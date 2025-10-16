Αν η Χαμάς συνεχίσει να σκοτώνει κόσμο στη Γάζα, θα μπούμε να τους σκοτώσουμε, απειλεί ο Τραμπ

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Αυτό δεν ήταν μέρος της συμφωνίας, γράφει σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα

Ευθεία απειλή κατά της Χαμάς εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ λέγοντας ότι «αν συνεχίσουν να σκοτώνουν κόσμο» στη Γάζα, τότε «δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να μπούμε και να τους σκοτώσουμε».

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, λίγη ώρα μετά τη μακρά συνομιλία που είχε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρεται σε περιστατικά δολοφονιών Παλαιστινίων από μέλη της Χαμάς.

«Αν η Χαμάς συνεχίζει να σκοτώνει ανθρώπους στη Γάζα, κάτι που δεν ήταν στη Συμφωνία, δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από το να μπούμε και να τους σκοτώσουμε. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!», γράφει.

Πρόκειται για ανθρώπους που ανήκουν σε ένοπλες δυνάμεις για τις οποίες υπάρχουν υποψίες ότι εξοπλίζονταν και επηρεάζονταν από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Τις τελευταίες ημέρες είναι πολλά τα περιστατικά -που μάλιστα έχουν καταγραφεί και σε βίντεο που διακινούνται στο Διαδίκτυο- εκτελέσεων με συνοπτικές διαδικασίες.

