Ο «εκτελεστής της Ανδραβίδας» που ξεκλήρισε μία οικογένεια για λίγα ενοίκια το 2022 πάει την υπόθεση στο Εφετείο
ΕΛΛΑΔΑ
Ανδραβίδα Έγκλημα Δολοφονία Οικογένεια Ηλεία

Ο «εκτελεστής της Ανδραβίδας» που ξεκλήρισε μία οικογένεια για λίγα ενοίκια το 2022 πάει την υπόθεση στο Εφετείο

Τρία χρόνια μετά τη σφαγή της οικογένειας που συγκλόνισε την Ηλεία, ο δράστης που καταδικάστηκε σε τέσσερις φορές ισόβια επιχειρεί να μειώσει την ποινή του - Στο εφετείο η υπόθεση

Ο «εκτελεστής της Ανδραβίδας» που ξεκλήρισε μία οικογένεια για λίγα ενοίκια το 2022 πάει την υπόθεση στο Εφετείο
Λίνα Κεκέση
151 ΣΧΟΛΙΑ
Ο δράστης που τον Μάρτιο 2022 είχε σκοτώσει ένα ζευγάρι και είχε πνίξει τα δύο από τα τρία παιδιά τους επειδή του χρωστούσαν τα ενοίκια του σπιτιού στην Ανδραβίδα Ηλείας, τρία χρόνια μετά στο εφετείο θα προσπαθήσει να μειώσει την ποινή του ζητώντας μια δεύτερη ευκαιρία.

Η υπόθεση αναμένεται να εκδικαστεί στο εφετείο το επόμενο διάστημα. Ο δράστης έχει καταδικαστεί τέσσερις φορές ισόβια μια για κάθε ζωή που αφαίρεσε, ενώ το σπίτι που έγινε το έγκλημα παραμένει σφραγισμένο.

Το χρονικό του εγκλήματος που πάγωσε την τοπική κοινωνία

Μάρτιος 2022. Ένα μικρό σπίτι στην Ανδραβίδα Ηλείας μετατρέπεται σε αποτρόπαια σκηνή εγκλήματος. Τέσσερις άνθρωποι, μια ολόκληρη οικογένεια σβήνουν βίαια από τα χέρια ενός ανθρώπου που έμελλε να μείνει στη μνήμη της τοπικής κοινωνίας -και όχι μόνο -ως ο «εκτελεστής» της διπλανής πόρτας.

Ο 61χρονοςσκοτώνει τους δύο γονείς και πνίγει τα δύο από τα τρία παιδιά τους, ηλικίας μόλις δύο και τριών ετών.

Οι σοροί του 32χρονου και της 28χρονης είχαν εντοπιστεί πάνω σε τρέιλερ στην αποθήκη του σπιτιού. Το ηλικίας τριών ετών παιδί είχε βρεθεί πάνω σε κλινοσκεπάσματα στο δάπεδο της αποθήκης, δίπλα από το τρέιλερ, ενώ το άλλο παιδί, ηλικίας δύο ετών, είχε εντοπιστεί νεκρό μέσα στο σπίτι από τον 12χρονο αδελφό του, ο οποίος από καθαρή σύμπτωση δεν βρισκόταν στο σπίτι την ώρα της σφαγής.

Ο «εκτελεστής της Ανδραβίδας» που ξεκλήρισε μία οικογένεια για λίγα ενοίκια το 2022 πάει την υπόθεση στο Εφετείο
Ο 61χρονος δράστης


Το έγκλημα έδειχνε να είναι προμελετημένο, με τον δράστη να είχε σκοπό να «εξαφανίσει» τα ίχνη της δολοφονημένης οικογένειας, γι' αυτό και είχε ξεκινήσει να «φορτώνει» τις σορούς σε τρέιλερ για να τις μεταφέρει.

Κλείσιμο
Ο λόγος πίσω από το φονικό, όπως ο ίδιος ισχυρίστηκε αργότερα ήταν τα οφειλόμενα ενοίκια. Η οικογένεια που έμενε στο σπίτι, του χρωστούσε ενοίκια κι αυτός αποφάσισε να πάρει πίσω το χρέος με αίμα.

Τρία χρόνια μετά το σπίτι όπου δολοφονήθηκε σχεδόν ολόκληρη η οικογένεια παραμένει σφραγισμένο. Ο δράστης, ο οποίος καταδικάστηκε σε τέσσερις φορές ισόβια κάθειρξη,  μια για κάθε ανθρώπινη ζωή που αφαίρεσε, μέσα στους επόμενους μήνες το εφετείο καλείται να εξετάσει ξανά την υπόθεση.

Ο 61χρονος θα προσπαθήσει να μειώσει την ποινή του επιδιώκοντας μια δεύτερη ευκαιρία ή έστω έναν ελαφρύτερο εγκλεισμό. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 12 χρόνος γιος της 28χρονης μητέρας που είχε αποκτήσει από προηγούμενο γάμο και είχε γλιτώσει από καθαρή σύμπτωση από τα χέρια του εκτελεστή μεγαλώνει μακριά από τον τόπο της τραγωδίας μαζί με τον πατέρα του.

Ο «εκτελεστής της Ανδραβίδας» που ξεκλήρισε μία οικογένεια για λίγα ενοίκια το 2022 πάει την υπόθεση στο Εφετείο
Ο δράστης έπνιξε τα δύο από τα τρία παιδιά της οικογένειας, γλίτωσε το μεγαλύτερο

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφόνησαν Κύπριο πρόεδρο ποδοσφαιρικής ομάδας στη Λεμεσό - Τον πυροβόλησαν στο αμάξι του

Η αντίδραση του Νικήτα Κακλαμάνη για τον Βελόπουλο που αποκάλεσε «κακιά» τον Καιρίδη

Τα πιο ισχυρά διαβατήρια στον κόσμο για το 2025 - Η θέση της Ελλάδας και η ανατροπή με τις ΗΠΑ που είναι εκτός δέκαδας
Λίνα Κεκέση
151 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Μπορεί ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός να καταπολεμήσει τις ανισότητες στην Ελλάδα;

Μπορεί ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός να καταπολεμήσει τις ανισότητες στην Ελλάδα;

Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης