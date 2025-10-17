Κομισιόν: Ευπρόσδεκτη η συνάντηση Τραμπ - Πούτιν, αν προωθήσει μια δίκαιη ειρήνη

Η

Σύμφωνα με το TASS, ο Πεσκόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι υπάρχει κοινή κατανόηση μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον πως η συνάντηση των δύο ηγετών δεν πρέπει να αναβληθεί για αργότερα. «Πράγματι, μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα στις δύο επόμενες εβδομάδες ή λίγο αργότερα. Υπάρχει γενική συμφωνία ότι δεν χρειάζεται να αναβληθεί για πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου.

χαιρέτισε σήμερα την προοπτική μιας συνάντησης μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου,και του Ρώσου Προέδρου,στη Βουδαπέστη, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή «προωθεί την ειρηνευτική διαδικασία» στην Ουκρανία.«Οποιαδήποτε συνάντηση που προωθεί τη διαδικασία επίτευξης μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία είναι ευπρόσδεκτη», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής,Παράλληλα, η Κομισιόν τοποθετήθηκε σχετικά με τη στάση που θα κρατήσει πέναντι σε μια πιθανή συνάντηση μεταξύ του Ρώσου Προέδρουκαι του Αμερικανού Προέδρουστην Ουγγαρία, τον ρόλο της χώρας αυτής και τις νομικές επιπτώσεις για την άφιξη του Πούτιν σε ευρωπαϊκό έδαφος.Η εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής,, ξεκαθάρισε ότι ενώ οκαι ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικώνέχουν υποστεί δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, δεν τους έχει επιβληθεί ταξιδιωτική απαγόρευση από την ΕΕ. Επομένως, τεχνικά δεν υπάρχει εμπόδιο στο ταξίδι του Πούτιν προς την Ουγγαρία.Όσον αφορά τον ρόλο της Ουγγαρίας, η Κομισιόν σημείωσε ότι η χώρα εκπροσωπεί τα δικά της συμφέροντα και όχι της ΕΕ στο ζήτημα. Παρά το ένταλμα σύλληψης που εκκρεμεί από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τον Πούτιν, η Ουγγαρία παραμένει νομικά υποχρεωμένη να το εφαρμόσει έως την επίσημη αποχώρησή της από το Δικαστήριο, η οποία αναμένεται το επόμενο έτος. Ωστόσο, όπως ανέφερε η Κομισιόν, «κάθε κράτος μέλος διατηρεί διακριτική ευχέρεια στη λήψη αποφάσεων».Σχετικά με την απαγόρευση των ρωσικών πτήσεων στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο, η Ουγγαρία έχει τη δυνατότητα να ζητήσει εξαίρεση για υπερπτήσεις, κάτι που είναι καθαρά εθνική αρμοδιότητα.Τέλος, για τη συνάντηση, η ΕΕ τόνισε πως «οποιαδήποτε συνάντηση που προάγει τη διαδικασία για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία είναι ευπρόσδεκτη».