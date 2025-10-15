Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Ομοσπονδιακοί υπάλληλοι δεν ξέρουν αν απολύθηκαν λόγω του shutdown στις ΗΠΑ - «Δεν έχω πρόσβαση στο email μου»
Στο Υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ, επικρατεί χάος, καθώς πολλοί υπάλληλοι δεν έχουν πρόσβαση στα υπηρεσιακά τους email λόγω του λουκέτου και αδυνατούν να μάθουν αν έχουν λάβει ειδοποίηση απόλυσης
Χιλιάδες ομοσπονδιακοί υπάλληλοι προσπαθούν να μάθουν αν παραμένουν στη θέση τους, μετά την απόφαση της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει σε νέες απολύσεις εν μέσω της συνεχιζόμενης αναστολής λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.
Περίπου 4.200 εργαζόμενοι σε επτά ομοσπονδιακές υπηρεσίες απολύθηκαν την Παρασκευή, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης, αν και 700 απολύσεις στα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) ανεστάλησαν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Η αβεβαιότητα παραμένει για το εάν ο πρόεδρος Τραμπ, που δήλωσε ότι «πολλοί» δημόσιοι υπάλληλοι θα απολυθούν, σκοπεύει να προχωρήσει και σε νέες περικοπές.
Σύμφωνα με τον Guardian, τα συνδικάτα κατέθεσαν αγωγή ζητώντας να μπλοκαριστούν οι απολύσεις, με την πρώτη ακρόαση να έχει προγραμματιστεί για σήμερα, σηματοδοτώντας ακόμη μία νομική αντιπαράθεση γύρω από την προσπάθεια της κυβέρνησης να μειώσει δραστικά το ομοσπονδιακό προσωπικό.
Μάλιστα, στο Υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ, επικρατεί χάος, καθώς πολλοί υπάλληλοι δεν έχουν πρόσβαση στα υπηρεσιακά τους email λόγω του λουκέτου και αδυνατούν να μάθουν αν έχουν λάβει ειδοποίηση απόλυσης. «Συνάδελφός μου στο Γραφείο Ειδικής Εκπαίδευσης ενημερώθηκε για την απόλυσή της μέσω του υπηρεσιακού email της. Εγώ δεν έχω πρόσβαση και δεν ξέρω αν έχω απολυθεί», δήλωσε υπάλληλος που ζήτησε ανωνυμία. Άλλος εργαζόμενος ανέφερε ότι κατάφερε αργότερα να αποκτήσει πρόσβαση στο email του και να δει ενημέρωση για παλαιότερη ειδοποίηση απόλυσης, από νωρίτερα μέσα στο έτος, η οποία είχε σταματήσει λόγω δικαστικών προσφυγών, με νέα ημερομηνία διακοπής σύμβασης στις 3 Νοεμβρίου.
Η κυβέρνηση είχε επιχειρήσει ήδη από τον Μάρτιο να προχωρήσει σε απολύσεις στο υπουργείο, όμως η διαδικασία είχε παγώσει μετά από αγωγές πολιτειών και συνδικάτων. Ομοσπονδιακό δικαστήριο είχε εκδώσει προσωρινή εντολή αναστολής, αλλά τον Ιούλιο το Ανώτατο Δικαστήριο επέτρεψε την εφαρμογή του σχεδίου, χωρίς αιτιολόγηση.
Όταν ο Τραμπ ανέλαβε την προεδρία, το υπουργείο Παιδείας απασχολούσε πάνω από 4.100 υπαλλήλους, πλέον, μετά τις συνεχείς απολύσεις, ο αριθμός έχει μειωθεί κάτω από τους 2.000.
Η ανησυχία επεκτείνεται και σε άλλες υπηρεσίες που δεν έχουν ακόμη δεχθεί περικοπές, αλλά λειτουργούν με προσωπικό υπό αναστολή ή απλήρωτους εργαζομένους. Ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε για σχόλια στο Γραφείο Διοίκησης και Προϋπολογισμού, το οποίο δεν απάντησε, ενώ το Υπουργείο Παιδείας έστειλε αυτόματη απάντηση πως «λόγω έλλειψης χρηματοδότησης, το προσωπικό βρίσκεται σε καθεστώς αναστολής και θα απαντήσει όταν επαναλειτουργήσουν οι υπηρεσίες».
