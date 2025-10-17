Reuters: Πώς ο Άσαντ μετέφερε νύχτα 60.000 - 80.000 σορούς θυμάτων του σε μυστική τοποθεσία από μαζικούς τάφους στη Δαμασκό

Reuters found a mass grave in the Syrian desert tied to 'Operation Move Earth,' a clandestine effort to hide atrocities... Posted by Reuters on Friday, October 17, 2025

Ανάλυση του Reuters με βάση δορυφορικές εικόνες στη Dhumair’s

Για σχεδόν δύο χρόνια, τέσσερις νύχτες την εβδομάδα, η οσμή του θανάτου αιωρούνταν κατά μήκος μιας ερημικής τοποθεσίας στη Συρία. Φορτηγά, με οδηγούς υποχρεωμένους να παραμένουν στις καμπίνες τους και μηχανικούς δεσμευμένους στη σιωπή υπό την απειλή της ζωής τους, μετέφεραν χιλιάδες σορούς από τον γνωστό μαζικό τάφο της Κουτέιφα, στα περίχωρα της Δαμασκού, σε νέο σημείο ταφής μέσα σε στρατιωτική εγκατάσταση στην έρημο του Ντουμέιρ.η επιχείρηση, σύμφωνα με μάρτυρες προχώρησε με εντολή του προεδρικού μεγάρου επί του δικτάτορα Μπασάρ Αλ Άσαντ και εκτελέστηκε υπό την καθοδήγηση ενός Σύρου συνταγματάρχη αποκαλούμενου «αφέντη της εκκαθάρισης», έφερε την κωδική ονομασία «Μετακίνηση Γης» και διήρκεσε από τις αρχές του 2019 έως τον Απρίλιο του 2021.Η πρώτη τοποθεσία στην Κουτέιφα περιλάμβανε διαδοχικές τάφρους με νεκρούς από φυλακές, ανακρίσεις και μάχες· η ύπαρξή της είχε αποκαλυφθεί από ακτιβιστές κατά την περίοδο του πολέμου και θεωρούνταν από τις μεγαλύτερες στη χώρα. Όμως, όπως αποκαλύπτει το ρεπορτάζ, το καθεστώς Άσαντ την έσκαψε κρυφά και μετέφερε τις σορούς σε νέα, απόρρητη τοποθεσία στην έρημο του Ντουμέιρ, πάνω από μία ώρα μακριά, εντός στρατιωτικού χώρου περιφραγμένου με αναχώματα και φράχτες και προστατευμένου από βουνά.Το Reuters μίλησε με ανθρώπους που είχαν άμεση γνώση της διετούς επιχείρησης και ανέλυσε περισσότερες από 500 δορυφορικές εικόνες από μια δεκαετία, οι οποίες κατέγραψαν τόσο τη δημιουργία όσο και την εκσκαφή των τάφρων στην Κουτέιφα, αλλά και τη σταδιακή επέκταση του νέου χώρου στο Ντουμέιρ. Με τη συνδρομή γεωλόγων-πραγματογνωμόνων, πραγματοποιήθηκαν χιλιάδες εναέριες και επίγειες λήψεις με drone ώστε να δημιουργηθούν σύνθετες εικόνες υψηλής ανάλυσης.Στο Ντουμέιρ, οι πτήσεις έδειξαν ότι το διαταραγμένο έδαφος γύρω από τις τάφρους ήταν πιο σκούρο και κοκκινωπό από τις αδιατάρακτες επιφάνειες - ένδειξη συμβατή, κατά τους ειδικούς, με ανάμιξη υπεδάφους από την Κουτέιφα που θα είχε μεταφερθεί μαζί με τα υπολείμματα.

Όπως μεταδίδει το Reuters σε έρευνά του, η επιχείρηση, σύμφωνα με μάρτυρες προχώρησε με εντολή του προεδρικού μεγάρου επί του δικτάτορα Μπασάρ Αλ Άσαντ και εκτελέστηκε υπό την καθοδήγηση ενός Σύρου συνταγματάρχη αποκαλούμενου «αφέντη της εκκαθάρισης», έφερε την κωδική ονομασία «Μετακίνηση Γης» και διήρκεσε από τις αρχές του 2019 έως τον Απρίλιο του 2021.





Το Reuters μίλησε με ανθρώπους που είχαν άμεση γνώση της διετούς επιχείρησης και ανέλυσε περισσότερες από 500 δορυφορικές εικόνες από μια δεκαετία, οι οποίες κατέγραψαν τόσο τη δημιουργία όσο και την εκσκαφή των τάφρων στην Κουτέιφα, αλλά και τη σταδιακή επέκταση του νέου χώρου στο Ντουμέιρ.



Πηγή: Δορυφορικές εικόνες 18 Δεκεμβρίου 2025 - Ανάλυση Reuters



Με τη συνδρομή γεωλόγων-πραγματογνωμόνων, πραγματοποιήθηκαν χιλιάδες εναέριες και επίγειες λήψεις με drone ώστε να δημιουργηθούν σύνθετες εικόνες υψηλής ανάλυσης. Στο Ντουμέιρ, οι πτήσεις έδειξαν ότι το διαταραγμένο έδαφος γύρω από τις τάφρους ήταν πιο σκούρο και κοκκινωπό από τις αδιατάρακτες επιφάνειες - ένδειξη συμβατή, κατά τους ειδικούς, με ανάμιξη υπεδάφους από την Κουτέιφα που θα είχε μεταφερθεί μαζί με τα υπολείμματα.



Η μυστική επιχείρηση, σύμφωνα με έναν πρώην αξιωματικό της Προεδρικής Φρουράς που συμμετείχε από την αρχή, σχεδιάστηκε στα τέλη του 2018, όταν ο Μπασάρ αλ-Άσαντ, με τη στήριξη Ρωσίας και Ιράν, έδειχνε να επικρατεί στον εμφύλιο και επιδίωκε την άρση της διεθνούς απομόνωσης. Σύμφωνα με τον ίδιο, σε συνάντηση με ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών ο Άσαντ έλαβε την εισήγηση να συγκαλύψει πειστήρια για γενικευμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, «πρωτίστως συλλήψεις, μαζικούς τάφους και χημικές επιθέσεις». Λίγο αργότερα, το 2018, υψώθηκε τείχος τριών μέτρων γύρω από την Κουτέιφα, αποκλείοντας κάθε οπτική πρόσβαση από το έδαφος.



Στο νέο σημείο στο Ντουμέιρ, η ανάλυση εικόνων δείχνει τουλάχιστον 34 τάφρους συνολικού μήκους περίπου δύο χιλιομέτρων. Μηχανικός που πραγματοποιούσε νυχτερινές επισκευές αφηγείται ότι στρατιώτες τού άδειαζαν το συνεργείο για να επισκευάζονται «αόρατα» τα φορτηγά: στην αρχή του είπαν πως «η μυρωδιά προέρχεται από χημικά και ληγμένα φάρμακα», ώσπου, κατά τη διάρκεια επισκευής, αντίκρισε σορούς. Άλλη φορά, «ένα σάπιο ανθρώπινο χέρι έπεσε πάνω σε μαθητευόμενο», περιέγραψε. Όταν ρώτησε στρατιωτικό οδηγό, έλαβε την απάντηση ότι οι σοροί «έρχονται από την Κουτέιφα» και πως «οι διαταγές είναι να μετακινηθούν πριν ανοίξει η χώρα σε διεθνή έλεγχο». Γιατί δεν μίλησε; «Το να μιλήσεις σημαίνει θάνατο. Και μόνο που θα μιλήσεις, μπορεί να πάθεις ό,τι έπαθαν όσοι είναι θαμμένοι εδώ», είπε.



Σύμφωνα με οδηγούς, «οι εντολές της πρώτης μέρας» ήταν απολύτως σαφείς: «Κανείς δεν μεταφέρει ούτε χρησιμοποιεί τηλέφωνο. Κανείς δεν κατεβαίνει από το φορτηγό κατά τη φόρτωση ή την εκφόρτωση των σορών, επί ποινή θανάτου». Τα δρομολόγια ξεκινούσαν στο σούρουπο· ένας εκσκαφέας άδειαζε πέντε ή έξι «κουβάδες» σε κάθε καρότσα, με «κρανία και οστά σε αποσύνθεση αλλά και πρόσφατα νεκρούς», όπως αφηγείται αξιωματικός που επέβλεπε την εργασία. «Υπήρχαν και αμέτρητες προνύμφες που έπεφταν με κάθε άδειασμα». Κατόπιν, έξι έως οκτώ πορτοκαλί νταλίκες ευθυγραμμίζονταν πίσω από το λευκό βαν του συνταγματάρχη και έπαιρναν τον δρόμο για την έρημο. Η δυσωδία «ακολουθούσε το κομβόι»· όταν γυρνούσαν χαράματα, κάποιοι «λούζονταν με κολόνια».



Αριστερά, ένα έγγραφο με τη σφραγίδα του συνταγματάρχη Mazen Ismandar δίνει οδηγίες για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο πρέπει να διατηρούνται τα πτώματα των κρατουμένων, οι οποίοι ταυτοποιούνται μόνο με σειριακούς αριθμούς. Δεξιά, η σφραγίδα του συνοδεύει έναν πίνακα με τα ονόματα των νεκρών κρατουμένων και το όνομα του ιατροδικαστή που διενήργησε τις αυτοψίες. Πηγή: Reuters.



Ως το τέλος του 2018, τοπικός αιρετός εκτιμά ότι στην Κουτέιφα είχαν ταφεί 60.000–80.000 άνθρωποι· τότε οι εκσκαφές σταμάτησαν. Τον Φεβρουάριο του 2019 εμφανίζονται οι πρώτες τάφροι στο Ντουμέιρ· τον Απρίλιο του 2021, η τελευταία τάφρος κλείνει. Μέχρι το τέλος του ίδιου έτους, η Κουτέιφα ισοπεδώνεται, σε μια προσπάθεια να εξαφανιστούν τα ίχνη. Ρεπόρτερ που επισκέφθηκαν φέτος το νέο πεδίο εντόπισαν στην επιφάνεια οστέινα θραύσματα, ανάμεσά τους τμήμα ανθρώπινου κρανίου.



Η πρώτη τοποθεσία στην Κουτέιφα περιλάμβανε διαδοχικές τάφρους με νεκρούς από φυλακές, ανακρίσεις και μάχες· η ύπαρξή της είχε αποκαλυφθεί από ακτιβιστές κατά την περίοδο του πολέμου και θεωρούνταν από τις μεγαλύτερες στη χώρα.

«Κάθε οικογένεια αγνοουμένου βιώνει μια ξεχωριστή οδύνη που συμπλέκεται με επιστημονικές πολυπλοκότητες και μπορεί να μετατρέψει την ταυτοποίηση σε ένα μακρόχρονο και δαπανηρό τεχνικό εγχείρημα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι σχεδιάζονται τράπεζα DNA και ψηφιακή πλατφόρμα για τις οικογένειες, αλλά «λείπουν οι αναγκαίοι ιατροδικαστές και ειδικοί γενετικής». Παράλληλα, οργανώσεις και ειδικοί εκτιμούν ότι «χωρίς συστηματική εκταφή και ανάλυση DNA» δεν μπορεί να αποτυπωθεί η πραγματική κλίμακα των θυμάτων — με συριακές οργανώσεις να υπολογίζουν ότι πάνω από 160.000 άνθρωποι «εξαφανίστηκαν» στον μηχανισμό ασφαλείας και την ίδια την κυβέρνηση να έχει μιλήσει για έως 300.000 αγνοουμένους από το 1970.



Σήμερα, καθώς συγγενείς εξακολουθούν να ψάχνουν στα παλιά σημεία ταφής, οι νέες αποκαλύψεις υποδεικνύουν ότι πολλοί «ψάχνουν στο λάθος μέρος». Και όσο οι τόποι ταφής παραμένουν απροστάτευτοι, η γη διατηρεί επάνω της τις ουλές της συγκάλυψης, καθυστερώντας τη δικαίωση και την αλήθεια για χιλιάδες αγνοουμένους.