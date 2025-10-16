Τραμπ και Πούτιν συμφώνησαν να συναντηθούν στη Βουδαπέστη - «Μπορούμε να δώσουμε τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία»

Ο Αμερικανός πρόεδρος κάνει λόγο για μια «πολύ παραγωγική συνομιλία» - Αν παραδοθούν Tomahawk στην Ουκρανία θα είναι πλήγμα στις σχέσεις των δύο χωρών, λέει το Κρεμλίνο - Ήταν η όγδοη τηλεφωνική συνομιλία τους από την αρχή του έτους