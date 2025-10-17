Πεσκόφ: Η συνάντηση Πούτιν - Τραμπ μπορεί να πραγματοποιηθεί τις επόμενες δύο εβδομάδες
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Συνάντηση Βλαντίμιρ Πούτιν

Πεσκόφ: Η συνάντηση Πούτιν - Τραμπ μπορεί να πραγματοποιηθεί τις επόμενες δύο εβδομάδες

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε ότι υπάρχει κοινή κατανόηση μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον πως η συνάντηση των δύο ηγετών δεν πρέπει να αναβληθεί για αργότερα

Πεσκόφ: Η συνάντηση Πούτιν - Τραμπ μπορεί να πραγματοποιηθεί τις επόμενες δύο εβδομάδες
Η συνάντηση μεταξύ του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Σύμφωνα με το TASS, ο Πεσκόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι υπάρχει κοινή κατανόηση μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον πως η συνάντηση των δύο ηγετών δεν πρέπει να αναβληθεί για αργότερα. «Πράγματι, μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα στις δύο επόμενες εβδομάδες ή λίγο αργότερα. Υπάρχει γενική συμφωνία ότι δεν χρειάζεται να αναβληθεί για πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου.

