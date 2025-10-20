Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Ρεκόρ για το Βιβλίο Γκίνες από την Κίνα: Σόου με 16.000 drones στην επαρχία Χουνάν - Δείτε βίντεο
Το σόου έγινε στην «μητρόπολη των πυροτεχνημάτων» Λιουγιάνγκ το βράδυ της Παρασκευής και συγκέντρωσε πλήθος κόσμου από την Κίνα και το εξωτερικό
Στις 17 Οκτωβρίου, σχεδόν 16.000 drones φώτισαν τον ουρανό πάνω από τη Λιουγιάνγκ, στην κεντρική επαρχία Χουνάν της Κίνας, σχηματίζοντας ένα γιγαντιαίο δέντρο και ένα τεράστιο λουλούδι, σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά θεάματα φωτός και τεχνολογίας στον κόσμο. Μάλιστα, το συγκεκριμένο σόου αναμένεται να καταγραφεί στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες για τον αριθμό μη επανδρωμένων οχημάτων που χρησιμοποιήθηκαν.
Χιλιάδες θεατές συγκεντρώθηκαν στην πόλη, ενώ εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν το υπερθέαμα διαδικτυακά. Η Λιουγιάνγκ, γνωστή ως η «πρωτεύουσα των πυροτεχνημάτων» της Κίνας, διοργανώνει κάθε Σάββατο βράδυ μοναδικά σόου φωτός και ήχου που προσελκύουν επισκέπτες από όλη τη χώρα και το εξωτερικό.
Το συγκεκριμένο σόου, με τίτλο «Το ερωτικό γράμμα φωτός της Λιουγιάνγκ προς τον κόσμο», θεωρείται ένα συμβολικό μήνυμα ελπίδας, ενότητας και δημιουργικότητας. Οι εντυπωσιακοί σχηματισμοί των drones φώτισαν τον ουρανό σε αρμονία με μουσική και πυροτεχνήματα, δημιουργώντας ένα θέαμα που, σύμφωνα με τους διοργανωτές, «συνδυάζει την παραδοσιακή τέχνη των πυροτεχνημάτων με την καινοτομία της ψηφιακής εποχής».
Η εκδήλωση αναμένεται να καταγραφεί στα Ρεκόρ Γκίνες για τον μεγαλύτερο αριθμό drones που χρησιμοποιήθηκαν ταυτόχρονα σε εναέρια παράσταση. Πέρα από την τεχνολογική του διάσταση, το σόου απέδωσε –όπως τόνισαν οι διοργανωτές– «μια νότα ρομαντισμού που ανήκει σε όλους, φωτίζοντας τον ουρανό και τις καρδιές των θεατών».
China just broke the world record again for the largest drone swarm.— Visegrád 24 (@visegrad24) October 19, 2025
15,947 drones were used in the synchronized drone show.
The military significance of ever-growing AI drone swarms is obvious pic.twitter.com/VFNg6C3r5k
