ξέσπασε το 2011. Κατά την ίδια πηγή, αποτελούσε μείζονα πηγή παράνομης χρηματοδότησης της εξουσίας του πρώην προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, που φέρεται να μεταμόρφωσε τη Συρία «σε ναρκωκράτος».

Μετά την πτώση του καθεστώτος του, οι νέες de facto αρχές έχουν ανακοινώσει κατασχέσεις μεγάλων ποσοτήτων Κάπταγκον. Μολαταύτα, γειτονικές χώρες συνεχίζουν να αναφέρουν αναχαιτίσεις μεγάλων φορτίων.

Το ψυχοτρόπο πλημμύρισε την περιοχή, ωθώντας κυβερνήσεις να απαιτήσουν από τον Λίβανο και τη Συρία να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση της διακίνησης.



