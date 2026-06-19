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Τεράστιο κύμα σκάει σε σπίτια στη Χαβάη, πλημμύρισαν διαμερίσματα, ξεριζώθηκαν κεραμίδια, δείτε βίντεο
Τεράστιο κύμα σκάει σε σπίτια στη Χαβάη, πλημμύρισαν διαμερίσματα, ξεριζώθηκαν κεραμίδια, δείτε βίντεο
Οι κάτοικοι παρακολουθούσαν άναυδοι το συγκλονιστικό φαινόμενο, καθώς το τεράστιο κύμα σκεπάζει το συγκρότημα σπιτιών
Τεράστιο κύμα έσκασε το πρωί της Κυριακής (14/6) σε ένα παραθαλάσσιο συγκρότημα σπιτιών της Χαβάης με αποτέλεσμα να ξεριζωθούν πολλά κεραμίδια από την οροφή και να πλημμυρίσουν πολλά διαμερίσματα.
Όπως αναφέρει το foxweather, το κύμα ύψους περίπου τεσσάρων μέτρων χτύπησε με δύναμη το συγκρότημα διαμερισμάτων Keauhou-Kona Surf and Racquet στο Keauhou, εκτοξεύοντας θραύσματα στον αέρα, ενώ οι κάτοικοι παρακολουθούσαν άναυδοι το συγκλονιστικό φαινόμενο.
Βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media αποτυπώνει τη στιγμή που κάτοικοι της περιοχής ακούγονται να φωνάζουν από έκπληξη και αγωνία, καθώς το τεράστιο κύμα σκεπάζει το συγκρότημα. Παράλληλα με τα έντονα κύματα, η NWS προειδοποίησε επίσης για πιθανές μικρές πλημμύρες στις ακτές κατά τη διάρκεια του απογευματινού κύκλου της παλίρροιας.
Δεν είναι η πρώτη φορά που το συγκρότημα υφίσταται ζημιές από κύματα. Το ίδιο συγκρότημα είχε πληγεί από τεράστια κύματα το 2022, που συνδέονταν με τον τυφώνα Darby.
Όπως αναφέρει το foxweather, το κύμα ύψους περίπου τεσσάρων μέτρων χτύπησε με δύναμη το συγκρότημα διαμερισμάτων Keauhou-Kona Surf and Racquet στο Keauhou, εκτοξεύοντας θραύσματα στον αέρα, ενώ οι κάτοικοι παρακολουθούσαν άναυδοι το συγκλονιστικό φαινόμενο.
Οι αρχές είχαν προειδοποιήσει για έναν επικίνδυνο συνδυασμό κυμάτων από νότια-νοτιοδυτική κατεύθυνση και εποχιακών «King Tides» θα προκαλούσε ισχυρά ρεύματα και επικίνδυνα μεγάλα κύματα ύψους 3 με 4,5 μέτρα. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS) είχε αρχικά εκδώσει Συμβουλή για Υψηλό Κύμα, η οποία αργότερα αναβαθμίστηκε σε Προειδοποίηση για Υψηλό Κύμα, καθώς μεγάλα κύματα άρχισαν να κατακλύζουν τις ακτές. Οι αρχές προειδοποίησαν ότι ένας επικίνδυνος συνδυασμός κυμάτων από νότια-νοτιοδυτική κατεύθυνση και εποχιακών «King Tides» θα προκαλούσε ισχυρά ρεύματα και επικίνδυνα μεγάλα κύματα ύψους τριών έως τεσσερσήμισι μέτρων.
A massive wave crashes over the rooftop of an oceanfront condo in Hawaii, ripping shingles away as water surges across the building.— Fox News (@FoxNews) June 19, 2026
The wave slammed into the Keauhou-Kona Surf and Racquet Condominium complex in Keauhou, sending debris flying through the air as residents watched… pic.twitter.com/54o2Ip2pYa
Βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media αποτυπώνει τη στιγμή που κάτοικοι της περιοχής ακούγονται να φωνάζουν από έκπληξη και αγωνία, καθώς το τεράστιο κύμα σκεπάζει το συγκρότημα. Παράλληλα με τα έντονα κύματα, η NWS προειδοποίησε επίσης για πιθανές μικρές πλημμύρες στις ακτές κατά τη διάρκεια του απογευματινού κύκλου της παλίρροιας.
Δεν είναι η πρώτη φορά που το συγκρότημα υφίσταται ζημιές από κύματα. Το ίδιο συγκρότημα είχε πληγεί από τεράστια κύματα το 2022, που συνδέονταν με τον τυφώνα Darby.
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