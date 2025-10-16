Πανηγυρίζει ο Όρμπαν για τη συνάντηση Τραμπ και Πούτιν στη Βουδαπέστη - «Νησί της ειρήνης η Ουγγαρία»
Οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ρωσίας συμφώνησαν στον τόπο διεξαγωγής της συνάντησης, αλλά η ημερομηνία είναι ακόμη ανοιχτή
Ενθουσιασμένος από την προοπτική να φιλοξενήσει η Ουγγαρία την επόμενη συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν εμφανίζεται ο Βίκτορ Όρμπαν.
Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας σε ανάρτησή του γράφει ότι οι ετοιμασίες έχουν αρχίσει.
«Μόλις τέλειωσε η συνομιλία με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ», έγραψε σε ανάρτησή του ο Όρμπαν και προσθέτει: «Οι προετοιμασίες για την σύνοδο ειρήνης ΗΠΑ-Ρωσίας είναι σε εξέλιξη. Η Ουγγαρία είναι νησί της ειρήνης!».
Νωρίτερα σε άλλη ανάρτηση έγραφε ότι «η σχεδιαζόμενη συνάντηση μεταξύ των προέδρων ΗΠΑ και Ρωσίας είναι καλά νέα για τους φίλους της ειρήνης στον κόσμο. Είμαστε έτοιμοι!».
Δεν έχει οριστεί ακόμη η ημερομηνία της συνάντησης. Την επόμενη εβδομάδα θα συναντηθούν για να προετοιμάσουν το έδαφος οι υπουργοί Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και Σεργκέι Λαβρόφ.
I just got off the phone with President @realDonaldTrump. Preparations for the USA-Russia peace summit are underway.— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 16, 2025
Hungary is the island of PEACE!
The planned meeting between the American and Russian presidents is great news for the peace-loving people of the world. We are ready!— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 16, 2025
