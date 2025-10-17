Πεσκόφ: Η συνάντηση Πούτιν - Τραμπ μπορεί να πραγματοποιηθεί τις επόμενες δύο εβδομάδες

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε ότι υπάρχει κοινή κατανόηση μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον πως η συνάντηση των δύο ηγετών δεν πρέπει να αναβληθεί για αργότερα