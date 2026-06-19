Η Πολωνία αφαίρεσε από τον Ζελένσκι την ανώτατη διάκριση που του είχε απονείμει
ΚΟΣΜΟΣ
Κάρολ Ναβρότσκι Βολοντίμιρ Ζελένσκι Πολωνία Ουκρανία

Η Πολωνία αφαίρεσε από τον Ζελένσκι την ανώτατη διάκριση που του είχε απονείμει

Ο Ουκρανός πρόεδρος εξόργισε τη Βαρσοβία γιατί έδωσε σε στρατιωτική μονάδα το όνομα εθνικιστικής οργάνωσης η οποία συνδέεται με σφαγές Πολωνών 

Η Πολωνία αφαίρεσε από τον Ζελένσκι την ανώτατη διάκριση που του είχε απονείμει
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Ο πρόεδρος της Πολωνίας Κάρολ Ναβρότσκι ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι αποφάσισε να αφαιρέσει από τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι την ανώτατη διάκριση της χώρας που του είχε αποδοθεί, το Τάγμα του Λευκού Αετού, με φόντο τις εντάσεις στη σχέση των δύο χωρών με αφορμή την κοινή ιστορία τους.

Ο Ουκρανός πρόεδρος προκάλεσε οργή στη Βαρσοβία αφού μετονόμασε ουκρανική στρατιωτική μονάδα, δίνοντάς της το όνομα εθνικιστικής ουκρανικής οργάνωσης, της UPA, η οποία συνδέεται με σφαγές Πολωνών κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η απόφαση του Ναβρότσκι, μια πράξη που θεωρείται υψηλού συμβολισμού, μπορεί να πλήξει τις διμερείς σχέσεις. Η Πολωνία στήριζε θερμά την Ουκρανία, σε στρατιωτικό και ανθρωπιστικό επίπεδο, από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντριι Σιμπίχα αντέδρασε αμέσως αναφέροντας ότι η αφαίρεση της διάκρισης από τον Ζελένσκι συνιστά ένα «στρατηγικό λάθος» εκ μέρους της Βαρσοβίας και έκανε λόγο για μια απόφαση που δείχνει «περιφρόνηση» στο Κίεβο.
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