Πεσκόφ: Η συνάντηση Πούτιν - Τραμπ μπορεί να πραγματοποιηθεί τις επόμενες δύο εβδομάδες
Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε ότι υπάρχει κοινή κατανόηση μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον πως η συνάντηση των δύο ηγετών δεν πρέπει να αναβληθεί για αργότερα
Η συνάντηση μεταξύ του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.
Σύμφωνα με το TASS, ο Πεσκόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι υπάρχει κοινή κατανόηση μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον πως η συνάντηση των δύο ηγετών δεν πρέπει να αναβληθεί για αργότερα. «Πράγματι, μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα στις δύο επόμενες εβδομάδες ή λίγο αργότερα. Υπάρχει γενική συμφωνία ότι δεν χρειάζεται να αναβληθεί για πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου.
