Αν η Χαμάς συνεχίσει να σκοτώνει κόσμο στη Γάζα, θα μπούμε να τους σκοτώσουμε, απειλεί ο Τραμπ
Αν η Χαμάς συνεχίσει να σκοτώνει κόσμο στη Γάζα, θα μπούμε να τους σκοτώσουμε, απειλεί ο Τραμπ
Αυτό δεν ήταν μέρος της συμφωνίας, γράφει σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα
Ευθεία απειλή κατά της Χαμάς εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ λέγοντας ότι «αν συνεχίσουν να σκοτώνουν κόσμο» στη Γάζα, τότε «δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να μπούμε και να τους σκοτώσουμε».
Σε ανάρτησή του στο Truth Social, λίγη ώρα μετά τη μακρά συνομιλία που είχε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρεται σε περιστατικά δολοφονιών Παλαιστινίων από μέλη της Χαμάς.
«Αν η Χαμάς συνεχίζει να σκοτώνει ανθρώπους στη Γάζα, κάτι που δεν ήταν στη Συμφωνία, δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από το να μπούμε και να τους σκοτώσουμε. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!», γράφει.
Πρόκειται για ανθρώπους που ανήκουν σε ένοπλες δυνάμεις για τις οποίες υπάρχουν υποψίες ότι εξοπλίζονταν και επηρεάζονταν από τις ισραηλινές δυνάμεις.
Τις τελευταίες ημέρες είναι πολλά τα περιστατικά -που μάλιστα έχουν καταγραφεί και σε βίντεο που διακινούνται στο Διαδίκτυο- εκτελέσεων με συνοπτικές διαδικασίες.
Σε ανάρτησή του στο Truth Social, λίγη ώρα μετά τη μακρά συνομιλία που είχε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρεται σε περιστατικά δολοφονιών Παλαιστινίων από μέλη της Χαμάς.
«Αν η Χαμάς συνεχίζει να σκοτώνει ανθρώπους στη Γάζα, κάτι που δεν ήταν στη Συμφωνία, δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από το να μπούμε και να τους σκοτώσουμε. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!», γράφει.
Πρόκειται για ανθρώπους που ανήκουν σε ένοπλες δυνάμεις για τις οποίες υπάρχουν υποψίες ότι εξοπλίζονταν και επηρεάζονταν από τις ισραηλινές δυνάμεις.
Τις τελευταίες ημέρες είναι πολλά τα περιστατικά -που μάλιστα έχουν καταγραφεί και σε βίντεο που διακινούνται στο Διαδίκτυο- εκτελέσεων με συνοπτικές διαδικασίες.
Ειδήσεις σήμερα:
Μητσοτάκης στη Βουλή για τα εθνικά: Η διπλωματία δεν μπορεί να συγχέεται με επαναστατική γυμναστική
Σουδάν, η γη που ξέχασε ο Θεός: Κρανίου τόπος το Χαρτούμ, τα παιδιά «σβήνουν» στα νοσοκομεία και οι μητέρες διαλέγουν ποια θα σώσουν - Βίντεο
Αντώνης Βλοντάκης - Κορίνα Στεργιάδου: Στο Deal η κόρη του ζευγαριού - Δείτε το βίντεο
Μητσοτάκης στη Βουλή για τα εθνικά: Η διπλωματία δεν μπορεί να συγχέεται με επαναστατική γυμναστική
Σουδάν, η γη που ξέχασε ο Θεός: Κρανίου τόπος το Χαρτούμ, τα παιδιά «σβήνουν» στα νοσοκομεία και οι μητέρες διαλέγουν ποια θα σώσουν - Βίντεο
Αντώνης Βλοντάκης - Κορίνα Στεργιάδου: Στο Deal η κόρη του ζευγαριού - Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα