Πάνω από 150 μετανάστες σε μια ημέρα διέσωσαν οι γαλλικές Αρχές στη Μάγχη
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Πάνω από 150 μετανάστες σε μια ημέρα διέσωσαν οι γαλλικές Αρχές στη Μάγχη

Το Παρίσι και το Λονδίνο έχουν καταλήξει σε συμφωνία, τριετούς διάρκειας, για να ανακόψουν τις παράνομες διελεύσεις στη Μάγχη

Πάνω από 150 μετανάστες σε μια ημέρα διέσωσαν οι γαλλικές Αρχές στη Μάγχη
Οι γαλλικές Αρχές διέσωσαν την Πέμπτη 157 ανθρώπους που επιχειρούσαν να διαπλεύσουν τη Μάγχη και τη Βόρεια Θάλασσα με μικρά σκάφη, για να περάσουν από τη Γαλλία στην Αγγλία, όπως έγινε γνωστό σήμερα.

Το πρωί της Πέμπτης οι λιμενικές Αρχές ειδοποιήθηκαν ότι πολλοί άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί σε παραλία κοντά στο Βισάν, στη βόρεια ακτή της Γαλλίας.

Τρεις άνθρωποι παραλήφθηκαν από τις υπηρεσίες διάσωσης αφού αποβιβάστηκαν μόνοι τους στο Καλαί, σε απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων από την παραλία, ανέφερε η Premar, η λιμενική αρχή της Μάγχης και της Βόρειας Θάλασσας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, σε μια άλλη απόπειρα, αυτή τη φορά από την παραλία του Πορτέλ, λίγο νοτιότερα, χρειάστηκε να αναπτυχθεί μεγάλη δύναμη των υπηρεσιών ασφαλείας. Οκτώ άνθρωποι που αντιμετώπιζαν προβλήματα παραλήφθηκαν από την πυροσβεστική υπηρεσία ενώ βρίσκονταν ακόμη στην ακτή.

Λίγο αργότερα, διασώθηκαν 70 άνθρωποι που επέβαιναν στην ίδια λέμβο με τους πρώτους και μεταφέρθηκαν πίσω στο Καλαί.

Ένα άλλο πλοιάριο εντοπίστηκε στον τομέα του Εκό, κοντά στην Μπουλόνιε-σιρ-μερ και με την παρέμβαση των λιμενικών αρχών διασώθηκαν οι 67 επιβάτες του ενώ από δύο μικρότερες λέμβους παραλήφθηκαν συνολικά 9 επίδοξοι μετανάστες.

Έπειτα από πολύμηνες και δύσκολες διαπραγματεύσεις, Γαλλία και Βρετανία κατέληξαν τον Απρίλιο σε νέα συμφωνία, τριετούς διάρκειας, για να ανακόψουν τις παράτυπες διελεύσεις στη Μάγχη. Η συμφωνία αυτή προβλέπει αυξημένη οικονομική συμβολή εκ μέρους του Λονδίνου.

Το 2025 τουλάχιστον 29 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα, σύμφωνα με μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται σε επίσημα γαλλικά και βρετανικά στοιχεία. Από τις αρχές του έτους έχουν καταγραφεί τουλάχιστον οκτώ θάνατοι.

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